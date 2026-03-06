A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
Durva számok jöttek Európából: szinte minden ország lehagyta Magyarországot a GDP-versenyben
Teljessé vált a 2025-ös európai GDP-növekedési rangsor. Bár az európai gazdaság összességében ellenállónak bizonyult, Magyarország továbbra is a mezőny végén áll, miközben több régiós ország jóval gyorsabban növekedett, írja a Portfolio.
Görögország és Luxemburg adatainak közzétételével teljessé vált a 2025-ös európai uniós reál GDP-növekedési rangsor. A végleges lista heterogénebb képet mutat, mint a január végén ismert előzetes adatok, de Magyarország helyzete érdemben nem változott: továbbra is a mezőny végén található.
A 2025-ös év a bizonytalanságok ellenére is viszonylag ellenállónak bizonyult az európai gazdaság számára. Az év végére a kontinens legnagyobb gazdaságai gyorsuló növekedést mutattak: Németország és Olaszország maga mögött hagyta a stagnálást, Franciaország növekedése ismét 1 százalék fölé emelkedett, míg Spanyolország és Lengyelország továbbra is dinamikus bővülést produkált.
Magyarország gazdasági teljesítménye azonban továbbra is szerény maradt. A 2025 végére elért 0,6 százalékos éves növekedési ütemnél csak Németország és Finnország teljesített gyengébben, előbbi 0,4, utóbbi 0,3 százalékos bővüléssel. A hazai gazdaság stagnálásközeli állapota különösen szembetűnő a közép-kelet-európai régióban: Lengyelország gazdasága 4 százalékkal, Horvátországé 3,3 százalékkal, Csehországé pedig 2,5 százalékkal bővült.
Az év elején még úgy tűnt, hogy egyetlen uniós ország sem zárja visszaeséssel a 2025-ös évet, a teljes rangsor azonban már más képet mutat. Románia gazdasága az év során 1,6 százalékkal zsugorodott, ami részben a magas inflációnak és a költségvetési kiigazításnak tudható be.
A növekedési rangsor élmezőnyében több kisebb, de gyorsan bővülő gazdaság is szerepel. Málta és Ciprus a 2024 végéhez képest 6,4, illetve 4,5 százalékkal nagyobb GDP-t ért el, így a második és harmadik helyen végeztek az ír gazdaság mögött. Írország esetében ugyanakkor a multinacionális vállalatok elszámolásai jelentősen torzíthatják a statisztikát.
Litvánia is figyelemre méltó teljesítményt nyújtott: gazdasága az orosz–ukrán konfliktus közelsége ellenére is 3 százalék feletti ütemben bővült.
Negyedéves alapon szintén ezek az országok teljesítettek a legerősebben. A lista élén Málta áll 2,1 százalékos negyedév/negyedéves növekedéssel, mögötte Litvánia és Ciprus következik 1,7, illetve 1,4 százalékos bővüléssel.
Ha csak 2025 utolsó három hónapját vizsgáljuk, néhány gazdaság visszaesést mutatott. Írország GDP-je 3,8 százalékkal csökkent negyedéves alapon, ami jól jelzi a statisztikai torzulások hatását. Románia 1,9 százalékos, Észtország és Luxemburg 0,1 százalékos visszaesést regisztrált, míg Ausztriában – amely strukturális problémákkal küzd – stagnált a gazdasági teljesítmény.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Magyarország a negyedéves rangsorban sem került az élmezőnybe: a 0,2 százalékos bővülés a 19–22. helyre volt elegendő, Dániával, Franciaországgal és Szlovákiával holtversenyben.
Az éves átlagos növekedést tekintve Írország végzett az első helyen 12,3 százalékos bővüléssel, még úgy is, hogy az utolsó negyedévben visszaesett a gazdaság teljesítménye. A dobogóra Málta és Ciprus került fel 4, illetve 3,8 százalékos növekedéssel.
A legnagyobb nyertesek között említhető Lengyelország is, amely 3,6 százalékos növekedést ért el. Az ország az elmúlt években rendszeresen az uniós átlag felett bővült, és gazdasági mérete alapján már a világ húsz legnagyobb gazdasága közé kerülhetett.
A nagyobb európai gazdaságok közül Spanyolország 2,8 százalékos, a magas fejlettségi szintről induló Dánia pedig 2,9 százalékos növekedést ért el.
A rangsor végén Németország és Finnország áll 0,2 százalékos átlagos bővüléssel, őket pedig Magyarország követi 0,3 százalékos növekedéssel.
A régió országai közül Ausztria 0,6, Románia 0,7, Szlovákia 0,8, Szlovénia pedig 1,1 százalékos növekedést ért el. Ezzel szemben Lengyelország, Horvátország, Bulgária és Csehország kifejezetten erős évet zárt: gazdaságuk 2,5–3,6 százalék közötti ütemben bővült.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
Egy mulard kacsa állományban azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét.
A vendéglátóhelyek üzemeltetői 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
A beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.