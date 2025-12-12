2025. december 12. péntek Gabriella
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2024. január 7.Karácsony Gergely fõpolgármester beszédet mond a Dohány utcai zsinagóga elõtti Herzl Tivadar téren, amelyet két hétre jelképesen Október 7. térnek neveztek át a Hamász terroristái által Izraelben elkövetett t
Gazdaság

Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak

Pénzcentrum
2025. december 12. 12:09

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ennek végrehajtása már csak két dolgon múlik: hogy a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel tartozik, valamint hogy a közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Karácsony Gergely posztjában megjegyezte, 2026-ban átlagosan bruttó 8,6%-os lesz a béremelés a Budapest-családban, a kormányzati előrejelzés alapján 3,6%-os inflációval számolva.

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátette, hogy az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6%-a kifizetésre kerül, valamint azt is közölte, hogy a Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése.

"Budapest elkötelezett a dolgozóinak megbecsülésében, és ebből nem enged. Mert a biztonság és a tisztes bér jár azoknak, akik működtetik ezt a várost. A bérmegállapodás ezt az elkötelezettséget tükrözi. Teljes körű teljesítéséhez a város költségvetésének elfogadása szükséges, és az, hogy jogszerűen tudjuk lezárni az idei pénzügyi évet, amihez viszont elengedhetetlen, hogy a kormány átutalja végre az adósságát Budapestnek" - zárta posztját a főpolgármester.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA
#Budapest #bér #béremelés #szakszervezet #infláció #költségvetés #gazdaság #dolgozók #bérmegállapodás #főpolgármester #karácsony gergely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:44
12:36
12:13
12:09
11:42
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 11. 16:50
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 12. 11:43
Újabb tévékészülékeken vált elérhetővé az RTL+ streamingszolgáltatás
Most már a Hisense okostévék tulajdonosainak sem kell lemondaniuk az RTL+ tartalmairól.
ChikansPlanet  |  2025. december 12. 09:16
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat an...
KonyhaKontrolling  |  2025. december 12. 07:45
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési...
Bankmonitor  |  2025. december 11. 14:50
Ezek Magyarország legjobb piaci lakáshitelei decemberben
A lakáspiac Otthon Start lázban ég, de nem szabad megfeledkezni a sima, piaci lakáshitelekről sem. A...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 12.
Tabutéma: ezért mondanak egyre többen nemet a gyerekre Magyarországon
2025. december 11.
Ez lenne a túlélés záloga? Elképesztő akciókkal bombázzák a nyugdíjasokat a magyar wellnesshotelek
2025. december 12.
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
2025. december 11.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
2025. december 11.
Turisták kedvenc helyei kerültek tiltólistára: ezekbe az országokba most életveszélyes elindulni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 12. péntek
Gabriella
50. hét
December 12.
A Heavy Metal & Hard Rock Zene nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
2
1 hete
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország
3
4 napja
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
2 napja
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
5
4 napja
Hatalmas változás a bankautomatáknál: duplájára nő az ingyenes készpénzlimit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási időszak
Azon időszak, mely folyamán a hitelkeret az ügyfél által hozzáférhető, igénybe vehető, a hitel csak ezen időszak alatt folyósítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 12:44
Ennyi volt! Bejelentette a lemondását a kormány, ezzel indokolták meg a lépést
Pénzcentrum  |  2025. december 12. 12:13
Nagyon durva feltételt szabtak Zelenszkijnek: vajon belemegy, vagy messze még a béke?
Agrárszektor  |  2025. december 12. 12:33
Akkora a baj a tejágazatban, hogy már rendeletet is módosítanak miatta