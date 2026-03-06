2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
10 °C Budapest
Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Nagy nap jöhet a magyar tőzsdén: ezekre a részvényekre szegeződik most minden szem

Pénzcentrum/MTI
2026. március 6. 09:11

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) pénteken az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint, csütörtökön a BÉT részvényindexe, a BUX 1285,35 pontos, 1,04 százalékos emelkedéssel, 125 157,64 ponton zárt.

Varga Zoltán pénteki előrejelzésében kiemelte: a vezető részvények közül az OTP grafikonján 38 580 és 38 690 forint között húzódik fontos ellenállási zóna, 36 337 forintnál pedig erős támasz látható. A részvény ára 470 forinttal, 1,25 százalékkal 37 960 forintra nőtt, forgalma 20,5 milliárd forintot tett ki csütörtökön.

A szakértő jelezte azt is, hogy az OTP pozitív negyedéves eredményeket tett közzé pénteken hajnalban. Az eredmények publikálása előtt a JP Morgan 39 700 forintról 40 500 forintra emelte a részvény 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is felülteljesítő.

A Mol a 3700 forintos szint felett tudott zárni, ami így már támaszt jelent, a következő ellenállás 3741 forintnál a 30 napos mozgóátlag. Csütörtökön a papír 72 forinttal, 1,97 százalékkal 3732 forintra erősödött, 3,4 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 11 670 forintos ellenállásnál zárt, felette 11 855 forintnál látható a következő akadály, míg 11 440 forintnál támasz húzódik. A részvény árfolyama 30 forinttal, 0,26 százalékkal 11 670 forintra erősödött csütörtökön, forgalma 2,9 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyamában 2157 forintnál van ellenállás, 2089 forintnál támasz. A papír árfolyama 5 forinttal, 0,23 százalékkal 2155 forintra emelkedett, forgalma 1,7 milliárd forint volt csütörtökön.

Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el

Címlapkép: Getty Images
