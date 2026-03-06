Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
Durva fordulat jöhet a gazdaságban: minden azon múlhat, mennyire gyorsan lépnek a cégek
A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások a következő években a gazdasági versenyképesség egyik kulcstényezőjévé válhatnak, miközben a geopolitikai konfliktusok rövid távon bizonytalanságot okoznak a világgazdaságban.
A globális gazdaság hosszú távú növekedési potenciálját alapjaiban határozza meg a technológiai fejlődés, különösen a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése. Az ehhez kapcsolódó beruházások a következő években a versenyképesség egyik legfontosabb pillérévé válhatnak Magyarországon is. Ugyanakkor a rövid távú teljesítményt jelenleg a geopolitikai konfliktusok bizonytalansága árnyékolja be.
„A globális gazdaság idei alakulását nézve az év eleji, 3 százalékot meghaladó várakozások a közel-keleti feszültségek miatt némileg mérséklődtek; a növekedés jelenleg 2,7-2,9 százalékos tartományban egyensúlyoz. A gazdaság egyik legfontosabb motorja továbbra is a mesterséges intelligenciához köthető beruházási hullám maradhat, amely már az idei előrejelzések egyik legfőbb felhajtóerejét is adta. Ezek a fejlesztések hatékonyabb termelést és adatvezérelt döntéshozatalt tesznek lehetővé, ami elengedhetetlen a hazai piaci pozíciók megőrzéséhez is” – mondta Bodor Tibor, a vállalati divíziójának vezetője.
„A kilátásokat javítja, hogy a nagy nemzetközi ipari szereplők beruházásai és a technológiafókuszú fejlesztések párhuzamosan jelennek meg a gazdaságban. A globális bizonytalanság ugyan átmenetileg szűkebb keretek közé szorítja a gazdaságot, a nagyvállalati beruházások azonban tartósan támogathatják az exportot és a termelékenységet. Ezzel párhuzamosan a reálbérek emelkedése fontos belső védőhálót jelenthet a hazai fogyasztás számára. A jelenlegi időszak egy új, technológiavezérelt alkalmazkodási ciklus alapozásaként is értelmezhető, amelyben a vállalati rugalmasság teremthet új növekedési lehetőségeket. A K&H nagyvállalati növekedési index adatai is megerősítik: az MI integrálása már nem csupán stratégiai cél, hanem a hatékonyság megőrzésének egyik fő eszköze is. A folyamatok optimalizálása mellett a jövőben várhatóan egyre nagyobb hangsúlyt kaphatnak majd a vállalati igényekre szabott, saját fejlesztésű megoldások is” – tette hozzá a szakember.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
