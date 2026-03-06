2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy kombájn betakarítja a terményt és megtölt egy traktor pótkocsiját, légi felvétel. Légi munkavégzési engedéllyel rendelkező, engedéllyel rendelkező drónkezelő által készített felvétel.
Gazdaság

Közel-keleti háború miatt bajba kerülhetnek a magyar gazdák: drágulhat a gabona és az energia is

Pénzcentrum
2026. március 6. 14:29

A közel-keleti háború zavarokat okozhat a magyar mezőgazdaságban: a gabona ára emelkedhet, miközben a növekvő üzemanyagköltségek és a gyengülő forint tovább nehezítik a hazai termelők helyzetét, írja az mfor.

Napokon belül várható, hogy egy, a Hormuzi-szoroson elakadt gabonaszállítmány okozta piaci zavar után a kockázatitőke-befektetők nagyobb számban jelennek meg a terménypiacon – mondta az Mfor-nak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSz) elnöke.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gabona ára rendszerint együtt mozog más árupiaci termékekkel, elsősorban az üzemanyagok árával, így a közel-keleti háború áremelkedést idézhet elő a terménypiacon.

Kapcsolódó cikkeink:

A szakember ugyanakkor figyelmeztet, hogy az újabb áremelkedés nem biztos, hogy javítja a hazai növénytermesztés jövedelmezőségét. A már most is zuhanó forintárfolyam és az emelkedő üzemanyagárak miatt az energiaigényes inputanyagok ára, vagyis a termesztés önköltsége is növekedni fog.

A gabonaárak a háború előtt épp csökkentek: az Agrárközgazdasági Intézet január végi elemzése szerint az étkezési és takarmánybúza termelői ára tonnánként még a 60 ezer forintot sem érte el, ami 21 százalékkal kevesebb volt a 2024. januárinál. A nyomott árat a világpiaci készletek növekedése magyarázza: a Nemzetközi Gabonatanács a 2025/2026-os gazdasági évre az előzőnél öt százalékkal nagyobb, 842 millió tonnás globális búzatermést becsült, miközben a felhasználás ennél lassabban nő.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmond, Te mit gondolsz a hűségkártya programokról.
Címlapkép: Getty Images
#árak #gazdaság #előrejelzés #mezőgazdaság #forintgyengülés #agrárszektor #üzemanyagárak #háború #Közel-Kelet #energiaárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:36
15:25
15:14
15:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 5. 16:50
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. március 6. 13:53
Felvásárolja az Axel Springer a Telegraph Mediát
Az Axel Springer médiavállalat pénteken bejelentette, hogy megállapodást kötött a RedBird IMI-vel a...
Holdblog  |  2026. március 6. 09:03
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen pl...
ChikansPlanet  |  2026. március 6. 08:00
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 20...
KonyhaKontrolling  |  2026. március 6. 07:45
Nőhet a vagyonod bérlés mellett?
A személyes pénzügyek egyik nagy tévedése, hogy a lakásbérlés kidobott pénz lenne, míg a tulajdonlás...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 6.
Így romlott a magyar diákok eredménye 20 év távlatában: történelmi a lemaradás – hiába fogják a járványra, sokkal nagyobb a baj
2026. március 5.
Új őrület indult be az ingatlanpiacon: megnyílt a pénzcsap ezekre a házakra, de kegyetlen buktató vár a vevőkre
2026. március 6.
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabbak turistaparadicsomok a világon
2026. március 6.
Ez csak néhány országgal történhet meg 2026-ban: Magyarország is a rövid listán van, de az iráni háború mindent felülírhat
2026. március 6.
Brutális, milyen számok jöttek: ennyi a gyógyszertári asszisztensek fizetése ma Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 6. péntek
Leonóra, Inez
10. hét
Március 6.
Az ima világnapja (Ökomenikus Világimanap)
Március 6.
Energiahatékonysági világnap
Ajánlatunk
  • Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

    A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Súlyos figyelmeztetés érkezett: Magyarország lehet az iráni konfliktus egyik legnagyobb vesztese Európában?
2
2 napja
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
2 napja
Kiderült a súlyos igazság a Paks II. beruházásról: erről eddig nem nagyon beszéltek
4
4 napja
Itt a bejelentés, rengeteg hazai bevásárlóközpontot vásároltak fel: komoly átalakítás kezdődik
5
2 napja
Fontos bejelentést tett Ukrajna: így indulhat el újra a Barátság kőolajvezeték?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóterhet nem viselő járandóság
ezen jövedelmek után nem kell az adót megfizetni, de ha más összevonandó adóköteles jövedelme is van a magánszemélynek, a többi jövedelmeivel együtt az adófizetési kötelezettség megállapításánál figyelembe kell venni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 16:03
Van, ahol szinte minden a turizmuson múlik: ezek az országok a legkiszolgáltatottabbak turistaparadicsomok a világon
Pénzcentrum  |  2026. március 6. 15:25
Megint kemény olajáremelkedés volt a piacon: jöhet az újabb durva benzináremelés itthon is?
Agrárszektor  |  2026. március 6. 15:28
Bajban a lengyelek: komoly visszaesés van a népszerű gyümölcsterméknél