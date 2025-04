Elbocsátásokat és autódrágulást hoz itthon Trump vámháborúja? Direkt akarhat recessziót az elnök

Az autóiparban most még nehéz megmondani, mi következik a bejelentett amerikai vámok miatt, de a durva drágulási hullámot talán el lehet kerülni - euzt mondta Gablini Gábor, a GÉMOSZ elnöke a Pénzcentrumnak, amikor a vámok várható hatásairól kérdeztük. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője pedig azt mondta, hogy a magyar export Amerika felé szinte elenyésző, ugyanakkor a vállalati szektoron keresztül az is lehet, hogy végül a magyar melós is kárvallottja lesz a vámháborúnak. Szerinte Donald Trump intézkedéseivel direkt a recesszióra játszik, hogy olcsóbban lehessen refinanszírozni az amerikai államadósságot.

Szabályos tömegpánikot okozott a világgazdaságban, amikor Donald Trump amerikai elnök csütörtökön reggel bemutatta legújabb vámterveit, melyek java része április 9-én, tehát már a következő hét folyamán életbe lépnek. Ennek értelmében a kínai árukra, melyek Amerikába érkeznek, további 34 százalék vámot kell fizetni, de az EU sem ússza meg, akik 25%-os vámmal számolhatnak a tagállamoknak.

A hírre beszakadt a forint árfolyama, szabályos vérengzés volt az amerikai tőzsdén, és számos ország jelentette be, hogy azonnali válaszlépésekkel torolják meg a súlyos gazdasági mélyütést. Nagy-Britannia és az EU józan gondolkodásra kérték az amerikai elnököt, Kína pedig azonnal visszacsapott - vagyis egy olyan kereskedelmi, gazdasági háború hadüzeneteit látjuk, amelyre talán soha nem volt példa a történelemben.

Magyarország gazdaságát több ponton is érinthetik ezek a vámok, több olyan terméket is készítünk ugyanis, amelyek aztán az amerikai piacon találnak vevőre. A GDP jelentős részét adó autógyártás egyik fontos hazai szereplője, a győri Audi már be is jelentette, hogy több tízezer motort és több ezer autót küldenek ki minden évben az Államokba, tehát ők maguk is érintettek lesznek a vámháborúban.

A Pénzcentrum az autóiparon, illetve más gazdasági szempontokon keresztül igyekszik szakértőkkel feltárni, hogy mire kell most számítanunk: tényleg Trump temeti el a magyar gazdaságot? Hol üthetnek a legjobban a vámok, és mit akar otthon csinálni mindezzel az amerikai elnök?

Nem látszik autódrágulás a horizonton

Mindenképpen megérzi az európai autóipar az amerikai vámokat, de azt jelenleg még nehéz megmondani, hogy milyen mértékben - fogalmazott a Pénzcentrumnak Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (GÉMOSZ) elnöke.

Persze minden autógyártót érinteni fog, az európai gyártókat feltétlenül – leginkább arra számíthatunk, hogy ők nem fognak annyi járművet eladni, mint most teszik. Úgy gondolom, hogy egyfajta árverseny jön majd létre, és ez az árverseny fokozni fogja a harcot a gyártók között, a vevők kegyeiért. Hogy ez Magyarországon mennyire fog megjelenni, azt most még nehéz pontosan látni, de a nyugati piac begyűrűző hatásai, meg persze a vámok hatásai vélhetően a hazai piacot is érintik majd

- mondta kérdésünkre az elnök. Gablini Gábor ugyanakkor azt is gondolja, hogy az árverseny hoz majd némi ármozgást is a piacon, viszont jelenleg ő maga drasztikus autódrágulásokra nem számít.

Valahol be kell hozni azokat a veszteségeket, amit most el fogunk szenvedni, de én azt gondolom, hogy hacsak nincs valami őrült árfolyamszakadás, akkor én nem számítok érdemi, jelentős drágulásra a magyar piacon. Persze olcsóbbak az autós ugyanúgy nem lesznek, ez teljesen kizárt, de talán inkább stagnáló árakat lehet ebben a pillanatban várni

- tette hozzá Gablini Gábor. Elárulta azt is, hogy a szakma hamarosan éppen azért tart majd egy nagyobb gyűlést egy európai városban, hogy megtárgyalják, mi lehet a teendő a jelenlegi helyzetben.

Trump rúgatja ki a magyar dolgozókat?

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője lehűteni igyekezett az általános pánikhangulatot: azt mondta, hogy a magyar exportnak olyan kis szelete megy ki az amerikai piacra, hogy ez komolyat nem tud majd ütni a magyar gazdaságon.

Ha megnézzük az indirekt és a direkt hatásokat együtt, tehát hogy a magyar export hány százaléka jut ki valamilyen úton-módon végül Amerikába, akkor nagyjából 8-10%-ról beszélünk – ez nem számít jelentős mértéknek, az az ötven százalék lenne. De még ez a 8-10 százalék sincs meg szerintem jelenleg, és nagyon egyszerű oknál fogva: az ipar jelenleg egyáltalán nem működik, nagyon súlyos mélyrepülésben van immár több mint két teljes éve, és nem áll sokkal jobban az európai ipar sem. Mivel nem egy felfutó ágban lévő óriási ipari működésbe robbantunk bele egy vámháborút, hanem egy egyébként is teljesen pangó, nagyon sok kihasználatlan kapacitással rendelkező ipart szorítunk meg vele, nem lesz akkora méretű a fojtás, mint most sokan azt várják

- fogalmazott az elemző. Ugyanakkor természetesen negatív hatásai is lehetnek a vámháborúnak: hogy messzebbre ne menjünk, akár leépítési hullámot is hozhat.

Nagyon sok vállalat dönthet úgy, hogy mondjuk a termékeit végül nem adja el Amerikába, hanem keres neki más piacot, Európán belül marad. Ha pedig Európán belül marad, akkor az több terméket jelent, a több termék, több választék olcsósító hatással is jár. Vagyis még az is lehet, hogy dömpingárakat és alacsonyabb inflációt hoz ez az egész vámháború. Ha pedig negatív oldalról nézzük - amit nem tudunk egyelőre számszerűsíteni - az az, hogy azok a vállalatok, akik már eddig is szenvedtek az iparban, eddig sem volt túl erős a rendelésállományuk most még inkább remegve nézik ezt az egész vámháborús sztorit. Ezek a cégek lehet, hogy eddig munkaerőt tartalékoltak, most viszont elkezdik az elbocsátásokat néhány hónap múlva; ezt érzékelhetjük majd Európa-szerte, és akár Magyarországon is. Nyilván ezek az elbocsátások emelkedő munkanélküliségi rátával és alapvetően egy gyengébb fogyasztással és ezen keresztül gyengébb növekedéssel járnának, tehát ezek valóban negatív hozadékai lehetnek a vámháborúnak

- tette hozzá Virovácz Péter. Még az amerikai piacok is jelentősen megroggyantak a bejelentésekre, megkérdeztük a szakértőtől, hogy vajon milyen profitot remél az egészből az amerikai elnök?

2025-ben és 2026-ban brutális mennyiségű adósságlejárat lesz az amerikai gazdaságban, amit meg kell újítani. Nagyon nem mindegy, hogy ezt egy 4,5-5%-os 10 éves amerikai állampapír hozamkörnyezetben csinálod meg, vagy mondjuk 3,75 környékén. Erről szól ez az egész. Dollármilliárdokat lehet azzal megspórolni, hogy egész egyszerűen most lesz egy rövidtávú gyenge gazdasági teljesítmény, recesszióra játszik az elnök: mindenki retteg, mindenki a növekedésre fókuszál, nem a majdani inflációs hatásra. Bezuhantak a hosszú, 10 éves hozamok, és ez még mehet lejjebb. És ezzel sokat tud spórolni az amerikai költségvetés, amikor meg kell újítani a lejáró államadósságokat idén és jövőre. Ha pedig ezen túl vagyunk, a jövő év végén jön a félidős választás, addigra kell bekapcsolni az utánégetőt az amerikai gazdaságban, addigra talán jönnek azok az adóintézkedések és hasonló gazdasági rendeletek, amivel Trump végül képes lehet az időközi választást behúzni a pártjának

- világította meg az ING vezető elemzője azt, miben reménykedhet Trump.

Összességében tehát az általunk megkérdezett hazai szakemberek egyelőre nem látják olyan borúsnak a helyzetet, mint azok, akik szerte a világon riadót fúvattak a vámok bejelentésének hírérée. Az persze valószínű, hogy lesznek hazánkra nézve is kellemetlen következményei az alnök kereskedelmi vámháborújának, és azt még a kisember is megérezheti, de hogy az pontosan mi lesz, ma még nehéz megmondani.