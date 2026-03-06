Durva fordulat jöhet a gazdaságban: minden azon múlhat, mennyire gyorsan lépnek a cégek

A mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások a következő években a gazdasági versenyképesség egyik kulcstényezőjévé válhatnak, miközben a geopolitikai konfliktusok rövid távon bizonytalanságot okoznak a világgazdaságban.

A globális gazdaság hosszú távú növekedési potenciálját alapjaiban határozza meg a technológiai fejlődés, különösen a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése. Az ehhez kapcsolódó beruházások a következő években a versenyképesség egyik legfontosabb pillérévé válhatnak Magyarországon is. Ugyanakkor a rövid távú teljesítményt jelenleg a geopolitikai konfliktusok bizonytalansága árnyékolja be.

„A globális gazdaság idei alakulását nézve az év eleji, 3 százalékot meghaladó várakozások a közel-keleti feszültségek miatt némileg mérséklődtek; a növekedés jelenleg 2,7-2,9 százalékos tartományban egyensúlyoz. A gazdaság egyik legfontosabb motorja továbbra is a mesterséges intelligenciához köthető beruházási hullám maradhat, amely már az idei előrejelzések egyik legfőbb felhajtóerejét is adta. Ezek a fejlesztések hatékonyabb termelést és adatvezérelt döntéshozatalt tesznek lehetővé, ami elengedhetetlen a hazai piaci pozíciók megőrzéséhez is” – mondta Bodor Tibor, a vállalati divíziójának vezetője.

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.

„A kilátásokat javítja, hogy a nagy nemzetközi ipari szereplők beruházásai és a technológiafókuszú fejlesztések párhuzamosan jelennek meg a gazdaságban. A globális bizonytalanság ugyan átmenetileg szűkebb keretek közé szorítja a gazdaságot, a nagyvállalati beruházások azonban tartósan támogathatják az exportot és a termelékenységet. Ezzel párhuzamosan a reálbérek emelkedése fontos belső védőhálót jelenthet a hazai fogyasztás számára. A jelenlegi időszak egy új, technológiavezérelt alkalmazkodási ciklus alapozásaként is értelmezhető, amelyben a vállalati rugalmasság teremthet új növekedési lehetőségeket. A K&H nagyvállalati növekedési index adatai is megerősítik: az MI integrálása már nem csupán stratégiai cél, hanem a hatékonyság megőrzésének egyik fő eszköze is. A folyamatok optimalizálása mellett a jövőben várhatóan egyre nagyobb hangsúlyt kaphatnak majd a vállalati igényekre szabott, saját fejlesztésű megoldások is” – tette hozzá a szakember.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.