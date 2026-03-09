Elképesztő összeget tankoltak el a magyar politikusok közpénzből: a csúcstartók 4 milliónál is többért autóztak

A 199 országgyűlési képviselőből 124-en vettek igénybe üzemanyag- és közlekedésiköltség-térítést. Ez összesen mintegy 220 millió forintjába került az államnak. A kiadások zömét a kormánypárti politikusok generálták. Az abszolút rekorder idén is Hörcsik Richárd lett, több mint 4,4 millió forinttal.

A Népszava közérdekű adatigényléséből kiderült, hogy a 220 milliós összeg nem kizárólag a tankolást fedezi. Ebbe beletartozik minden olyan szolgáltatás is, amely üzemanyagkártyával fizethető.

Hetvenöt kormánypárti képviselő több mint 152 millió forintot autózott el, míg 48 ellenzéki politikus számlája nagyjából 66 millió forintot tett ki. A közlekedésre fordított tényleges állami kiadás ráadásul ennél is magasabb lehet. Számos képviselő, például a kormánytagok és a parlamenti tisztségviselők ugyanis mindezen felül hivatali autót is használnak.

A költési toplista első tizennyolc helyét kizárólag kormánypárti politikusok foglalják el. A legtöbbet tankoló képviselő Hörcsik Richárd volt, 4,4 millió forintos számlával. Őt követi a második helyen Tilki Attila 4,1 millióval, a harmadik pedig Szabó Zsolt lett 3,5 millió forinttal. Berki Sándor 2,5 millió forinttal a 19., Hadházy Ákos pedig 2,1 millióval a 46. helyre került. A legkevesebbet, mindössze 75 ezer forintot Harangozó Tamás számolta el.

A csúcstartó Hörcsik Richárd korábban azzal indokolta a kiugró üzemanyagköltségét, hogy az övé a legnagyobb és a fővárostól legtávolabb eső választókerület. Emiatt állítása szerint évente 76-90 ezer kilométert kénytelen vezetni.

A képviselők elszámolási kerete valóban a lakhelyüktől függ, így minél távolabb élnek Budapesttől, annál magasabb összegre jogosultak. Ugyanakkor még a fővárosi lakosok is kapnak havonta 2500 kilométerre elegendő benzinpénzt. Ezt a költségtérítést a politikusok az alap tiszteletdíjukon felül vehetik igénybe, amely a bruttó átlagbér háromszorosát teszi ki. Ezen felül további juttatásokra, például lakhatási és irodabérlési támogatásra is jogosultak.