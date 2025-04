Soha nem látott tempóban fegyverkezik a magyar állam: jön valami, amire nem vagyunk felkészülve?

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 14. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket kattints a képes ajánlóra.

Úgy fegyverkezik Magyarország, mint szinte senki más: mire készül ennyire a magyar állam?

Miközben Európa lassan ráébred, hogy saját védelme nem lehet kizárólag amerikai garanciákra építve, több uniós tagállam is drasztikusan megemelte katonai kiadásait. Magyarország ebben a folyamatban meglepő tempóban halad előre: tíz év alatt több mint kétszeresére nőtt a GDP-arányos védelmi ráfordítás, amivel már az EU élmezőnyébe kerültünk. A kérdés azonban az: pusztán a költés elegendő-e, vagy valódi stratégiára is szükség lesz, ráadásul nem csak nemzeti, de EU-s szinten is?

Bármelyik magyar fiókjában ott lapulhatnak ezek a régi telefonok: több százezer forintot is érhetnek

A régi mobiltelefonok és tárcsás vezetékes készülékek is egyre keresettebbek manapság: sokan nosztalgiából vagy a digitális detox miatt választják őket. A klasszikus „butatelefonok” hosszan bírják töltés nélkül, strapabírók, ráadásul egyes ritkább modellek a gyűjtők körében komoly összegeket is érhetnek. Hasonlóan népszerűek a tárcsás vezetékes telefonok is: az ikonikus TMM 80-as modellektől kezdve a régi Matáv telefonfülkékig sokféle darab cserél gazdát, egyes antik készülékek pedig lakásdíszként is népszerűek. Ezért a Pénzcentrumon most bővebben is utánanéztünk a piaci trendeknek szakértők segítségével.

Soha nem volt még olyan, mint ami most a magyar nyugdíjasokra vár: ezt sokan nem tudják megugrani

Magyarország népessége folyamatosan fogy és öregszik, ami komoly kihívások elé állítja a gazdaságot és a társadalmi ellátórendszereket. Egyre csökken a száma az aktív munkavállalóknak, akiknek fenn kell tartania a nyugdíj- és egészségügyi rendszert. Eközben a fiatalabb generációk digitális készségei új munkapiaci és társadalmi folyamatokat is elindítanak. Van-e kiút a demográfiai válságból, és milyen eszközökkel lehet lassítani a kedvezőtlen folyamatokat? Az interjúban ezekre a kérdésekre keressük a választ az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudomány Karának szociológusával, Kiss Zsuzsannával.

Ezzel a legális trükkel egy vagyont spórolnak az autójukon az élelmes magyarok: bárkinek beválik

A modern technológia térnyerésével egyre több területen támaszkodunk digitális megoldásokra, legyen szó munkáról, tanulásról vagy akár szórakozásról. A Pénzcentrum spórolás-tematikájú cikksorozatában olyan praktikus tech tippeket mutatunk be, amelyek megkönnyítik a mindennapokat és pénztárcabarát megoldásokat kínálnak. Mostani cikkünkben néhány digitális (és nem digitális) praktikus ötlettel, tanáccsal látjuk el azokat az autótulajdonosokat, akik szeretnének minél több pénzt spórolni a biztosításukkal.

Ledobta a bombát a Meki: elképesztő újdonság érkezett Magyarországra, ilyet még nem ettél!

Április 2-tól a McDonald's éttermeiben itthon is elérhető új, időszakos terméke, a McFloat, ami tulajdonképpen egy desszertitalt: kóla vagy Sprite alapú, vaníliaízű fagylalttal és jéggel készül. Az új termékek bevezetése általában kulcsfontosságú a gyorséttermek számára, mivel segítenek fenntartani a fogyasztói érdeklődést, reagálni a piaci trendek változásaira és növelni a versenyképességet. A Burger King, a McDonald's hazai versenytársa, szintén folyamatosan frissíti kínálatát.

Még mindig tart a roham a Balatonnál: sorra veszik a házakat ezeken az eldugott településeken

Azt gondolhatnánk, hogy a pandémia lecsengését követően, a hibrid vagy irodai munkára való visszaállás után csökkent a tó körüli településekre vándorlás. A friss lakossági statisztikák azonban azt mutatják: egyes települések állandó lakossága továbbra is nagymértékben növekszik. A Pénzcentrum friss elemzése megmutatja, melyek a legkedveltebb települések akár a part közelében, akár távolabb, a lakosságszám változása alapján elemzi. A rangsorból kiderül az is, mely helyeket kerülik nagy valószínűséggel a beköltözők.

Kemény teszten a Tesla legnagyobb hatótávú autója: tényleg 700 kilométert megy egy töltéssel?

Megérkezett Magyarországra a Tesla Model 3 frissített, hátsókerék-meghajtású Long Range változata, amely papíron akár 702 kilométert is megtehet egyetlen töltéssel. Megnéztük, mit is tud a valóságban: tesztünk során egy négyfős, megpakolt utazáson próbáltuk ki, mit tud az autó, különösen autópályán. Bár városban egészen alacsony fogyasztást produkált, de a 700 kilométer nem jött össze, az autópályás tempónál pedig messze elmaradt a gyári ígéretektől. A teljes út alapján reálisan inkább 400 kilométer körüli hatótávval számolhatunk, ha a sztrádán kell haladnunk.

Befőttesüveg visszaváltás 2025-ben: itt van befőttes üveg leadás, visszavétel

A befőttesüveg visszaváltás egyre többeket foglalkoztat, különösen azután, hogy felmerült a lehetőség: a MOHU a jövőben kiterjesztheti a visszaváltási rendszert ezekre az üvegekre is. Bár jelenleg még nem részei a hivatalos visszagyűjtési hálózatnak, több lehetőség is van a fenntartható újrahasznosításukra. Legyen szó kreatív felhasználásról, tárolásról, közösségi csereberéről vagy szelektív gyűjtésről, vidéken és városban egyaránt számos módon adhatunk új életet a felesleges üvegeknek.

Rettegett betegség terjed a magyar munkahelyeken: sok dolgozónál túl későn fedezik fel, bele is halhatnak

Tízezrével diagnosztizálnak daganatos betegségeket az EU tagállamaiban, és a helyzet egyre riasztóbb, ugyanis ezek a megbetegedések a munkavégzéshez, munkahelyhez köthetőek. Mint a Pénzcentrum egy igazságügyi foglalkozás-orvostani szakértőtől megtudta, Magyarországon más a jogi környezet, csakhogy itt is vannak olyan munkakörök, ahol a veszélyes anyagokkal való hosszas munka eredményezhet daganatos megbetegedést. Közben egyre rosszabb a helyzet az "általános" rákbetegségek diagnosztizálása is egyre nagyobb számban történik meg.

Brutál pénzbe kerül jogsit szerezni 2025-ben: 800 ezer alatt csak a legügyesebbek úszhatják meg

Négy év alatt hatvan százalékkal drágult meg a jogosítvány megszerzésének átlagára a KSH legfrissebb adatai, illetve a korábbiakkal való összehasonlítás szerint. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint ezen egyáltalán nincs mit csodálkozni: a benzin, a javítási költségek, maga az autózás összes aspektusa drágult, ráadásul a vezetésoktatók speciális helyzetben is vannak. Összességében manapság akár 800 ezer és 900 ezer forint közötti összegbe is belekerülhet, mire valaki kézhez kapja a jogosítványát. Azonban nem csak az általános költségemelkedés a baj: Pető Attila közlekedési szakértő például kihangsúlyozta, hogy jelentős eltérést lehet látni a régebbi és az új generációk vezetéstanuláshoz való hozzáállásában is - és egyáltalán nem pozitív értelemben.

Komoly változásokat sürget a WHO Magyarországon: csak így kerülhető el az összeomlás?

Számos egészségügyhöz köthető kihívással küzd ma Magyarország, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint ezek hosszú távú kezelése csak átfogó, megelőzésközpontú és fenntartható megközelítéssel lehetséges. Dr. Haris Hajrulahovic, a WHO Magyarországi Irodájának vezetője a Pénzcentrumnak adott, exkluzív interjújában beszélt a hazai egészségügy állapotáról, a krónikus betegségek és az egészségtelen életmód következményeiről, az öregedő társadalom kihívásairól, valamint a szervezet által javasolt fejlesztési és finanszírozási irányokról. Az interjúban beszéltünk az együttműködések lehetőségeiről, nemzetközi jó gyakorlatokról és arról is, hogyan válhat Magyarország egészségügyi rendszere igazságosabbá és ellenállóbbá a következő években.

Visszanyal a fagyi: gombócban mérve sokkal rosszabbul élünk, mint 55 éve

1970-ben egy havi fizetésből több mint négyezer gombóc fagyit lehetett venni – ma már alig ezret. Bár a bérek azóta megsokszorozódtak, a fagylalt ára ennél is gyorsabban szaladt el. A „gombócindex” látványosan mutatja meg, hogyan csúszott szét az elmúlt évtizedekben a vásárlóerő és az infláció viszonya – még egy olyan apróságon keresztül is, mint a fagyi.

Újabb 24 ezer magyar család került az adósok listájára: mégis, mire kellhet ez a rengeteg pénz?

Miközben a lakáshitelek esetében visszaesést, addig a személyi hitelek piacán további bővülést hozott a február – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adataiból. Az idei év második hónapjában 79,28 milliárd forintot tett ki az új személyihitel-szerződések szerződéses összege, ami 7,1%-os emelkedést jelent a januári eredményhez képest. Mindehhez azt is hozzátehetjük, hogy ez a mostani érték még a hitelezési szempontból kiemelkedően eredményes tavalyi évben is a harmadik legmagasabb havi kihelyezésnek számított volna.

Elbocsátásokat és autódrágulást hoz itthon Trump vámháborúja? Direkt akarhat recessziót az elnök

Az autóiparban most még nehéz megmondani, mi következik a bejelentett amerikai vámok miatt, de a durva drágulási hullámot talán el lehet kerülni - euzt mondta Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke a Pénzcentrumnak, amikor a vámok várható hatásairól kérdeztük. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője pedig azt mondta, hogy a magyar export Amerika felé szinte elenyésző, ugyanakkor a vállalati szektoron keresztül az is lehet, hogy végül a magyar melós is kárvallottja lesz a vámháborúnak. Szerinte Donald Trump intézkedéseivel direkt a recesszióra játszik, hogy olcsóbban lehessen refinanszírozni az amerikai államadósságot.

Ezek a legjobb klímák a piacon 2025-ben: nagyot bukott a teszten a legdrágább csúcstermék

Akár hűtésről, akár fűtésről legyen szó, ezek a készülékek nagyon hasznosak lehetnek otthonunkban. A Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi együttműködésben 28, hazánkban is megvásárolható hűtő-fűtő, inverteres, oldalfali split klímaberendezést tesztelt. Az eredmények segíthetnek tudatos döntést hozni vásárlás előtt, mert így nem csak márkanevek és árak, hanem valós teljesítmények alapján választhatjuk ki a számunkra legmegfelelőbb darabot.

Szabályosan kiürül az ország keleti fele: tömegek menekülnek ezekből a falvakból, városokból

Amikor elnéptelenedésről beszélünk, nagyrészt kisközségek üresen kongó utcáira asszociálnak a legtöbben, elhagyatott szellemfalvakra. A friss lakossági számadatok szerint azonban a a legnagyobb baj Magyarországon a megyeszékhelyeken van, egyes nagyvárosainkból drasztikus mértékben fogy a lakosság. Mindeközben a falvak mérlege - ugyan többségben vannak a csökkenő lélekszámú községek - mégis pozitív, felhetően a szuburbanizációs folyamatoknak köszönhetően. A Pénzcentrum friss elemzésében azt vizsgáltuk, mely településekről fogy nagymértékben az állandó lakosság, külön kitérve a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő városokra, amelyek helyett sokan keresnek más otthon.

EZ IS ÉRDEKELHET Szabályosan kiürül az ország keleti fele: tömegek menekülnek ezekből a falvakból, városokból A megyeszékhelyek közül számszerűen Miskolcról hiányzik a legtöbb lakos, és a csökkenés arányaiban is jelentősebb, mint a többi, nagyobb lakosságszámú városban.

Elképesztő, ami most történik a lakáshitelekkel: ritkán látni ekkora eladósodási kedvet egy év alatt

Idén februárban 120,33 milliárd forint volt az újonnan kötött lakáshitelek szerződéses összege, ami 4,57 milliárd forinttal maradt el a januári kihelyezéstől – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adataiból. A visszaesés ellenére ez egy nagyon szép eredménynek számít, elvégre még a tavalyi, lakáshitelezési szempontból rekorderedményt produkáló évben is csak négy olyan hónap volt, amely felülmúlta a most februárit.

7-10 milliós négyzetméterárak: Los Angeles-i áron mennek Budapest legdrágább luxuslakásai

A luxusingatlan-piacokon 1 millió dollár egyre kevesebbet ér, ahogy az árak világszerte emelkednek. Monacóban mindössze 19 négyzetmétert lehet venni ennyi pénzből, míg Budapesten akár 185 négyzetmétert is. Dubajban és Miamiban az árak meredeken nőttek, de egyes piacokon, például Hongkongban vagy Párizsban, a drágulás lassult. A vásárlóerő változása jól tükrözi a gazdasági trendeket, különösen a devizaárfolyamok és a kamatok hatásait. Budapesten a legdrágább lakások négyzetméterára elérheti a 10,6 millió forintot is.

Ez a világ egyik legolcsóbb országa: a magyar fizetésekkel is milliomosnak érezheted magad

Gondoltad volna, hogy kevesebb mint 160 ezer forintból bejárhatsz egy egzotikus, történelmi és természeti csodákkal teli országot? Örményország nemcsak a világ egyik legbiztonságosabb helye, hanem hihetetlenül olcsó is: 40 ezer forintos repülőjegy, 100 forintos metrójegy és 2000 forintos vacsorák várnak a látogatókra. Ha egy különleges, de megfizethető kalandra vágysz, ez az ország lehet a következő bakancslistás úti célod!

Ennyit keres egy bringás ételfutár 2025-ben: hétvégi fusi melónak is durván megéri

Az ételfutárként való munkavégzés a közösségi médiában gyakran kiemelkedően jövedelmező lehetőségként jelenik meg, ám a valóság sokkal árnyaltabb. Bár egyes futárok magas keresetekről számolnak be, ezek a bevételek gyakran extrém munkaterheléssel és hosszú munkaórákkal járnak együtt. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2025 januári adatai szerint a szállítási szektorban dolgozók bruttó átlagkeresete 611 800 forint volt, ami ugyan 7,7%-os növekedést mutatott az előző évhez képest, de még mindig elmarad a teljes munkaidőben dolgozók országos bruttó átlagkeresetétől (668 100 forint). A vendéglátószektor még kedvezőtlenebb helyzetben van, ahol a bruttó átlagbér 436 600 forint volt, jelentősen elmaradva az országos és a szállítói szektor béreitől is.

Aranyat érhet ez a régi magyar fillér érme: bármelyik fiókban lapulhat egy a komcsi időkből

Sokan nem is gondolnák, de egy-egy régi érme komoly összegeket érhet a gyűjtők számára. Ilyen a legendás 1971-es „akasztófás” 20 filléres is, amely különleges megjelenése miatt igazi ritkaságnak számít a numizmatikában. A kereslet hatalmas, az aukciókon pedig komoly licitharc folyik a legszebb példányokért – nem ritka, hogy egy ilyen érme több tízezer forintért talál gazdára. Érdemes tehát átnézni a fiókok mélyét, hiszen könnyen lehet, hogy egy kisebb vagyon lapul bennük.

Milliókat bukhat a munkáshitellel rengeteg magyar fiatal: tényleg bolond, aki így veszi fel a kölcsönt?

Egyre több olyan poénos videót láthatunk az interneten, hogy a munkáshitelt igényelt és meg is kapott fiatalok "villantós autóra" költenék a kamatmentes, négy millió forintos összeget. A CashTag szakértőket kérdezett e heti adásában arról, hogy valóban megéri-e kocsira költeni, és ha lebeszélhetetlenek vagyunk, akkor milyen verdára költsük el a pénzt.

Megszólalt az IKEA-vezér: világújdonság érkezett Magyarországra, csak egy boltban lehet kipróbálni

Alapos előkészítés után választották ki a soroksári IKEA áruházat a legújabb üzleti struktúra kipróbálására, az egyik fő szempont az volt, hogy Magyarországon mindeddig nem rendelkeztek központi raktárkapacitással, de döntő szerepe volt a magyar kollégák hozzáállásának is - mondta a Pénzcentrumnak adott exkluzív interjújában Tolga Öncü, az Ingka Group kiskereskedelmi vezetője. Elárulta: a fejlesztésre több mint 20 milliárd forintot fordított a svéd bútorlánc. A szakember szerint bár az új rendszerben rengeteg feladatot robotok látnak el az áruházban, ez nem veszélyezteti a munkahelyeket, a dolgozók árumozgatás helyett többet tudnak foglalkozni a vásárlókkal. Arról is beszélt, látható tendencia, hogy a vásárlók kezdenek visszatérni a fizikai áruházakba, de a cégnél nem tekintenek versenytársként az online és az offline értékesítésre, hiszen végső soron a vásárló dönti el, hol veszi meg a kinézett terméket.

Egyre nagyobb a baj a magyar munkahelyeken: százezrek élete a tét, erről kevesen mernek beszélni

Rengeteg magyar csak akkor találkozik orvossal, amikor az üzemorvosi vizsgálaton van évente egyszer, és ez óhatatlanul is azt okozza, hogy háziorvosnak tekintsék a foglalkozás-egészégügyi szakembereket - tudtuk meg Nógrádi Józseftől, a Trenkwalder igazgatójától. Dr. Nagy Marcell foglalkozás-egészségügyi szakértő pedig azt tisztázta lapunk kérdésére: súlyos tévedés, hogy eltörölték a kötelező üzemorvosi vizsgálatokat.

Ez lett a világ leglátogatottabb városa: özönlenek a turisták, elképesztően olcsó és gyönyörű

Bangkok lett a világ leglátogatottabb városa 2024-ben, 32,4 millió nemzetközi turistával, ami az előző évi adatokhoz képest is jelentős növekedést mutat. A thaiföldi főváros vonzereje a gasztronómia, a nyüzsgő éjszakai élet és a gazdag történelem keverékében rejlik, miközben tökéletes kiindulópontot kínál a thaiföldi felfedezésekhez. Az ország látogatottságának növekedése mögött az infrastrukturális fejlesztések, a kulturális és sportesemények állnak, és Bangkok a következő években is kulcsszereplője lesz a nemzetközi turizmusnak.

Jóárasított slágerautókkal tarolna a Volkswagen 2025-ben: elárulta a terveket a hazai márkaigazgató

Szeretnénk azt a tévhitet lerombolni, hogy mi egy drága márka vagyunk - mondta a Pénzcentrumnak Papp Zoltán, a Volkswagen hazai márkaigazgatója. Hozzátette, bár javarészt céges ügyfeleik vannak, 2025-ben kifejezett céljuk megszólítani a privát ügyfeleket is: bizonyos modelljeikhez már meg is érkezett az úgynevezett Start kivitel, a belépőszintű autókkal a magánvásárlókat célozzák. Emellett a szakember azért is bizakodó az idei értékesítéseik tekintetében, mert sok fontos modell szállítási határidején lényegesen tudtak rövidíteni a gyártóval való egyeztetés után. Papp Zoltánnal az uniós szabályokról és bírságokról, a kínai konkurensekről és a konszern helyzetéről is beszélgettünk. Valamint elmondta, mit gondol a szigorodó zöld rendszám szabályokról.

Bicskanyitogató: hódít a gyerekmunka a textil- és autóiparban, magyar cégek is érintettek

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértő szerint javult a helyzet az ESG-hez köthető jogszabályok hatálybalépése után Európában, a cégek egyre inkább megértik, reputációs kockázatot és anyagi veszteséget jelent, amennyiben beszállítóikat nem ellenőrzik az említett jogszabály előírt módon. Textilipari, autóipari vállalatok ellen indult vizsgálat beszállítóik által harmadik országban végeztetett kényszermunka, gyermekmunka miatt. Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a vizsgálatok során nem csak a beszállító, hanem a megrendelő cég áll a fókuszban.

Sorra tűnnek el a postahivatalok a magyar falvakból: nem állt meg a kegyetlen bezárási hullám

Megjelentek a friss adatok a KSH oldalán a postai szolgáltatóhelyek számáról az elmúlt évre vonatkozóan. Az adatokból az látszik, hogy a postai szolgáltatóhelyek száma tovább csökkent, a saját üzemeltetésű posták helyét pedig nagy arányban vették át postapartnerek 2024-ben. Amíg Budapesten és a városokban még nőtt is a postai szolgáltatóhelyek száma, a községekben 12,8 százalékos csökkenés látszik.

Ezeknek a magyar dolgozóknak csak álom a tisztes béremelés: a pénztárcák önmagukért beszélnek

Ahogy azt mi is megírtuk, a KSH friss kereseti adatai ismét jelentős ingadozásokat mutatnak. Bár a bruttó átlag- és mediánkeresetek az elmúlt években összességében növekedtek, a havi adatokból jól látszik, hogy ez nem egyenletes folyamat: az év végi prémiumok és egyszeri juttatások miatt decemberben kiugróan magas bérek jelennek meg, amelyeket januárban rendszerint visszaesés követ. A legjobban fizető szektor továbbra is a pénzügyi tevékenység, míg a legrosszabbul keresők a vendéglátásban és a mezőgazdaságban dolgoznak. Külön érdekesség, hogy a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás ágazatban időnként milliós nagyságrendű bérugrások figyelhetők meg, amelyek prémiumokkal és projektalapú kifizetésekkel magyarázhatók.