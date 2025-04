Ez lett a világ leglátogatottabb városa: özönlenek a turisták, elképesztően olcsó és gyönyörű

Bangkok lett a világ leglátogatottabb városa 2024-ben, 32,4 millió nemzetközi turistával, ami az előző évi adatokhoz képest is jelentős növekedést mutat. A thaiföldi főváros vonzereje a gasztronómia, a nyüzsgő éjszakai élet és a gazdag történelem keverékében rejlik, miközben tökéletes kiindulópontot kínál a thaiföldi felfedezésekhez. Az ország látogatottságának növekedése mögött az infrastrukturális fejlesztések, a kulturális és sportesemények állnak, és Bangkok a következő években is kulcsszereplője lesz a nemzetközi turizmusnak.

Thaiföld fővárosa, Bangkok, 2024-ben a világ leglátogatottabb városává vált, megelőzve olyan népszerű úti célokat, mint Isztambul, London vagy Dubaj. A Euromonitor International friss jelentése szerint a thaiföldi metropolisz tavaly 32,4 millió nemzetközi turistát vonzott, ami meghaladta a járvány előtti látogatószámokat, és 30%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

Miért ilyen népszerű Bangkok?

Bangkok vibráló és sokszínű város, ahol a modern életstílus és a történelmi örökség harmonikusan keveredik. A látogatók a világ egyik legjobb utcai ételeit kóstolhatják meg a Chinatownban, vagy épp Michelin-csillagos éttermekben élvezhetik a thai konyha kifinomult ízeit. A város bővelkedik lenyűgöző látnivalókban, például az ősi templomokban, mint a Wat Arun vagy a Wat Pho, de a modern luxushotelek, például a Capella Bangkok vagy a Four Seasons Hotel Bangkok is vonzó célpontok.

Turisztikai trendek

A Euromonitor jelentése szerint a globális turizmus növekedésében nagy szerepet játszottak a sport- és kulturális események, valamint az infrastrukturális fejlesztések. Bangkok számára az áprilisi Songkran Fesztivál különösen fontos vonzerőt jelentett, amely a thai újév megünneplésének egyik legikonikusabb eseménye.

Bangkok nemcsak önmagában vonzó úti cél, hanem ideális kiindulópont is Thaiföld további felfedezéséhez. Innen könnyen elérhetők az ország déli szigetei, mint Phuket, Koh Samui vagy Koh Phi Phi, illetve az északi, kulturálisan gazdag városok, például Chiang Mai és Chiang Rai. A látogatóknak érdemes legalább néhány napot a fővárosban tölteni, mielőtt továbbindulnának más régiók felfedezésére.

A világ többi népszerű városa

Bangkok mögött a második leglátogatottabb város 2024-ben Isztambul lett 23 millió nemzetközi látogatóval, míg a harmadik helyen London végzett. Hongkong és Mekka is bekerült az első öt közé, míg Antalya és Dubaj szintén az élmezőnyben szerepelt. Bangkok dinamikus növekedése és folyamatos fejlődése azt mutatja, hogy a város hosszú távon is megőrzi turisztikai vonzerejét, és továbbra is az egyik legkedveltebb úti cél marad a világ utazói számára.

A magyarok is imádják Thaiföldet

​Thaiföld évek óta a magyar utazók egyik kedvelt úti célja, köszönhetően lenyűgöző tengerpartjainak, gazdag kulturális örökségének és vibráló városi életének. Az ország sokszínűsége és vendégszeretete miatt egyre többen választják Thaiföldet nyaralásuk helyszínéül.​

Thaiföld az egyik legkedvezőbb ár-érték arányú úti cél, különösen, ha magyarországi árakhoz hasonlítjuk. Bár a turistásabb helyeken (pl. Bangkok belvárosa, Phuket, Koh Samui) a költségek magasabbak lehetnek, összességében még mindig olcsóbb, mint Nyugat-Európa vagy az USA.

Jelenleg nincs közvetlen járat Budapest és Thaiföld között, így az utazás során legalább egy átszállással kell számolni. Az olyan légitársaságok, mint a Qatar Airways, napi járatokat kínálnak Budapest és Doha között, ahonnan további csatlakozások érhetők el Bangkokba. Az utazási irodák által kínált csomagajánlatok árai változóak, de például a Morton's Utazási Iroda 101 915 Ft/fő-től kínál thaiföldi utazásokat. Fontos megjegyezni, hogy az árak függnek az utazás időpontjától, a választott szállás kategóriájától és az egyéb igénybe vett szolgáltatásoktól.​ A Vista kínálatában számos thaiföldi utazás található, már 180 194 Ft-tól személyenként. Az árak az utazás időpontjától és a választott csomagtól függően változnak. ​Vista

Az IBUSZ különböző körutazásokat és nyaralásokat kínál Thaiföldön, beleértve Észak-Thaiföldi körutazásokat, valamint pihenést Phuketen vagy Krabin. Az Euro Travel kínálatában last minute thaiföldi utak is szerepelnek, Bangkoktól Chiang Rai-n át egészen Phuket szigetéig.

Mikor érdemes Thaiföldre utazni?

Thaiföld éghajlata trópusi, három fő évszakkal: a forró, a hűvös és az esős évszakkal.​

Hűvös évszak (novembertől februárig): Ez az időszak ideális az utazásra, mivel a hőmérséklet kellemesen alacsonyabb, és kevés csapadék várható. Ez egyben a főszezon is, így a turisztikai helyszínek zsúfoltabbak lehetnek, és az árak magasabbak.

Forró évszak (márciustól májusig): Ebben az időszakban a hőmérséklet jelentősen emelkedik, gyakran eléri a 35-40°C-ot. Bár kevesebb eső esik, a magas hőmérséklet megterhelő lehet.​

Esős évszak (júniustól októberig): A monszun időszakában gyakoriak a heves esőzések és magas a páratartalom. Az esőzések általában rövidek, de intenzívek, és gyakran délután vagy este fordulnak elő. Az esős évszakban az árak alacsonyabbak, és kevesebb turista látogatja az országot, de az időjárás kiszámíthatatlansága miatt érdemes alaposan megfontolni az utazást ebben az időszakban. ​

Thaiföld népszerűsége a magyar utazók körében

Fontos tudnivalók az utazáshoz

Magyar állampolgárok számára Thaiföld vízummentesen látogatható 60 napig. Az országba való belépéshez érvényes útlevél szükséges, amelynek a belépést követően még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Az utazás előtt érdemes tájékozódni az aktuális beutazási feltételekről és egészségügyi ajánlásokról.​mortons.hu

Thaiföld és Magyarország között 5-6 órás időeltolódás van, attól függően, hogy Magyarországon éppen téli vagy nyári időszámítás van. Thaiföld egész évben ugyanabban az időzónában van, tehát nem alkalmaznak nyári időszámítást.

Néhány alapvető oltás ajánlott Thaiföldi utazás előtt, bár a konkrét oltási igények az utazás típusától és időtartamától is függhetnek. A leggyakoribb ajánlott oltások:

Hepatitis A és B

Tífusz

Hastífusz

Diftéria, tetanusz, szamárköhögés

Malária elleni gyógyszeres védelem egyes területeken (pl. esőerdőkben) Ezeket a oltásokat érdemes előre egyeztetni orvosoddal, különösen, ha hosszabb időt töltesz az országban.

Thaiföld hivatalos pénzneme a baht (THB). Legtöbb nagyvárosban és turisztikai területen széles körben elfogadják a nemzetközi bankkártyákat, de készpénzre is szükség lehet, különösen kisebb településeken. ATM-ek és pénzváltóhelyek is találhatóak szinte mindenhol.

Thaiföldön szigorú szabályok vonatkoznak a drogokra, és azok birtoklása súlyos büntetéseket vonhat maga után. A közlekedés bal oldalon zajlik, és a közlekedési szabályokat is szigorúan be kell tartani. Különösen a motorbicikli használatakor fontos a sisak viselése, mivel ezt nemcsak a balesetek elkerülése, hanem a helyi szabályok betartása érdekében is ajánlott. A tisztességes viselkedés és a megfelelő öltözködés kiemelten fontos a vallási helyszíneken, mint például templomok és szent helyek.

Bár Thaiföld híres az ínycsiklandó ételeiről, érdemes odafigyelni, hogy az utcai éttermekben és piacokon vásárolt ételek megfelelően készüljenek el, hogy elkerüld az ételmérgezést. Csak palackozott vizet fogyassz, mivel a csapvíz nem mindenhol biztonságos. A helyi éttermekben és szállodákban általában biztonságosak az étkezési lehetőségek.