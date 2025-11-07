Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá

Mivel Ausztria közel van hozzánk, rengeteg magyar gondolkodik el rajta évente, hogy rövid vagy hosszú távon szerencsét próbálhatna egy jól fizető osztrák munkával. Sokakat visszatart azonban, hogy nem beszél németül, pedig számtalan nyelvismeretet nem igénylő munkát találhatunk, főként szerelőket, gépkezelőket, sofőröket, raktári munkásokat és szállodai dolgozókat keresnek folyamatosan. Akadnak részmunkaidős és teljes munkaidős, időszakosan akár ingázó vagy akár hosszútávon letelepedést kínáló munkák is, és mindegyik közös jellemzője a kiemelkedő fizetés. Ezekből készítettünk most egy gyűjtést a jelenlegi felhozatalból, így íme néhány ausztriai munka nyelvtudás nélkül.

Auszriában egész évben keresik a megbízható munkaerőt, zömében fizikai vagy jó állóképességet igénylő munkákra. Mivel ezek nem szellemi munkák, nem igényelnek nyelvtudást sem, ugyanakkor így is szép összegeket lehet ezekkel összegyűjteni.

Ausztriai munka nyelvtudás nélkül

Ausztriában is nagy szükség van különféle szerelőkre, így a jó műszaki érzékkel rendelkezők hamar találhatnak munkát a szomszédos országban. Egy cég például már betanított szerelőt keres, aki alumínium homlokzati elemek, ablakok, függönyfalak szerelésével foglalkozna havi nettó 2100 eurós (azaz a Pénzcentrum árfolyam kalkulátorával átszámolva nagyjából 815 ezer forintos) havi bérért. A német nyelvtudás, valamint a lakatos, asztalos kivitelezési tapasztalat csupán előnyt jelent, az egyetlen kizáró ok a tériszony.

Némileg hasonló pozícióba keresnek toronydaru kezelőt nettó 2500-4300 eurós (azaz nagyjából 970 ezer – 1 millió 668 ezer forintos) havi bérért. A működtetési és napi karbantartási feladatok mellett feladat a daru és egyéb emelőgépek biztonságos kezelése is, így fontos az 1-3 év releváns tapasztalat és a jó fizikai állóképesség. A német nyelvtudás itt sem elvárás, viszont a munka hosszabb kiküldetési időszakokban történik, tehát hat hetet kell egyben elvállalni Ausztriában, amit utána egy hét szabadság követ. Ezekre a turnusokra azonban nemcsak a szomszédos országban, hanem Németországban, Hollandiában, Belgiumban is lehetőség van.

Szintén gépkezelői, egészen pontosan CNC lézergépkezelői állásra keresnek releváns tapasztalattal rendelkező munkaerőt. A feladat Trumpf lézergépek beállítása és kezelése, rozsdamentes vékonylemezek vágása, és elvárás a saját autó megléte is. A munkáltató havi nettó 2400-2600 eurós (tehát 931 ezer – 1 millió forint körüli) bért kínál ezért, valamint határozatlan idejű munkaszerződést. Fontos továbbá megemlíteni azt is, hogy bár a hirdetésben eredetileg feltüntették az alapszintű német nyelvtudást, mint elvárást, rögtön a címben látható, hogy már nyelvismerettel nem rendelkezőket is keresnek azonnali kezdéssel.

Innsbruckban raktáros munkatársat keresnek, raktáros és komissiózó feladatok ellátására. A heti hatnapos, 45-50 órás munkát magyar bejelentéssel, kiküldetésben végezhetik a jelentkezők bruttó 13 eurós (vagyis körülbelül 5044 forintos) órabérért, amit egy 13. és 14. havi bér is kiegészít. A hirdetés szerint átlagosan havonta nettó 2500-2600 eurót (tehát nagyjából 970 ezer – 1 millió forintot) lehet összeszedni havonta. A szállást a munkáltató biztosítja ingyenesen, kétágyas szobákban, felszerelt lakásokban, a bejárást pedig szintén költségtérítéssel oldják meg.

Egy bécsi iparművészeti cég öntőforma készítőt keres. A nyelvtudás ugyan nem elvárás, a feladathoz elengedhetetlen a képző- vagy iparművészeti végzettség, ugyanis előre elkészített öntőformákkal kell egyedi dísztárgyakat készíteni, ahogy a homok és műgyanta formák elkészítése és öntése is a munka része. A cég szintén nettó 2500-2600 eurót (tehát nagyjából 970 ezer – 1 millió forintot) kínál havonta, ezen felül pedig egyszemélyes szállást biztosít, segíti a hivatali ügyintézést és az első kiutazás megszervezését, ráadásul stabil, hosszútávú munkalehetőséget ígér.

Szintén találkozhatunk sofőröket kereső hirdetésekkel. Egy cég nemzetközi (nyugat-európai) fuvarfeladatok ellátása keres gépjárművezetőt. Az egyes fuvarok közti 45 órás pihenőidőt Magyarországon is eltölthetik a felvett kollégák, azonban havonta egyszer elvárt egy külföldön töltött hétvége, erre 100 eurót fizetnek pótdíjként. Az állásra a hirdetés 900 ezer és 1,1 millió forint körüli nettó havibért kínál.

Egy osztrák hotel szakácsot, illetve konyhai és szállodai kisegítőt, takarítót keres. A szakirányú végzettséggel rendelkező szakácsok nettó 2000 eurót (vagyis átszámolva körülbelül 776 ezer forintot) kereshetnek havonta. Ezért a fizetésért a feladat egyaránt a reggeli és a vacsora elkészítése, továbbá meleg és hideg ételek előkészítése nagyobb mennyiségben, főként sítáborozó vendégek részére 2025 december közepétől 2026 március közepétől.

A konyhai és szállodai kisegítő, takarító munkakörre jelentkezők ugyanebben a hotelben 1500 eurót (nagyjából 582 ezer forintot) kereshetnek. A feladatok közé tartozik a konyhai eszközök és területek tisztán tartása, a mosogatás, alapanyagok előkészítése, a vendégszobák napi takarítása és az ágyneműcsere, a közös helyiségek tisztán tartása, valamint az egyéb kisegítő feladatok ellátása a szállodában. Nyelvtudásra itt sem lesz szükség, azonban érdemes lehet megjegyezni, hogy bár ugyanarról a hotelről van szó, a szakácsok esetében osztrák bejelentéssel dolgozhatnak a felvett kollégák, míg a kisegítők és takarítók magyarországival számolhatnak.

Nyelvtudást nem igénylő takarítói munkakörökre is folyamatosan keresik a munkaerőt Ausztriában. Burgenlandban például képzettség nélküli, részmunkaidős takarítót keresnek heti 8-10 órában vagy a későbbiekben akár több óra vállalásával. A feladat fogászati rendelők takarítása, felmosás, ablakpucolás és kisebb kerti munkák, ezért óránként 12 eurós (azaz nagyjából 4656 forintos) órabért fizetnek.