2026. március 6. péntek
7 °C Budapest
Pincérnő terít az asztalra az étterem étkezőjében.
Gazdaság

Robban az ingyenpénz, rengeteg magyar kap segítséget: itt van minden fontos tudnivaló

Pénzcentrum
2026. március 6. 19:44

Március 23-tól új, kombinált pénzügyi konstrukció nyílik meg az éttermek számára. Ennek keretében az üzemeltetők 5 millió forint kedvezményes hitel mellé további 5 millió forint vissza nem térítendő támogatást is igényelhetnek - írta meg a Portfolio.

A januárban bejelentett vendéglátóipari akcióterv részeként induló "5+5"-ös program célja, hogy stabil és tervezhető forrást biztosítson a szektor növekedéséhez és fejlesztéséhez. A finanszírozás egyedisége, hogy a vissza nem térítendő támogatás kizárólag az 5 millió forint összegű KTH Start hitel felvételével együtt vehető igénybe.

A lehetőség a turizmusban működő mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek számára egyaránt nyitott. A hiteligénylés folyamata gyors és teljesen digitális. A kérelem kizárólag online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felületéről indítható el.

A Kisfaludy Program által biztosított támogatási keret nagy előnye a rugalmasság, így az összeget az éttermek a saját aktuális igényeikhez igazítva használhatják fel. A forrás többek között eszközbeszerzésre, a mindennapi működési költségek fedezésére, digitalizációra és a szolgáltatások minőségének javítására is fordítható. A kombinált csomag legfőbb célja, hogy a vendéglátóhelyek megerősödve, stabil pénzügyi háttérrel készülhessenek fel a következő főszezonra.

A Pénzcentrum korábban a szakmai szervezetek véleményét kérdezte a Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter által bejelentett mentcsomagról. Ezt a cikket itt olvashatod el:

Tényleg megmenti a vendéglátósokat a kormány új csomagja? Megszólalt az Éttermek Szövetsége
Címlapkép: Getty Images
