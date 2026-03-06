2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kép a K&H bank szegedi fiókjának feliratáról. A K&H Bank, azaz Kereskedelmi es Hitelbank Magyarország egyik legnagyobb bankja, amely a belga KBC Bankhoz tartozik. Magyarországon az egyik legfontosabb pénzintézet mind a lakossági, mind
Gazdaság

Durva fordulat jöhet a gazdaságban: minden azon múlhat, mennyire gyorsan lépnek a cégek

Pénzcentrum
2026. március 6. 14:06

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások a következő években a gazdasági versenyképesség egyik kulcstényezőjévé válhatnak, miközben a geopolitikai konfliktusok rövid távon bizonytalanságot okoznak a világgazdaságban.

A globális gazdaság hosszú távú növekedési potenciálját alapjaiban határozza meg a technológiai fejlődés, különösen a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése. Az ehhez kapcsolódó beruházások a következő években a versenyképesség egyik legfontosabb pillérévé válhatnak Magyarországon is. Ugyanakkor a rövid távú teljesítményt jelenleg a geopolitikai konfliktusok bizonytalansága árnyékolja be.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

„A globális gazdaság idei alakulását nézve az év eleji, 3 százalékot meghaladó várakozások a közel-keleti feszültségek miatt némileg mérséklődtek; a növekedés jelenleg 2,7-2,9 százalékos tartományban egyensúlyoz. A gazdaság egyik legfontosabb motorja továbbra is a mesterséges intelligenciához köthető beruházási hullám maradhat, amely már az idei előrejelzések egyik legfőbb felhajtóerejét is adta. Ezek a fejlesztések hatékonyabb termelést és adatvezérelt döntéshozatalt tesznek lehetővé, ami elengedhetetlen a hazai piaci pozíciók megőrzéséhez is” – mondta Bodor Tibor, a vállalati divíziójának vezetője. 

Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet
EZ IS ÉRDEKELHET
Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet
Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.

„A kilátásokat javítja, hogy a nagy nemzetközi ipari szereplők beruházásai és a technológiafókuszú fejlesztések párhuzamosan jelennek meg a gazdaságban. A globális bizonytalanság ugyan átmenetileg szűkebb keretek közé szorítja a gazdaságot, a nagyvállalati beruházások azonban tartósan támogathatják az exportot és a termelékenységet. Ezzel párhuzamosan a reálbérek emelkedése fontos belső védőhálót jelenthet a hazai fogyasztás számára. A jelenlegi időszak egy új, technológiavezérelt alkalmazkodási ciklus alapozásaként is értelmezhető, amelyben a vállalati rugalmasság teremthet új növekedési lehetőségeket. A K&H nagyvállalati növekedési index adatai is megerősítik: az MI integrálása már nem csupán stratégiai cél, hanem a hatékonyság megőrzésének egyik fő eszköze is. A folyamatok optimalizálása mellett a jövőben várhatóan egyre nagyobb hangsúlyt kaphatnak majd a vállalati igényekre szabott, saját fejlesztésű megoldások is” – tette hozzá a szakember.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #magyarország #gazdaság #export #technológia #világgazdaság #mesterséges intelligencia #ai #geopolitika #k&h bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:29
14:06
13:35
13:23
13:05
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 5. 16:50
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 6. 13:53
Felvásárolja az Axel Springer a Telegraph Mediát
Az Axel Springer médiavállalat pénteken bejelentette, hogy megállapodást kötött a RedBird IMI-vel a...
Holdblog  |  2026. március 6. 09:03
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen pl...
ChikansPlanet  |  2026. március 6. 08:00
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 20...
KonyhaKontrolling  |  2026. március 6. 07:45
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
2026. március 6.
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
2026. március 6.
Vészjelzés a Balatonnál: rekord alacsony a víz, algásodnak a partok - a nyári szezon is veszélybe kerülhet?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
2 napja
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
1 hete
Nagy változás lesz a gázszámlákkal: most közölte az MVM a friss dátumokat – erről mindenkinek tudnia kell
4
2 napja
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
5
4 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hiteladat-szolgáltató
az a bank, amely szerződés alapján a BAR listába adatot küldhet vagy onnan kérhet le

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 13:35
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 13:05
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
Agrárszektor  |  2026. március 6. 13:30
Láthatatlan kártevő, százezres veszteség: így eszi meg a drótféreg a profitot
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel