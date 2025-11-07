Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el

A fogorvosi kezelések ára az elmúlt években drámaian megugrott Magyarországon, egyes beavatkozások akár 100 százalékkal is drágulhattak. Míg korábban egy egyszerű tömés vagy fogkőeltávolítás még belefért sokak költségvetésébe, ma már egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a magánellátást. Az állami ellátás ugyan adott, a hosszú várólisták, a nehezen elérhető szakrendelések és a minőségi különbségek miatt sokan inkább a magánszektort választják. A Pénzcentrum Dr. Kónya Éva fogszabályozó szakorvost kérdezte arról, mi áll a fogászati kezelések drágulása mögött, miért költséges fenntartani egy rendelőt, és hogyan befolyásolják az árak a páciensek döntéseit. A szakember részletesen beszélt az állami rendszer problémáiról és arról is, miért nem érdemes halogatni a kezeléseket.

Magán fogorvoshoz menni sosem volt olcsó „mulatság”, ám az utóbbi években olyan mértékben megdrágultak a fogászati kezelések Magyarországon, hogy ma már a legtöbb háztartás számára komoly nehézséget jelent ezek finanszírozása. Ennek ellenére még mindig sokan választják a magánszolgáltatókat, melynek oka lehet többek közt, hogy az állami finanszírozásban hosszú a várakozási idő, nehezen hozzáférhetőek a szakrendelések, sokaknak az ellátás minőségével is gondja akadhat, valamint azt sem szabad elfelejteni, hogy az állami ellátásban sem minden szolgáltatás ingyenes.

Az állami ellátórendszer hiányosságai

Dr. Kónya Éva fogszabályozó szakorvos a Pénzcentrumnak megerősítette, ahogyan az állami egészségügy más területein, úgy a fogászati ellátásban is komoly hiányosságok tapasztalhatók. A szakorvos az egyik legnagyobb problémaként az alulfinanszírozottságot említette, ami jelentősen megnehezíti a rendelők mindennapi működését. Mielőtt rátért volna a részletekre, a mindenki számára könnyebb érthetőség kedvéért röviden felvázolta a magyar fogászati ellátórendszer felépítését, amely három progresszivitási szintre tagolódik:

Alapellátás, vagyis a körzeti fogorvosi rendelők, amelyek a legtöbb ember számára ismertek. Szakellátás, ahol a fogászat egy-egy szakterületére specializálódott szakorvos nyújt ellátást. Emelt szintű szakellátás, amelyet jellemzően az egyetemi klinikák biztosítanak a bonyolultabb esetek kezelésére.

A szakorvos rámutatott, hogy a nagyobb városokban – így a fővárosban, a megyei jogú városokban és a nagyobb településeken – az alapellátás általában jól elérhető és a várólisták sem jellemzőek. A magánszektor térnyerését szerinte itt inkább a rövidebb várakozási idő, a rugalmasság, illetve a páciensek személyes preferenciái (például egy konkrét orvoshoz való ragaszkodás) indokolják, emellett sokan úgy érzik, hogy ott magasabb minőségű ellátást kapnak.

Dr. Kónya Éva megjegyezte, hogy a valódi nehézségek a kisebb településeken és falvakban jelentkeznek, ahol egyre több a betöltetlen fogorvosi praxis. Mint kiemelte, 2025 januárjában 239 ilyen praxis volt Magyarországon, és bár a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) pályázatokkal próbálja ösztönözni a letelepedést és a praxisjog-vásárlást, a számuk mégsem csökken. A szakorvos szerint ennek az az oka, hogy a fiatal fogorvosok számára nem vonzó a hátrányos helyzetű térségekben való letelepedés, és egy kizárólag NEAK- finanszírozott praxisra építeni a jövőt rizikós, amit a legtöbben csak akkor vállalnak, ha mellette magánellátásban is dolgozhatnak, hiszen ez a kettő együtt biztosíthatja az egzisztenciális stabilitást.

Hozzátette, hogy a betöltetlen praxisok ellátási területeit ugyan kijelölik, de ezek gyakran földrajzilag távol esnek az érintett településektől, ami a betegek számára rendkívül hátrányos.

Az eleve hátrányos helyzetű lakosság így sokkal nehezebben jut hozzá az ingyenes állami ellátáshoz, miközben a magánfogászat számukra többnyire elérhetetlen

– húzta alá a szakorvos.

További problémaként említette a fogászati szakellátásokhoz való hozzáférést, ami már nemcsak a kistelepüléseken, hanem országos szinten is érezhető. Mint mondta, a várólisták kezelése is rendkívül nehéz, különösen akkor, ha egy szakellátás megszűnik, hiszen így a még működő szakrendelések válnak túlterheltté, ami tovább rontja a hozzáférést.

Mindezek mellett azt is érdemes megemlíteni, hogy az állami ellátásban sem minden ingyenes. Térítésmentesen csak az alábbi fogászati ellátások vehetőek igénybe: sürgősségi ellátás; szűrővizsgálat (meghatározott gyakorisággal, pl. 18 éves kor felett évente egyszer); szakorvosi beutaló alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog és szájbetegségek kezelése; fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés foganként és fogfelszínenként, gyökértömés foganként évente egyszer, ellátási esetenként gyökérkezelés); fogsebészeti ellátás; fogkőeltávolítás; ínyelváltozások kezelése.

Ennyit drágult a magánellátás

Az állami ellátás hiányosságai miatt tehát egyre többen fordulnak a magánfogászatok felé, ugyanakkor ennek ára van – a kezelések díjai pedig az utóbbi években jelentősen megemelkedtek.

Egy egyszerű tömés ma már több tízezer forintos kiadással jár: például egy esztétikus tömés legtöbbször 30–40 ezer forinttól indul, ez néhány évvel ezelőtt átlagosan 20–25 ezer forintba került. Sok helyen a fogorvosi szakvizsgálat, a status-felvétel és a kezelési terv elkészítése sem került pénzbe, ma már viszont ezekért is elkérnek sokszor 14–16 ezer forintot.

A fogeltávolítás is drágább lett, míg 2021-ben 15 ezer forint körül mozgott az ára, ma átlagosan minimum 20 ezer forintot kérnek érte, de még nagyobbat ugrott a fogkő leszedése, ami néhány évvel ezelőtt ívenként körülbelül 8000 ezer forinttól indult, ma már ez is minimum a duplájába kerül, így legtöbbször legalább 32 ezer forinttal kell számolnunk ezért az ellátásért.

Az egyik legdrágább fogászati kezelés egyértelműen az implantátum, ami évekkel ezelőtt is a százezer forintos tartományba esett, ma viszont – gyártótól és típustól függően – akár közel 400 ezer forint is lehet egyetlen implantátum, ha pedig csontpótlás vagy több implantátum is szükséges, milliós kiadásról is beszélhetünk.

Mi az oka a drágulásnak?

Dr. Kónya Éva először is felhívta a figyelemt, hogy a fogászat ma már egy rendkívül fejlett, technológia-intenzív terület, ahol az orvosi precizitás és a korszerű eszközök kulcsszerepet játszanak. Mint mondta, az utóbbi években rengeteg új eljárás és anyag jelent meg, amelyek nagy pontosságot, időráfordítást és magas szintű szaktudást igényelnek.

Arra is rámutatott, hogy a fogászati ellátás alapvetően eszköz- és anyagigényes szakma, és ezen a területen jelentős drágulás történt az utóbbi időben. A modern berendezéseknek sok esetben rendkívüli költségei vanna: maga a kezelőegység – amelyben a beavatkozások történnek – alsó kategóriában is 3,5–7 millió forinttól indul, a különböző kiegészítők, kézidarabok és műszerek pedig további milliókat jelentenek. A szakorvos szerint nélkülözhetetlenek továbbá a sterilizáló berendezések, a röntgenek, a szívórendszerek és az informatikai szoftverek is, melyek szintén komoly költségtényezők.

A szakorvos kitért arra is, hogy egyre több modern technológia és eszköz jelenik meg a fogászatban, és a rendelők egyre többet költenek korszerű anyagokra, importált eszközökre, márkás protetikai elemekre és sterilizálásra, melyek beszerzési költségei a devizaárfolyamok, a szállítási költségek és a gyártói áremelések hatására folyamatosan növekednek, és amelyek beépülnek a végfelhasználói árba. A Covid-időszak pedig az egyszer használatos eszközök, védőfelszerelések és fertőtlenítő anyagok ára is jelentősen emelkedett.

Ugyanakkor dr. Kónya Éva azt is kiemelte, hogy a fogorvosi rendelőkben az árképzés nem csupán az anyagköltségen alapul, a fentebbiekhez az asszisztencia és az orvos bérköltsége is hozzájárul, valamint a folyamatos továbbképzések, a rendelő fenntartási költségei, az adók és a piaci áron fizetett rezsidíjak. Ez utóbbival kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy 2022-ben az energiaárak az Európai Unióban történelmi magasságokba emelkedtek, ami tartósan beépült a fogászati szolgáltatások költségszerkezetébe.

Ezenkívül rengeteg olyan költség is megjelenik a kezelési díjakban, amelyre a laikusok nem is gondolnak. A teljesség igénye nélkül említeném a takarítás, a veszélyes hulladék kezelés, a különböző engedélyek díjait, a kamarai tagdíjakat, a háttérben dolgozó kiszolgáló személyzet költségeit, a védőfelszerelések díját, és még sorolhatnám azokat a költségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a rendelő megfeleljen a jogszabályi előírásoknak

– sorolta dr. Kónya Éva. Hozzátette, hogy a rendelőknek egyre szigorúbb szakmai és higiéniai követelményeknek is meg kell felelniük, ami szintén növeli a működési költségeket.

„Mindezek együtt eredményezik a kezelések árát, de ezek nélkül nem lehetne biztonságos, pontos és tartós eredményt nyújtani. Az egészség megőrzése és helyreállítása a legfontosabb cél. A fogászatban pedig ez csak a legmegfelelőbb technológiák és anyagok alkalmazásával érhető el” – magyarázta a szakorvos.

A halogatás ára

A magas árak következménye lehet az is, hogy sok páciens halogatja a kezelést. Dr. Kónya Éva is megerősítette, hogy a páciensek a korábbi évekhez képest jobban meggondolják, hogy mire költenek. A szakorvos szerint ennek oka nem feltétlenül az, hogy ne tartanák fontosnak a fogászati ellátást, hanem inkább az, hogy a mindennapi megélhetési költségek mellett nehezebben tudják kigazdálkodni a költségesebb beavatkozásokat.

A szakorvos elmondta, hogy leggyakrabban a nagyobb anyagi ráfordítást igénylő, hosszabb távú és összetett kezelések, például a fogpótlások, implantátumok és a fogszabályozó kezelések kerülnek háttérbe, ugyanakkor az is előfordul, hogy egy egyszerűbb beavatkozás, például egy töméscsere vagy egy kezdeti szuvasodás kezelése marad el.

Fontos azonban kiemelni, hogy a halogatás mindig kockázatos. A szakorvos szerint az apróbb probléma idővel súlyosbodhat: egy elhanyagolt szuvasodás gyökérkezelést vagy akár fogeltávolítást is eredményezhet, ami végül jóval nagyobb költséggel jár. Mint mondta, a fogszabályozás esetében a késlekedés gyakran a rendellenesség súlyosbodásához vezet, ami meghosszabbíthatja a kezelési időt és megnehezítheti a beavatkozást.

A legfontosabb tehát, hogy a páciensek ne halogassák a kezeléseket, hiszen a korai beavatkozás szinte minden esetben egyszerűbb, gyorsabb és költséghatékonyabb megoldást jelent

– javasolta dr. Kónya Éva.

Így lehet könnyíteni a költségeken

Jó hír lehet, hogy egyes rendelők részletfizetési lehetőségeket kínálnak, vagy egészségpénztári kártyával is fogadják a fizetést, ami segíthet a költségek elosztásában. Dr. Kónya Éva szerint a páciensek is gyakran érdeklődnek a részletfizetési lehetőségek iránt, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ennek lehetősége elsősorban a kezelés típusától függ.

Mint kifejtette, egy rövidebb beavatkozás, például egy tömés elkészítése jellemzően azonnali fizetést igényel, hiszen a kezelés egy alkalommal lezárul. Ezzel szemben a nagyobb volumenű, költségesebb beavatkozások (például a fogpótlások) esetében, amelyek több lépésből, több napon vagy héten át zajlanak, már van lehetőség a részletekben történő fizetésre, de a fogszabályozás esetében sem fizeti meg a páciens egyszerre a teljes kezelési díjat, hanem az egyes kezelési alkalmak során, időarányos részletekben történik az elszámolás.

Az egészségpénztári konstrukciókkal kapcsolatban a szakorvos elmondta, hogy amennyiben a páciens rendelkezik egészségpénztári tagsággal, lehetőség van arra is, hogy a számla az adott egészségpénztár nevére és címére kerüljön kiállításra. Ebben az esetben az egészségpénztár és a páciens egymás között rendezi a költségeket, ami a rendelő számára egyszerű és átlátható adminisztrációt jelent.

Ezt a hibát követjük el a leggyakrabban

Talán nem meglepő, hogy dr. Kónya Éva is a megelőzést, a rendszeres fogorvosi kontrollt és a szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozta, mikor arról kérdeztük, mi tehetünk azért, hogy ne kelljen komoly összegeket a fogorvosnál hagynunk. Mint kifejtette, a legtöbb fogászati probléma korai stádiumban egyszerűen, gyorsan és viszonylag olcsón kezelhető, ha azonban valaki csak akkor fordul fogorvoshoz, amikor már fájdalmat érez, addigra a probléma rendszerint előrehaladott állapotban van, és a kezelés jóval összetettebbé, időigényesebbé és költségesebbé válik.

A leggyakoribb hiba, amit a páciensek elkövetnek, hogy a panaszmentességet az egészséggel azonosítják – vagyis, ha nem fáj semmi, nem mennek el ellenőrzésre

– mutatott rá a szakorvos. Hozzátette, hogy sokszor a problémák egy rövid kontrollal időben felismerhetők lennének. Mint mondta, a fogszabályozás területén a korai felismerés különösen nagy jelentőséggel bír.

A kontrollvizsgálatokkal kapcsolatban a szakorvos emlékeztetett, hogy felnőttek esetében évente javasolt még akkor is, ha nincsenek panaszok. Mindez az egészségmegőrzés mellett abban is segít, hogy a kezelések tervezhetőek és kiszámíthatók legyenek, ráadásul a rendszeres szűrővizsgálat a szájüregi daganatok korai felismerésében is életmentő szerepet játszhat. Gyermekek esetében pedig félévente van iskolai, csoportos szűrővizsgálat.

A jövő fogászata

Dr. Kónya Éva a jövőbeni árak alakulásáról elmondta, hogy a fogászatban is folyamatosan megjelennek olyan új technológiák és eljárások, amelyek hosszabb távon képesek csökkenteni a kezelések költségeit, még akkor is, ha rövid távon elsőre drágábbnak tűnhetnek.

„Ilyenek például a digitális lenyomatvétel és a 3D nyomtatás, amelyek pontosabb, gyorsabb és kevesebb hibalehetőséget hordozó megoldásokat kínálnak. A CAD/CAM technológiával készült koronák és fogpótlások rövidebb idő alatt, kevesebb próbával készülnek el, ezáltal a pácienseknek is kevesebb alkalommal kell felkeresniük a rendelőt. A modern fogászati anyagok, mint például a kompozit, a cirkónium vagy az üvegkerámia, jóval tartósabbak, mint a korábbi generációs megoldások” – sorolta a lehetőségeket a szakorvos.

Hozzátette, hogy bár ezek a kezdeti beruházási költségek szempontjából magasabbnak tűnhetnek, hosszabb távon gazdaságosabbak, mivel ritkábban kell őket javítani vagy cserélni. Dr. Kónya Éva szerint összességében a digitalizáció és az anyagfejlesztés nemcsak a fogorvos munkáját teszi hatékonyabbá, hanem a páciensek számára is kiszámíthatóbb, tartósabb és hosszú távon költséghatékonyabb ellátást biztosít.