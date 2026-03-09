Két LPG minta és két 95 oktánszámú benzinminta nem felelt meg az előírásoknak.
Elképesztő összeget tankoltak el a magyar politikusok közpénzből: a csúcstartók 4 milliónál is többért autóztak
A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést. Ez összesen mintegy 220 millió forintjába került az államnak. A kiadások zömét a kormánypárti politikusok generálták. Az abszolút rekorder idén is Hörcsik Richárd lett, több mint 4,4 millió forinttal.
A Népszava közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy a 220 milliós összeg nem kizárólag a tankolást fedezi. Ebbe beletartozik minden olyan szolgáltatás is, amely üzemanyagkártyával fizethető.
Hetvenöt kormánypárti képviselő több mint 152 millió forintot autózott el, míg 48 ellenzéki politikus számlája nagyjából 66 millió forintot tett ki. A közlekedésre fordított tényleges állami kiadás ráadásul ennél is magasabb lehet. Számos képviselő, például a kormánytagok és a parlamenti tisztségviselők ugyanis mindezen felül hivatali autót is használnak.
A költési toplista első tizennyolc helyét kizárólag kormánypárti politikusok foglalják el. A legtöbbet tankoló képviselő Hörcsik Richárd volt, 4,4 millió forintos számlával. Őt követi a második helyen Tilki Attila 4,1 millióval, a harmadik pedig Szabó Zsolt lett 3,5 millió forinttal. Berki Sándor 2,5 millió forinttal a 19., Hadházy Ákos pedig 2,1 millióval a 46. helyre került. A legkevesebbet, mindössze 75 ezer forintot Harangozó Tamás számolta el.
A csúcstartó Hörcsik Richárd korábban azzal indokolta a kiugró üzemanyagköltségét, hogy az övé a legnagyobb és a fővárostól legtávolabb eső választókerület. Emiatt állítása szerint évente 76-90 ezer kilométert kénytelen vezetni.
A képviselők elszámolási kerete valóban a lakhelyüktől függ, így minél távolabb élnek Budapesttől, annál magasabb összegre jogosultak. Ugyanakkor még a fővárosi lakosok is kapnak havonta 2500 kilométerre elegendő benzinpénzt. Ezt a költségtérítést a politikusok az alap tiszteletdíjukon felül vehetik igénybe, amely a bruttó átlagbér háromszorosát teszi ki. Ezen felül további juttatásokra, például lakhatási és irodabérlési támogatásra is jogosultak.
A Portfolio kiszámolta, a módosítások után milyen tételekből tevődik össze az üzemanyagár.
Félszázezer munkahely szűnhet meg a német autóóriásnál: a dízelbotrány óta nem volt ilyen rossz a helyzet
Az eredményromlás ellenére az igazgatóság tagjai ismét többmillió eurós bónuszban részesültek, összesen mintegy 13,6 millió euró értékben.
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,
Már napok óta látszott, hogy a piac nem bírja tovább beavatkozás nélkül, maximalizálni kell az árakat.
A kormány rendkívüli bejelentésben reagált az iráni háború és az ukrán olajblokád miatt kialakult nemzetközi olajár‑robbanásra.
A 95-ös benzin literenként 619, a gázolaj pedig 639 forintba kerül, a változás azonnal életbe lép a kutakon.
Kiderült az üzemanyag-spórolás titka: ezzel a 10 apró trükkel rengeteg pénzt foghatsz meg a tankolásnál
A gyorsan emelkedő üzemanyagárak miatt egyre fontosabbá válik, hogy az autósok hogyan tudnak spórolni a tankoláson.
Hivatalos, rekordmértékű áremelés jön a benzinkutakon: keddtől élesedik, rengetegen rakhatják le a kocsit
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól.
A közel-keleti fegyveres konfliktusok és az egekbe szökő világpiaci olajárak miatt a horvát kormány azonnali hatállyal hatósági árat vezetett be az üzemanyagokra.
Autósok, figyelem! Kőkemény razzia indul a magyar utakon: erre a három dologra fognak vadászni a rendőrök
2026. március 9. és 15. között fokozott közúti ellenőrzést tart a magyar rendőrség országszerte.
Több vidéki benzinkúton is mennyiségi korlátozást vezettek be az elmúlt napokban Magyarországon. Mutatjuk a részleteket!
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
Az intézkedés különösen a tavaszi munkálatokra készülő gazdálkodókat hozza rendkívül nehéz helyzetbe.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
A gázolajnál bruttó 17, a benzinnél 7 forintos emelés jön szombattól, az iráni konfliktus és a nagykereskedők napi áremelése miatt.
Drasztikus lépésre szánta el magát az európai autóóriás: 35 ezer munkahely szűnik meg, a tengerentúlra költözik az ikonikus modell
A létszámcsökkentést pedig elsősorban a természetes fluktuációra és önkéntes távozási programokra támaszkodva hajtják végre.
Trónfosztás az autópiacon: hatalmas pofont kapott a BYD, erre a drámai fordulatra senki sem számított
A világ legnagyobb elektromosautó-gyártója, a BYD eladásai jelentősen visszaestek a kínai piacon az év első két hónapjában.
Váratlan fordulat a magyar használtautóknál: hiába az elképesztő drágulás, ezekért a modellekért szinte megőrülnek a vevők
A hazai autópiacon februárban látványosan nőtt az érdeklődés a használt járművek iránt.
A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszik feljebb csütörtöktől.
