Közelkép a felismerhetetlen sofőrről, aki egy buszt vezet. A kilátás az üvegen keresztül történik.
HRCENTRUM

Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel

Pénzcentrum
2025. november 3. 13:01

Évente számtalan magyar fejében fordul meg, hogy szerencsét próbálhatna Németországban, ám sokakat visszatart, hogy nem beszél németül. Pedig számtalan nyelvtudást nem igénylő munkát találhatunk, főként raktári munkásokat, sofőröket, szerelőket és ápolókat keresnek folyamatosan. Akadnak időszakos és teljes munkaidős, időszakosan akár ingázó vagy akár hosszútávon letelepedést kínáló munkák is, és mindegyik közös jellemzője a kiemelkedő fizetés. Ezekből készítettünk most egy gyűjtést, így íme néhány németországi munka nyelvtudás nélkül.

Németországban egész évben keresnek megbízható munkaerőt zömében fizikai vagy jó állóképességet igénylő munkákra. Mivel ezek nem szellemi állások, nem igényelnek nyelvtudást sem, ugyanakkor így is szép összegeket lehet ezekkel összegyűjteni. A legtöbb helyen euróban adták meg a bért, ám egyes hirdetésekben ezek eleve forintban szerepelnek.

Németországi munka nyelvtudás nélkül

Az év végéhez közeledve több német cég is vadássza komissiózókat, raktári munkatársakat és csomagrakodókat. Például kifejezetten ez utóbbi kategóriában keresnek munkatársat a csomaglogisztikai csúcsidőre egy Rajna menti városban havi nettó 1600-1800 eurós (vagyis a Pénzcentrum árfolyam kalkulátorával átszámolva nagyjából 620-699 ezer forintos) bérezéssel. Az idénymunka november elejétől karácsonyig (december 23-ig) tart, a szállást és az utazást a cég állja és nincs szükség nyelvtudásra. Elvárás azonban az erős fizikum, hiszen heti 35 órában 32 kilogrammos csomagokat kell kézzel mozgatni.

Határozatlan idejű szerződéssel is találunk azonban komissiózót, áruösszeállítót kereső hirdetést: egy másik német cég bruttó 14,53 eurós (nagyjából 5640 forintos) órabért ígér, ám ezen felül prémiumot is kínálnak. Az állás elvállalásához ugyan elengedhetetlen a jó fizikum és a számok német nyelvű ismerete, ezen kívül nincs szükség nyelvtudásra, ráadásul – ahogy azt a hirdetésben feltüntették –, magyar nyelvű kapcsolattartó dolgozik az irodában.

Német nyelvtudás nélkül a csomagfutári és sofőri állások is jó opciók lehetnek. Azonban ezekhez a munkákhoz nélkülözhetetlen a B kategóriás jogosítvány megléte: ezzel a feltétellel keres csomagfutárt ugyancsak egy német cég havi nettó 2200 eurós (nagyjából 854 ezer forintos) fizetéssel, ami teljesítménytől függően akár 2700 euróra (vagyis nem sokkal több mint 1 millió forint fölötti összegre) is felmehet. Annak is kiváló lehet az állás, aki még sosem futárkodott, ugyanis a munkáltató még képzést is biztosít, mielőtt az új kollégák belevágnának a heti 40 órás, hétfőtől péntek-szombatig tartó munkahetekbe.

„Buszvezető állás Bonn mellett, akár nyelvtudás nélkül is!” – ezzel a felütéssel keresnek buszsofőröket német munkaszerződéssel. Az állással bruttó 17,20 eurót (nagyjából 6680 forintot) vihetünk haza óránként, és túlórára is van lehetőség.

Másféle sofőröket is keresnek: C vagy C+E jogosítvánnyal és GKI kártyával rendelkező kamionosok jelentkezését várja egy német-magyar cég, havi nettó 1,1-1,2 millió forintos fizetéssel. Bár elvárás a legalább kétéves tapasztalat sofőrként, német nyelvtudásra egyáltalán nincs szükség, ugyanis a munkáltató magyarul kommunikál kollégákkal. Ezen kívül ingyenes szállásra is lehet számítani a telephely közelében.

Találkozhatunk még specifikusabb munkákkal is, például (tapasztalattal rendelkező) szakképzett fényezői hirdetést is láthatunk bruttó 18,41-18,5 eurós (nagyjából 7150-7185 forintos) fizetéssel, ám a legtöbb helyen valamilyen szerelőt keresnek.

Különösen feltűnő, hogy rengeteg villanyszerelői állással találkozhatunk, eltérő tapasztalati elvárással. A hirdetéseket végigpörgetve láthatunk olyat is, ahol több éves tapasztalattal rendelkezőket keresnek, máshol viszont pályakezdők jelentkezését is várják. A fizetés jellemzően havi nettó 2600 euró (azaz nagyjából 1 millió forint) körül van, ám még jobban lehet keresni például víz- gáz- és fűtés szerelőként. Ezek esetében egyes hirdetések nettó 2800 eurót (körülbelül 1 millió 87 ezer forintot), míg máshol akár 3500 eurót (1 millió 360 ezer forintot) ajánlanak azoknak, akik szakirányú végzettséggel és legalább 1 vagy 3-5 év tapasztalattal rendelkeznek. Ezek közös jellemzője az akár ingyenes (kétfős) szállás, a hosszútávú munkalehetőség, valamint a német nyelvtudás csupán előnyt jelent, nem elvárás.

Ha valaki műszaki beállítottságú, felvonószerelőként is megtalálhatja a szerencséjét: egy állásportálon rugalmas munkarendbe keresnek olyan kollégát, aki szerelői, gépészi vagy lakatos szakmában képesítéssel és/vagy jártassággal rendelkezik. Nekik a szállás és utazási költségek megtérítése mellett 5000 forintot kínálnak óránként.

Szintén kiemelkedő fizetést kereshetünk meg ápolóként, szakápolóként, ugyancsak nyelvtudás nélkül. Egy cég kórházakban, klinikákon és idősotthonokban kínál állást azok számára, akik szakápolói végzettséggel (OKJ 54, 55, „HID”) rendelkeznek vagy diplomás ápolóként, gyermekápolóként, mentőtisztként szereztek képzettséget. Az állás bruttó 3200-4500 euró (azaz nagyjából 1 millió 243 ezer és 1 millió 748 ezer forint közötti összegű) havibért kínál, ráadásul a munkáltató segíti a végzettségek németországi elismertetését, átvállalja a kiutaztatási költségeket és ingyenes német nyelvtanfolyamot biztosít.

Ugyanez a cég diplomás szociális munkásokat, szociálpedagógusokat, gyógypedagógusokat és óvodapedagógusokat is keres havonta bruttó 3400-4400 euróért (vagyis körülbelül 1 millió 321 ezer és 1 millió 709 ezer forint közötti összegért). Az erre a hirdetésre jelentkezőket hasonlóan támogatja a munkáltató (például a nyelvtanulásban), mint az ápolók esetében, ám nekik még 13. havi bért is kínálnak. Fontos azonban kiemelni még azt is, hogy mindkét állás esetében olyan embereket keresnek, akik hosszútávon telepednének le Németországban.
