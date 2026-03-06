Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt

Több mint két napig nem válaszolt a katasztrófavédelem arra, miért jelentek meg tűzoltók a Samsung SDI gödi gyáránál. Később közölték: csak egy gyakorlat zajlott, írja a Telex.

Legalább három tűzoltóautó vonult ki a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárához március 4-én. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság azonban több mint 48 órán keresztül nem válaszolt arra, miért riasztották az egységeket.

A tűzoltók jelenlétét szerdán délelőtt észlelték: 10:30 körül három jármű – két hagyományos és egy darus tűzoltóautó – hagyta el a gyár északi kapuját, majd az autópálya-feljáró felé indult. A történtek után a Telex kérdéseket küldött a katasztrófavédelemnek arról, történt-e tűzeset vagy baleset, illetve voltak-e sérültek.

Mivel rövid időn belül nem érkezett válasz, telefonon is érdeklődtek a hatóságnál. Akkor azt ígérték, hogy hamarosan reagálnak, szerda estére vagy csütörtök reggelére ígérve tájékoztatást. Ez azonban nem történt meg.

Csütörtökön újra telefonált a lap, ekkor már azt a választ kapták, hogy nem tudnak határidőt mondani, mert „felsőbb utasítás” miatt egyelőre nem adhatnak tájékoztatást. Újabb e-mailt is küldtek, de péntek délelőttig továbbra sem érkezett válasz.

Végül péntek kora délután, 49 órával az első megkeresés után reagált a katasztrófavédelem. Közlésük szerint a váci hivatásos tűzoltók és a Samsung létesítményi tűzoltói a helyszínen az éves gyakorlattervnek megfelelő gyakorlatot tartottak.

