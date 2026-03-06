Európában jelenleg mintegy 400 ezer betöltetlen kamionsofőri álláshely van, és ha a jelenlegi trendek folytatódnak, 2026-ra a hiány megháromszorozódhat.
Nagy nap jöhet a magyar tőzsdén: ezekre a részvényekre szegeződik most minden szem
Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 1285,35 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 125 157,64 ponton zárt.
Varga Zoltán pénteki előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható. A részvény ára 470 forinttal, 1,25 százalékkal 37 960 forintra nőtt, forgalma 20,5 milliárd forintot tett ki csütörtökön.
A szakértő jelezte azt is, hogy az OTP pozitív negyedéves eredményeket tett közzé pénteken hajnalban. Az eredmények publikálása előtt a JP Morgan 39 700 forintról 40 500 forintra emelte a részvény 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülteljesítő.
A Mol a 3700 forintos szint felett tudott zárni, ami így már támaszt jelent, a következő ellenállás 3741 forintnál a 30 napos mozgóátlag. Csütörtökön a papír 72 forinttal, 1,97 százalékkal 3732 forintra erősödött, 3,4 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 11 670 forintos ellenállásnál zárt, felette 11 855 forintnál látható a következő akadály, míg 11 440 forintnál támasz húzódik. A részvény árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 670 forintra erősödött csütörtökön, forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom árfolyamában 2157 forintnál van ellenállás, 2089 forintnál támasz. A papír árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2155 forintra emelkedett, forgalma 1,7 milliárd forint volt csütörtökön.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az 1,5%-os UHT tejek egyes akciókban már 190–200 forint körül kaphatók, a tejpiacon erős a kínálati nyomás.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,86 forintról 387,67 forintra emelkedett 18 órakor.
Magyarországon átlagosan évi több mint 100 dollárt, vagyis közel 33 ezer forintot költünk a különböző állatkellékekre
A részvénypiac forgalma 29,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Komoly figyelmeztetés érkezett a jegybanktól: kiderült, miért robbanhatnak be hirtelen újra az árak a boltokban
A Magyar Nemzeti Bank elnöke szerint a közelmúlt eseményei, köztük a nemzetközi konfliktusok és a nyersanyagárak emelkedése indokolttá teszik az óvatos monetáris politikát.
Hivatalos, Magyarország is felkerült a legnagyobb adósok listájára: brutális tartozásokat nyög a gazdaság
Magyarország a világ 22. legeladósodottabb országa: a teljes - háztartási, vállalati és állami - adósságállomány 2025 végén a GDP 161 százalékát tette ki.
Pénteken ismét emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai Magyarországon.
Vége a 990 forintos csomagok korszakának: kemény igazságot mondtak ki a szakértők az online rendelésekről
Hogyan lehet egyszerre gyorsnak, kényelmesnek és költséghatékonynak maradni egy olyan piacon, ahol a fogyasztók azonnali kiszolgálást várnak.
Csütörtökön 10 órától Kormányinfót tartott Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde piacán, miután a vezető részvények szerdán jelentős emelkedéssel zártak.
Tényfeltáró kormányzati delegáció vizsgálná a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Gyengült a forint csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Megszólalt az elemző a brutális rali után: olyat lépett a hazai piac, amire a külföldiek is felkapták a fejüket
A részvénypiac forgalma 47,8 milliárd forintot tett ki, a vezető papírok mind erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újra stratégiai kérdéssé vált a nukleáris energia Európában. Klímamentő megoldás vagy kockázatos függőség? Utánajártunk!
Kiderült, mire készül a 4iG: elképesztő összeget öntenek egy külföldi ország technológiai fejlesztésébe
A szerződést a barcelonai Mobile World Congress rendezvényen írták alá, a projektet a 4iG macedón leányvállalata, a One Macedonia valósítja meg.
Elindult a „háború" déli szomszédunkkal: betelt a pohár a MOL-nál, feljelentette a horvát olajvállalatot
A MOL-csoport és szlovák leányvállalata, a Slovnaft hivatalos panaszt nyújtott be az Európai Bizottságnál a horvát Adria-vezetéket üzemeltető JANAF ellen.
