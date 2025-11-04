A SZÉP-kártya a nyarat követően sem lassít: szeptemberben közel 33,2 milliárd forintot költöttek az emberek 7%-kal többet, mint tavaly
Fillérekért utazhatsz erre a csodás szigetre decemberben: télen is tavasz van, kevés a magyar turista
Madeira télen is csábító úti cél, de nem a strandolás miatt. Bár az „örök tavasz szigete” decemberben is zöld és napsütéses, a tenger már túl hűvös a fürdéshez, és a nappali hőmérséklet is inkább kirándulásra, mint napozásra alkalmas. Aki valódi nyári meleget keres, annak Európán túl kell néznie – Madeira viszont tökéletes választás, ha a télből egy élhető, természetközeli világba menekülnénk.
Ha tél közepén egy kis napsütésre, lenyűgöző tájakra és portugál vendégszeretetre vágyunk, Madeira ideális választás. A Wizz Air közvetlen járatokat kínál Budapest és Funchal között, már 79 eurótól oda-vissza, miközben a szállásárak is kedvezőek, a reptéri közlekedés pedig egyszerű és gyors.
A december 11-i indulás és december 18-i visszaút esetén a jegy ára Discount Club tagoknak 16 610 forint irányonként, míg normál áron 20 790 forintba kerül. Az odaút 5 óra 15 perc, a visszaút 4 óra 45 perc, és az ár tartalmaz egy személyes kézipoggyászt.
A szálláslehetőségek között Porto Delgadóban több kiadó apartman is elérhető 12–20 ezer forint közötti áron. A #gc House például már 12 290 forintért foglalható, míg a Porto Santo Destination és a City Apartament 17 ezer forint körüli áron kínálnak szállást. Ezek az ingatlanok kiváló értékelésekkel rendelkeznek, így nemcsak árban, hanem minőségben is vonzóak.
Szállásárak Madeirán 2025 decemberébe
Porto Santo szigetén a klasszikus hotelélmény kedvelőinek is akad választék. Az Areia Dourada hotel 20 733 forintos áron érhető el, míg a Hotel Praia Dourada kedvezményes áron 25 765 forintba kerül. A Thomas Place és a Cantinho Do Avo szintén hasonló ársávban mozognak, mindegyik több száz értékeléssel és „legolcsóbb ajánlatunk” címkével.
Madeira fővárosában, Funchalban és környékén már a magasabb kategóriájú szállodák is elérhetőek. A négycsillagos Golden Residence 52 803 forintért kínál szobát, míg a Vila Gale Santa Cruz 50 453 forintos árával 14 százalékkal olcsóbb más hasonló szállásokhoz képest. A Dorisol Estrelicia Hotel háromcsillagos kategóriában 32 139 forintért foglalható, ami szintén kedvező árnak számít.
A Cristiano Ronaldo Nemzetközi Repülőtér körülbelül 18 kilométerre fekszik Funchal belvárosától, és többféle módon is megközelíthető. A legnépszerűbb opció az Aerobus, amely 5 euróért szállítja az utasokat a városba, körülbelül 30–45 perc alatt. A járatok reggeltől késő estig közlekednek. A taxi gyorsabb, de drágább: 27–33 euróba kerül, az autóbérlés azoknak ajánlott, akik a szigetet is bejárnák. Helyi buszjáratok is elérhetők, bár ezek kevésbé kényelmesek és nem mindig közvetlenek.
Madeira tehát nemcsak látványos, hanem elérhető is: kedvező repülőjegyek, változatos szálláslehetőségek és egyszerű közlekedés várja az utazókat. Aki decemberben egy különleges, de pénztárcabarát úti célt keres, itt biztosan megtalálja.
Éttermi árak Madeirán
Madeira éttermi árai mérsékeltek, különösen, ha nyugat-európai viszonylatban nézzük. Egy egyszerű ebéd egy olcsóbb étteremben körülbelül 10 euróba kerül (3 860 Ft), míg egy kétfős, háromfogásos vacsora egy középkategóriás helyen italok nélkül 40 euró körül mozog (15 440 Ft). Aki gyorséttermi megoldást keres, például egy McDonald's menüt, annak 8 euróval kell számolnia (3 088 Ft) a Numbeo adatai szerint.
Az italok ára szintén baráti: egy korsó helyi csapolt sör 3 euróba kerül (1 158 Ft), míg egy üveg import sör 3,50 euró (1 351 Ft). A kávé különösen kedvező, egy cappuccino ára mindössze 1,50 euró (579 Ft), ami alacsonyabb, mint sok budapesti kávézóban. Az üdítők és ásványvizek ára 1,35–1,56 euró között mozog (521–602 Ft), így egy éttermi étkezés teljes költsége sem száll el.
Összességében Madeira nem tartozik a legolcsóbb úti célok közé, de ár-érték arányban kifejezetten korrekt. A minőség magas, az árak pedig kiszámíthatók. Aki nem luxusra, hanem élhető, kulturált környezetre vágyik, itt megtalálja a számítását, legyen szó egy gyors ebédről vagy egy hangulatos vacsoráról.
Bolti árak Madeirán
Madeirán a mindennapi bevásárlás költségei is mérsékeltek, különösen, ha a nyugat-európai árakhoz viszonyítjuk. Egy liter tej ára körülbelül 0,96 euró (371 Ft), míg egy félkilós fehér kenyérért 1,78 eurót kell fizetni (687 Ft). A tojás sem drága: egy tucat nagy méretű tojás ára 3,10 euró (1 197 Ft), a helyi sajt pedig kilónként 9,10 euróba kerül (3 515 Ft).
A húsfélék közül a csirkemell ára 6,86 euró/kg (2 648 Ft), míg a marhahús, például hátszín vagy comb 10 euró/kg (3 860 Ft). A gyümölcsök közül az alma 1,66 euró/kg (641 Ft), a banán 1,06 euró/kg (409 Ft), az narancs pedig 2,23 euró/kg (861 Ft). A zöldségek ára is baráti: a paradicsom 1,59 euró/kg (614 Ft), a burgonya 1,73 euró/kg (668 Ft), az egy fej saláta pedig mindössze 0,66 euró (255 Ft).
Az italok közül egy 1,5 literes ásványvíz ára 0,86 euró (332 Ft), egy középkategóriás bor pedig 6 euróba kerül (2 316 Ft). A sörök ára változó: egy fél literes hazai sör 1,25 euró (483 Ft), míg egy üveg import sör 2 euró (772 Ft).
Milyen az idő Madeirán decemberben?
Madeirát nem véletlenül hívják az „örök tavasz szigetének” – földrajzi fekvése és az óceáni éghajlat miatt az időjárás egész évben kiegyensúlyozott. Decemberben a nappali hőmérséklet jellemzően 17–20 °C között mozog, míg az éjszakák 13–16 °C körül alakulnak. Ez azt jelenti, hogy a szigeten még télen is lehet kirándulni, sétálni, vagy akár a tengerparton pihenni – bár a víz hőmérséklete ilyenkor már csak 18–20 °C, így a strandolás inkább a bátrabbaknak való.
Esőre is számítani lehet, különösen a hegyvidéki részeken, de a csapadék mennyisége nem zavaró mértékű: átlagosan 10–12 esős nap fordul elő decemberben. A szél enyhe, és a napsütéses órák száma napi 4–6 között mozog, ami a téli hónapokhoz képest kifejezetten jónak számít.
A sziget ilyenkor is zöld, a piacokon továbbra is friss gyümölcsök és zöldségek kaphatók, és a virágok sem tűnnek el – Madeira decemberben is színes és élő. A tömegturizmus visszahúzódik, így kevesebb emberrel, alacsonyabb árakkal és nyugodtabb hangulattal találkozhatunk, ami sokak számára ideális utazási környezetet jelent.
Európában télen nincs strandidő
Télen Európában gyakorlatilag sehol sincs valódi strandidő. Még a legdélebbi mediterrán térségekben, például Dél-Spanyolországban, Szicíliában vagy Görögországban is csak 15–17 °C körüli nappali hőmérsékletre lehet számítani, a tengervíz pedig jellemzően 16–18 °C, ami már nem alkalmas fürdőzésre. Madeira sem kivétel: bár az időjárás enyhe és kellemes, a sziget nem kínál klasszikus strandolós klímát decemberben.
Ha valaki ilyenkor valódi nyári meleget keres, akkor Európán kívül kell gondolkodnia. A legközelebbi, egész évben strandolásra alkalmas helyek az Egyenlítőhöz közelebb eső régiókban találhatók. Ilyen például Dubai és az Egyesült Arab Emírségek, ahol decemberben is 25–28 °C körüli a nappali hőmérséklet, a tenger pedig kellemesen meleg. Szintén népszerű célpont ilyenkor Thaiföld, Vietnam, Bali, vagy a Karib-térség, ahol a klíma trópusi, a víz hőmérséklete pedig 26–29 °C között mozog.
