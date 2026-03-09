2026. március 11. szerda Szilárd
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Elképesztő összeget tankoltak el a magyar politikusok közpénzből: a csúcstartók 4 milliónál is többért autóztak

Pénzcentrum
2026. március 9. 09:46

A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést. Ez összesen mintegy 220 millió forintjába került az államnak. A kiadások zömét a kormánypárti politikusok generálták. Az abszolút rekorder idén is Hörcsik Richárd lett, több mint 4,4 millió forinttal.

A Népszava közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy a 220 milliós összeg nem kizárólag a tankolást fedezi. Ebbe beletartozik minden olyan szolgáltatás is, amely üzemanyagkártyával fizethető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hetvenöt kormánypárti képviselő több mint 152 millió forintot autózott el, míg 48 ellenzéki politikus számlája nagyjából 66 millió forintot tett ki. A közlekedésre fordított tényleges állami kiadás ráadásul ennél is magasabb lehet. Számos képviselő, például a kormánytagok és a parlamenti tisztségviselők ugyanis mindezen felül hivatali autót is használnak.

Kapcsolódó cikkeink:

A költési toplista első tizennyolc helyét kizárólag kormánypárti politikusok foglalják el. A legtöbbet tankoló képviselő Hörcsik Richárd volt, 4,4 millió forintos számlával. Őt követi a második helyen Tilki Attila 4,1 millióval, a harmadik pedig Szabó Zsolt lett 3,5 millió forinttal. Berki Sándor 2,5 millió forinttal a 19., Hadházy Ákos pedig 2,1 millióval a 46. helyre került. A legkevesebbet, mindössze 75 ezer forintot Harangozó Tamás számolta el.

A csúcstartó Hörcsik Richárd korábban azzal indokolta a kiugró üzemanyagköltségét, hogy az övé a legnagyobb és a fővárostól legtávolabb eső választókerület. Emiatt állítása szerint évente 76-90 ezer kilométert kénytelen vezetni.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A képviselők elszámolási kerete valóban a lakhelyüktől függ, így minél távolabb élnek Budapesttől, annál magasabb összegre jogosultak. Ugyanakkor még a fővárosi lakosok is kapnak havonta 2500 kilométerre elegendő benzinpénzt. Ezt a költségtérítést a politikusok az alap tiszteletdíjukon felül vehetik igénybe, amely a bruttó átlagbér háromszorosát teszi ki. Ezen felül további juttatásokra, például lakhatási és irodabérlési támogatásra is jogosultak.
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #üzemanyag #állam #parlament #képviselő #kiadások #országgyűlés #politika #juttatások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:53
09:44
09:41
09:34
09:26
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 11.
Csődhullám fenyegeti a fapadosokat: rengeteg magyar nyaralását húzhatja keresztbe a krízis?
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 10.
A 2000 forintos uborka csak a kezdet: most indul az igazi kávékatasztrófa Magyarországon, ez nagyon durva lesz
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 11. szerda
Szilárd
11. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
4 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
3
4 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
4
4 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
5
2 napja
Most érkezett! Rendkívüli üzemanyagárakat vezet be a Mol: ennyibe fog kerülni a benzin, gázolaj
PÉNZÜGYI KISOKOS
Portfolió
Befektetések esetében azt jelenti, hogy a befektetőnek milyen jellegű befektetései (részvény, kötvény, ingatlan stb.) vannak, de jelenti ugyanazon jellegű befektetések (pl. részvénybefektetés) diverzifikációját (több cég papírjaiba történő részvénybefektetések) is. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetési formától, vagy papírtól függjön. A portfolió alapvetően a kockázatmegosztás eszköze. Máshonnan nézve a portfolio a kockázatcsökkentés eszköze. Egy befektető alapvetően azért alakít ki portfoliót, hogy ne csupán egyetlen befektetéstől vagy befektetési formától függjön. A kisebb kockázat általában alacsonyabb hozamot is jelent, de az esetleges nagyobb veszteségek is elkerülhetők. Már néhány millió forintos befektetés esetén is érdemes portfóliót kialakítani, könnyen hozzáférhető betétek mellett, egyéb befektetéseket is tartani pl. állampapír, részvény, kötvény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 09:44
Üzent a MOHU: módosult az egyik márciusi lomtalanítási időpont Budapesten, ez több ezer lakost érinthet
Pénzcentrum  |  2026. március 11. 06:03
Hivatalos bejelentés! Extra pénztámogatást kapnak a társasházban élők idén tavasszal Budapesten
Agrárszektor  |  2026. március 11. 09:04
Kiderült: ezeken a benzinkutakon nincs védett áron tankolás a magyaroknak