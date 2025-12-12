Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak

Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.

A főpolgármester hangsúlyozta, hogy ennek végrehajtása már csak két dolgon múlik: hogy a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel tartozik, valamint hogy a közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést.

Karácsony Gergely posztjában megjegyezte, 2026-ban átlagosan bruttó 8,6%-os lesz a béremelés a Budapest-családban, a kormányzati előrejelzés alapján 3,6%-os inflációval számolva.

Hozzátette, hogy az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6%-a kifizetésre kerül, valamint azt is közölte, hogy a Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése.

"Budapest elkötelezett a dolgozóinak megbecsülésében, és ebből nem enged. Mert a biztonság és a tisztes bér jár azoknak, akik működtetik ezt a várost. A bérmegállapodás ezt az elkötelezettséget tükrözi. Teljes körű teljesítéséhez a város költségvetésének elfogadása szükséges, és az, hogy jogszerűen tudjuk lezárni az idei pénzügyi évet, amihez viszont elengedhetetlen, hogy a kormány átutalja végre az adósságát Budapestnek" - zárta posztját a főpolgármester.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA