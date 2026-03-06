Közel-keleti háború miatt bajba kerülhetnek a magyar gazdák: drágulhat a gabona és az energia is

A közel-keleti háború zavarokat okozhat a magyar mezőgazdaságban: a gabona ára emelkedhet, miközben a növekvő üzemanyagköltségek és a gyengülő forint tovább nehezítik a hazai termelők helyzetét, írja az mfor.

Napokon belül várható, hogy egy, a Hormuzi-szoroson elakadt gabonaszállítmány okozta piaci zavar után a kockázatitőke-befektetők nagyobb számban jelennek meg a terménypiacon – mondta az Mfor-nak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSz) elnöke.

A gabona ára rendszerint együtt mozog más árupiaci termékekkel, elsősorban az üzemanyagok árával, így a közel-keleti háború áremelkedést idézhet elő a terménypiacon.

A szakember ugyanakkor figyelmeztet, hogy az újabb áremelkedés nem biztos, hogy javítja a hazai növénytermesztés jövedelmezőségét. A már most is zuhanó forintárfolyam és az emelkedő üzemanyagárak miatt az energiaigényes inputanyagok ára, vagyis a termesztés önköltsége is növekedni fog.

A gabonaárak a háború előtt épp csökkentek: az Agrárközgazdasági Intézet január végi elemzése szerint az étkezési és takarmánybúza termelői ára tonnánként még a 60 ezer forintot sem érte el, ami 21 százalékkal kevesebb volt a 2024. januárinál. A nyomott árat a világpiaci készletek növekedése magyarázza: a Nemzetközi Gabonatanács a 2025/2026-os gazdasági évre az előzőnél öt százalékkal nagyobb, 842 millió tonnás globális búzatermést becsült, miközben a felhasználás ennél lassabban nő.

