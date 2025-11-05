Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?

Az öngyilkosság továbbra is súlyos közegészségügyi kihívás Európában, különösen a fiatalok körében. Bár az uniós átlag 10,6 eset százezer főre, Magyarország még mindig az élmezőnyben szerepel. A legújabb adatok szerint a 15–29 éves korosztály mentális egészsége romló tendenciát mutat, amit gazdasági és társadalmi tényezők is erősítenek. A CHART by Pénzcentrum elemzése rávilágít, milyen mintázatok húzódnak meg a riasztó számok mögött, és miért különösen fontos a prevenció hazánkban.

Az öngyilkosság az egyik legsúlyosabb, ugyanakkor legkevésbé megértett társadalmi probléma, amely Európa-szerte milliókat érint közvetlenül vagy közvetve. A 15–29 éves korosztályban az öngyilkosság a második leggyakoribb halálok, ami nemcsak a mentális egészségügyi ellátórendszerek hiányosságaira, hanem a társadalmi tabuk fennmaradására is rávilágít. A CHART by Pénzcentrum legújabb elemzése részletesen bemutatja, mely országokban a legmagasabb az öngyilkossági arány, hogyan változott ez az elmúlt évtizedben, és mit árulnak el az adatok Európa mentális állapotáról.

Az Eurostat legfrissebb, 2023-as statisztikái szerint az Európai Unióban átlagosan 10,6 öngyilkosság jut százezer lakosra, ugyanakkor az egyes országok között jelentős különbségek figyelhetők meg. Litvániában és Szlovéniában a mutató meghaladja a 20-at, míg a nyugat-európai országokban jellemzően alacsonyabb az arány. A szakértők szerint a különbségek mögött több tényező áll: a gazdasági helyzet, a kulturális és vallási háttér, a társadalmi kohézió, valamint a mentális problémákhoz való viszony egyaránt meghatározó. Mindez azt is jelzi, hogy az öngyilkosság nem kizárólag egyéni tragédia, hanem összetett társadalmi jelenség.

A friss adatok alapján Magyarország továbbra is az európai rangsor élmezőnyében szerepel, noha az elmúlt években enyhe csökkenés tapasztalható volt. A kutatások rámutatnak, hogy a kelet-közép-európai térségben a gazdasági nehézségek, a pszichológiai segítségkéréshez fűződő előítéletek, valamint a társadalmi elszigetelődés különösen erős kockázati tényezők. Ezen országokban sokszor hiányzik a prevenciós programokhoz és a mentálhigiénés szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés, ami tovább nehezíti a megelőzést.

Különösen riasztó, hogy a 15–29 éves korosztályban minden hatodik haláleset öngyilkosság következménye. A fiatalok körében a mentális problémák előfordulása meredeken nő, amit a pandémia, a gazdasági bizonytalanság, az online tér nyomása és a jövővel kapcsolatos félelmek csak tovább fokoznak. A statisztikák szerint a 25–29 évesek, valamint az idősebb férfiak körében a legmagasabb a kockázat, utóbbi csoportban háromszor gyakoribb az öngyilkosság, mint a nőknél. A szakértők szerint a megelőzés kulcsa a nyílt párbeszéd, a mentális egészség normalizálása és a közösségi támogatás erősítése lehet.

