Amikor az árakról van szó, mindenki a szomszédhoz rohan, ami remekül mutatja, hogy az alkoholturizmus nem mindig a minőségről szól, hanem egyszerűen az árakról.
Vásárlás

Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták

Jeki Gabriella
2025. november 7. 18:57

Európában jelentős különbségek mutatkoznak az alkoholárakban, ami egyre élénkebb határon átnyúló vásárlási trendet eredményez. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint Magyarország az árak tekintetében a középmezőnyben helyezkedik el, fogyasztásban viszont az élvonalban. A hazai felnőtt lakosság évente átlagosan 12,3 liter tiszta alkoholt fogyaszt, meghaladva az uniós átlagot. Ez a helyzet nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és egészségügyi kihívásokat is felvet a döntéshozók számára.

Európában az alkoholárak és a fogyasztási szokások éppoly sokszínűek, mint a kontinens borlapjai. A CHART by Pénzcentrum friss adatai szerint egyre több országban válik az alkoholfogyasztás és az árérzékenység gazdasági, illetve kulturális kérdéssé. Az árak eltérései nem csupán az egyes országok életminőségét vagy vásárlóerejét tükrözik, hanem mélyen összefonódnak az adópolitikával és a helyi fogyasztási szokásokkal is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az alkoholturizmus fogalma az elmúlt években robbanásszerűen terjedt el Európában. A határon átnyúló italvásárlások száma az Európai Bizottság adatai szerint az elmúlt évtizedben megduplázódott. A CHART by Pénzcentrum elemzése szerint ennek oka elsősorban az adórendszerek és árszabályozások közötti különbségekben keresendő: néhány kilométer utazással akár jelentős összegek takaríthatók meg. A tendencia nemcsak a gazdasági döntéseket befolyásolja, hanem a fiatal korosztály alkoholfogyasztási szokásaira is hatással van, amely egyre inkább aggodalomra ad okot a közegészségügyben.

A legfrissebb adatok szerint az észak- és nyugat-európai turisták kedvelt úti céljai közé tartozik Lengyelország, Szlovákia és Csehország, ahol a sör- és borárak jóval kedvezőbbek, mint például Skandináviában vagy Nyugat-Európában. Magyarország e tekintetben a középmezőnybe tartozik: az alkohol ára uniós viszonylatban átlagosnak mondható, ugyanakkor a fogyasztás szintje kiemelkedő. A WHO mérései szerint egy magyar felnőtt évente átlagosan 12,3 liter tiszta alkoholt fogyaszt, ami meghaladja az uniós átlagot és rávilágít a társadalmi szintű tudatosítás fontosságára.

Miközben az árkülönbségek rövid távon kedveznek a turizmusnak és a határ menti kereskedelemnek, hosszabb távon adóbevételi és egészségpolitikai dilemmákat vetnek fel. Az alacsonyabb jövedéki adót alkalmazó országok több külföldi vásárlót vonzanak, ám ezzel párhuzamosan nő a fogyasztás mértéke is, ami torzíthatja a piacot és fokozhatja az egészségügyi kockázatokat. A jövő kihívása ezért az lesz, miként lehet egyensúlyt teremteni a gazdasági előnyök, a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható alkoholfogyasztási minták között.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Izgalmas adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #utazás #turizmus #árak #magyarország #alkohol #sör #jövedéki adó #who #alkoholfogyasztás #CHART by Pénzcentrum #alkoholturizmus

