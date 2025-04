Milliókat bukhat a munkáshitellel rengeteg magyar fiatal: tényleg bolond, aki így veszi fel a kölcsönt?

Egyre több olyan poénos videót láthatunk az interneten, hogy a munkáshitelt igényelt és meg is kapott fiatalok "villantós autóra" költenék a kamatmentes, négy millió forintos összeget. A CashTag szakértőket kérdezett e heti adásában arról, hogy valóban megéri-e kocsira költeni, és ha lebeszélhetetlenek vagyunk, akkor milyen verdára költsük el a pénzt.

Január óta elérhető már a Munkáshitel, amellyel a kormány a fiatalok életkezdését szeretné támogatni. A 4 millió forintos hitelösszeget pedig, mint azóta kiderült, a legtöbben autóvásárlása költik azok közül, akik felveszik, vagy még csak akár kacérkodnak a gondolattal.

A súlyos drágulás azonban, amelyet az utóbbi években tapasztalhattunk, természetesen az autópiacot sem kímélte: mint egy gyors utánanézéssel kiderült, már használt autóból sem kapunk 10 évesnél fiatalabbat ezért a pénzért. Megéri-e valóban kocsira költeni ezt a négymilliót? Milyet kapunk érte, ha tényleg így teszünk? És mit gondolnak a szakértők a használtautó-piacról jelenleg? Ennek járt utána a Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legfrissebb adásában. Az adás az alanti dobozra kattintva most megnézhető!

Ne a kocsi legyen a prioritás, főleg hitelből

A CashTag egy autós találkozón forgatott a héten, ahol főleg fiatalokat kérdeztünk arról, hogy ők, ha felveszik a munkáshitelt, akkor költenék-e autóra? A válaszok nagyjából visszautasítóak voltak: sokan jól tudják, hogy 4 millió forintból tényleg csak az alsó kategóriát kaphatnák meg, arra pedig aztán vélhetően sokat is kell költeni.

Vályi István autós újságíró saját tapasztalat miatt is úgy gondolja, hogy hitelpébzt többet nem fog autóra költeni.

Nekem volt így egy autóm, soha többet. Volt egy hitelem, azon autót vettem, amikor pedig visszafizettem, azt mondtam: ilyet többé soha nem csinálok. Eleve nézzük meg, mire elég manapság 4 millió forint? Semmire. Mivel jár jobban egy olyan ember egy autóvásárlással, ha az egzisztenciáját akarja megteremteni? Ebből a pénzből van egy albérleted, és egy fél évi kauciód, és ez csak egy példa. Szerencsés esetben egy teljes évig is tudják fizetni. Szerintem ebből a pénzből nem autót kell venni

- fogalmazott a szakértő. Arra pedig, hogy milyen új autót vehet valaki négy millió forintból, csak egy hangos nevetéssel válaszolt stábunknak.

Felejtős az új kocsi a Munkáshitelből

Ez utóbbit megerősítette Szánthó Péter, a Pénzcentrum rovatvezetője is. Mint fogalmazott, semmi esély nincs arra, hogy ezért a pénzért az új kocsik között nézelődjön valaki.

Ebből a pénzből az újatók piacán semmit nem tudunk venni, ehhez a négymilliós összeghez a saját zsebünkből még jó pár milliót hozzá kell tenni ahhoz, hogy értelmezhető új autót tudjunk vásárolni. A legolcsóbb modellek 5 millió forintnál indulnak, de az tényleg a legalja, a fapad. Szerintem inkább a használtpiacon fog ez a négymilliós összeg sok esetben megjelenni, vagy már meg is jelent, mint láthatjuk és olvashatjuk

- fogalmazott munkatársunk.

Szánthó Péter azt is elmondta, hogy melyek a legnépszerűbb használt autók, melyről cikket is írtunk a Pénzcentrumon: nem meglepő módon a Suzuki egyeduralma töretlen a használt kocsik között.

Az idei év eleji adatok alapján, még mindig a Suzuki S-scross a legnépszerűbb használt autómárka itthon, illetve évek óta töretlen népszerűségű a Vitara is. Meglepő, hogy a kicsi Swiftből még mindig rengeteget vásárolnak. Ha valaki felvenné a Munkáshitelt, az összeg a felét, vagy annyit se fedezné egy-egy ilyen autónak

- tette hozzá a Pénzcentrum rovatvezetője.

Négymillió? Inkább kétszer annyi a villogós kocsi

Persze ha valaki villogna is egyet, annak sem kell elkeserednie, hiszen találhat a luxusmárkákból is használtan, és az se kizárt, hogy akár a négymilliós összeg is elég lesz rá. Csakhogy a szakértő szerint ez nem minden esetben olyan állapotban van, hogy megérje.

Az Audi-BMW-Mercedes szentháromság persze nagyon pörög az olyan videókban, ahol viccelődnek azzal, hogy megjött a munkáshitel, és máris vegyünk prémium kocsit. Ki lehet fogni jót és rosszat is, ez tény, csak nagyobb annak a valószínűsége, hogy ha négy millióért vásárolunk német prémium autót, akkor a szervizdíj belekerülhet még egyszer ennyibe

- mondta erről Szánthó Péter.

A CashTagnek nyilatkozó szakértők tehát nagyjából egyetértenek abban, hogy a Munkáshitel összegét sokkal érdemesebb olyasmire költeni, ami valóban segíti az életkezdést. Ha viszont tántoríthatatlanok vagyunk abban, hogy kocsira költsük ezt a pénzt, akkor nagyon alaposan érdemes körülnézni, és a kezdeti igényekből jócskán letekerni - vélhetően nem álmaink kocsiját vesszük meg elsőre, ha pedig mégis fogunk egy prémiumot, akkor az gyorsan megzabálhatja a többi pénzünket is - csak éppen arról nem beszél senki.