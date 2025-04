Kemény teszten a Tesla legnagyobb hatótávú autója: tényleg 700 kilométert megy egy töltéssel?

Megérkezett Magyarországra a Tesla Model 3 frissített, hátsókerék-meghajtású Long Range változata, amely papíron akár 702 kilométert is megtehet egyetlen töltéssel. Megnéztük, mit is tud a valóságban: tesztünk során egy négyfős, megpakolt utazáson próbáltuk ki, mit tud az autó, különösen autópályán. Bár városban egészen alacsony fogyasztást produkált, de a 700 kilométer nem jött össze, az autópályás tempónál pedig messze elmaradt a gyári ígéretektől. A teljes út alapján reálisan inkább 400 kilométer körüli hatótávval számolhatunk, ha a sztrádán kell haladnunk.

Magyarországra is megérkezett a Tesla Model 3 legújabb változata, a Long Range RWD, azaz a nagyakkus, hátsókerekes verzió, amely nem kevesebbet ígér, mint 702 kilométer hatótávot. Maga a Highland névre keresztelt, frissített Model 3 már járt nálunk teszten (a részletesebb cikket itt találod), most arra voltunk kiváncsiak, hogy a nettó 75 kWh-s akkupakkal szerelt, egymotoros verzió tényleg hozza-e a gyártó által állított 700 kilométert - illetve a hosszabb távú vezetés tapasztalatait is összegezzük. Az autópályás fogyasztás tesztje egy Budapest-Brno (vagy Brünn, kinek hogy tetszik) kör volt, négy emberrel, megpakolva.

A tesztautónk teljesítménye még egyetlen motorra is 320 lóerő volt, ami bőségesen elég, főképpen, mert 450 Nm nyomaték is társult hozzá. A 0-100-at 5,1 másodperc alatt futja meg, így előzgetni is kiválóan lehet vele, viszonyításképp az összkerekes, kétmotors változat 4,4 másodperc alatt gyorsul 0-ról 100-ra, úgyhogy csak ezért teljesen fölösleges azt választani - mivel egy nagyon alacsony építésű kocsiról van szó, a terepezés sem jöhet szóba 4 hajtott kerékkel sem. Arra ott a valamivel magasabb Model Y!

Na, de mennyit megy el?

A városi (+főút, M0) fogyasztás a március végi, tavaszias időben (nappal tízenfokok), 20 fokra állított klímával, nem finomkodva 14 kWh/100km körül alakult, azaz 700 helyett inkább 535 körül lehet a megtehető kilométer az autóval. Persze, ha óvatoskodsz, ez lehet még több is (vagy ha nagyon nyomod neki, és fűtesz ezerrel, akkor kevesebb), de amúgy agglomerációból ingázásra például bőségesen elég.

EZ IS ÉRDEKELHET Teszten Elon Musk új csodafegyvere: Európa kedvenc autója lesz az új Tesla Model Y is? Elsők között tesztelhette a Pénzcentrum a Tesla világújdonságát, a ráncfelvarrott Model Y-t. Jót tett az autónak, hogy a gyártó külsőleg elengedte a "nagy Model 3" koncepciót.

És mit tud a papíron legnagyobb hatótávval rendelkező Model 3 az autópályán? Maga az autó úgy számolta, hogy 90+ százalékra feltöltve töltés nélkül is meg tudná tenni a teljes utat Csehországig, de azért ezt inkább fenntartásokkal kezeltük - na, meg amúgy is megállna az ember 10-15 percre, kapóra jött, hogy kb. féluton van a győri Supercharger.

A sebesség megválasztása kulcsfontosságú, ha valaki hosszabb távot szeretne megtenni elektromos autóval: 130 körüli tempónál már igencsak 21 kwh/100 km fölé kúszott a fogyasztás, így érdemes inkább a 120 környékén haladni, úgy 18 körülre esik le ez az érték. Az út első felét 17,6 kWh-s fogyasztással hozta le az autó, ami kb 425 kilométeres hatótávot feltételez, mintsem 700-at - tegyük hozzá hogy villanyautótól már ez a 400 km feletti hatótáv is korrekt, ennél többet úgysem tesz meg senki kényelmesen, pihenő nélkül, csak a legelvetemültebbek.

A brnói töltést követően úgy döntöttünk, nem tötymörgünk, hanem tempósan haladunk a forgalom ritmusával egészen Győrig, így már 21,9 kWh/100 km volt a Model 3 fogyasztása, ami 342 kilométeres hatótávolságot feltételez - a beígért felét.

A teljes, 830 kilométeres utat az autó 18,8 kWh/100 km-s fogyasztással hozta le, szinte végig autópályán és az M0-n haladva, ez hozzávetőleg 400 kilométeres hatótávot jelent egy töltéssel. Visszafelé azért már hidegebb volt, mint odafele, és a bevásárlás miatt több cuccot kellett elnyelnie a majdnem 600 literes csomagtérnek.

Mibe kerül?

A Tesla Model 3 különböző változatainak árai a következőképpen alakulnak Magyarországon:

A hátsókerék-meghajtású alapmodell legkevesebb 16 669 900 forintba kerül.

A Long Range, azaz nagyobb akkumulátorral szerelt hátsókerék-meghajtású verzió alapára 18 879 900 forint - ilyen volt a tesztautónk is.

Az összkerékhajtású Long Range változatért legkevesebb 20 569 900 forintot kell fizetni.

A legdrágább, Performance összkerékhajtású kivitel pedig alaphangon 22 964 900 forintba kerül.

A tesztautónk ezen felül megkapta még a Sealth Grey nevű fényezést, ami 500 ezer forintos pluszt jelent, így kicsit kevesebb mint 19,4 millió forintból kijön. Csak az alap Autopilot volt benne, ami viszont elég esetlegesen bizonyult használhatónak, már-már túlzottan óvatos, így a pályán csak a tempomat funkciót használtuk. Ha valaki okosabb vezetéstámogatást szeretne, megveheti a fejlettebbik Autopilotot 1 430 000 forintért, vagy a teljes önvezető képességet 2 860 000 forintos áron.