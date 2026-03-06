A vendéglátóhelyek üzemeltetői 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek.
Hatalmas csapás a magyar gazdáknak: újra terjed a rettegett betegség, azonnali lépésekre volt szükség
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Bács-Kiskun vármegyében ezúttal egy mulard kacsa állományban azonosította a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét; az érintett állomány felszámolása folyamatban van.
A tájékoztatás szerint a betegséget Kiskunfélegyházán egy ötezer egyedet számláló mulard kacsa állományban mutatták ki. A madárinfluenza gyanúja a vízfogyasztás csökkenése miatt merült fel. Ezen felül az állatoknál idegrendszeri tünetek jelentkeztek, és az elhullási arány is enyhén megemelkedett.
A hatóság 3 kilométeres sugarú védőkörzetet és a kiterjesztett megfigyelési körzetet jelölt ki a telep körül.
Hangsúlyozták, hogy a betegség megjelenésének és továbbterjedésének megelőzése a teljes baromfiágazat szempontjából kulcsfontosságú. Az állattartó telepeken elengedhetetlen a járványvédelmi intézkedések maradéktalan betartása, a vadmadaraktól történő átfertőződés megakadályozása, az állattartók és az állatorvosok ébersége, valamint gyanú esetén a gyors mintaküldés és az ilyenkor szokásos protokollok betartása.
A madárinfluenza január elején Csongrád-Csanád vármegyében, Szentesen két hízópulykatartó gazdaságban jelent meg. Később, január végén Békés vármegyében, egy orosházi és egy békésszentandrási telepen, majd pár napra rá Jász-Nagykun Szolnok vármegyében egy tiszaföldvári lúdállományban is kimutatták a vírus jelenlétét.
Bács-Kiskun vármegyében először február elején Lakiteleken egy pecsenyekacsa telepen jelent meg a madárinfluenza, majd a hónap végén Csongrád-Csanád vármegyében újra kimutatták a vírus jelenlétét egy zsombói telepen.
A madárinfluenzával kapcsolatos folyamatosan frissülő információk a Nébih tematikus aloldalán érhetők el: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza.
A gabonaárak csökkenése után a közel-keleti háború és a dráguló üzemanyag miatt a magyar termelők költségei emelkedhetnek.
A globális növekedési kilátásokat visszafogta a közel-keleti feszültség, de az MI-beruházások új lendületet adhatnak a gazdaságnak.
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
Pénzmosás gyanújával tartóztatott fel a NAV egy Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott konvojt. Szakértők szerint az ilyen értékszállítások mindennaposak.
Bármikor megtörténhet a tragédia a hazai építkezésen: sárba süllyedő darukról és brutális állapotokról beszélt egy bennfentes
A beszámoló szerint a daruk akár 50–70 centiméterre is belesüllyednek az instabil talajba, ami komoly balesetveszélyt jelent.
A vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható.
Az euró hét órakor 387,81 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 387,67 forintnál.
A kormányfő szerint a Közel-Keleten zajló háború és az olajszállítás körüli feszültségek is felhajthatják a benzin és a dízel árát.
Fontos borítékot hoz a postás a héten: tömegek követhetnek el egy óriási hibát a rezsikedvezménnyel kapcsolatban
A rezsistop kedvezményről már több mint 230 ezren nyilatkoztak online, de érkeznek a nyomtatott nyilatkozati űrlapok is.
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon

A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
