Aranyat érhet ez a régi magyar fillér érme: bármelyik fiókban lapulhat egy a komcsi időkből

Sokan nem is gondolnák, de egy-egy régi érme komoly összegeket érhet a gyűjtők számára. Ilyen a legendás 1971-es „akasztófás” 20 filléres is, amely különleges megjelenése miatt igazi ritkaságnak számít a numizmatikában. A kereslet hatalmas, az aukciókon pedig komoly licitharc folyik a legszebb példányokért – nem ritka, hogy egy ilyen érme több tízezer forintért talál gazdára. Érdemes tehát átnézni a fiókok mélyét, hiszen könnyen lehet, hogy egy kisebb vagyon lapul bennük.

A Pénzcentrumon időről időre beszámolunk olyan érdekes és értékes tárgyakról, amelyek mellett sokan talán észrevétlenül elsiklanak. Nem kivételek ez alól a régi pénzek sem, hiszen egy-egy különleges példány akár komoly értéket is képviselhet. A témában a múlt héten is közöltünk egy cikket, most pedig egy újabb ritkaság került terítékre.

A NumizPortal videójában arról beszéltek, hogy a híres 71-es akasztófás 20 filléres a magyar numizmatikában különleges helyet foglal el. Ez az érme azért vált híressé, mert az 1967-es stílusváltás után az érméken lévő számjegyek formája olyan benyomást keltett, mintha egy akasztófát ábrázolnának. 1971-ben a 11.000 vert 1971-es "akasztófás" darab után, módosították a számjegyeket, mivel nem voltak egyértelműek és felismerhetőek. Ezért a további darabok készítéséhez átvésték az évszámot a verőtöveken, a módosított évszámmal készített darabokon már egyértelmű volt a készítés éve.

Az "akasztófás" kifejezést az érme egyébként a rajta szereplő első 1-es szám miatt kapta. Valójában ez egy meglehetősen szerencsétlen megkülönböztetés, mivel sokan azt hiszik, hogy az 1967-es, 1968-as,1969-es és 1970-es érmék is ritka "akasztófásak" - ez azonban nincs így.

A szóban forgó 1971-es "akasztófás" érmén, a hátsó 1-es és a 7-es szám kinézete, igen nagyra és érdekesre sikerült, talán ebből a szempontból kellene megkülönböztetni, mivel a további normál érmék számjegyei, már kisebbek és szebbek lettek.

Pontosan mennyibe kerül az 1971-es ritka érme?

Ára egy aukción egy verdefényes darab esetében biztosan 100 ezer forint fölött végezne, hiszen *XF tartású darabok láthatóan 50-80 ezer forint között keltek el.

És bizony azt is tudni kell, hogy verdefényes, hibátlan darab, jó ha 5 évente bukkan fel egy-egy példány, szóval nagyon ritka. Használt darabbal viszont rendszeresen lehet találkozni.

Ennyiért keltek el az elmúlt két évben aukciókon a ritka 1971-es akasztófás fillérek:

79 000 Ft

75 000 Ft

51 000 Ft

Jól látható tehát, hogy komoly gyűjtői kereslet van a régi magyar pénzek iránt – a különösen ritka darabokért pedig egyes numizmatika-rajongók akár őrült összegeket is hajlandóak kifizetni. Ezek bizony azok a tárgyak, amelyek könnyen ott lapulhatnak nagyszüleink szekrényében vagy egy régi fiók mélyén, és csak arra várnak, hogy valaki felismerje valódi értéküket.