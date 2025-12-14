Az 50. hét legolvasotabb cikkeiből látni, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése.
BUX kisokos a jövő hétre: így számolj az OTP, MOL, Richter papírokkal - most éri meg eladni vagy venni őket?
Növekvő forgalomban emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 109 607,58 ponton zárt, 0,63 százalékkal magasabban, mint egy héttel korábban.
A heti forgalom 83,09 milliárd forint volt az előző heti 75,93 milliárd forint után, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek. Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte: elemzői szerint az OTP 12 havi célára 36 443 forint.
Tartásra ajánlják a magyar bank részvényeit, várakozásaik szerint az OTP a következő negyedévekben is erős eredményeket fog felmutatni, amelyeket a bővülő hitelportfólió, a célzott piacokon elért további piaci részesedés-növekedés, valamint a következetes és stabil költséggazdálkodás is támogat. Hozzátették, hogy a Trigon Dom Maklerski az OTP célárfolyamát 36 925 forintról 39 200 forintra emelte, az ajánlást viszont vételről tartásra módosította.
A JP Morgan az OTP célárát 36 500 forintról 39 700 forintra emelte, az ajánlás továbbra is felülsúlyozás. A Trigon a Mol célárát 3161,8 forintról 3222,9 forintra emelte, de az ajánlást vételről tartásra változtatta. A Richter célárfolyamát viszont 13 797 forintról 13 127 forintra vágta az elemzőház, de az ajánlás továbbra is vétel.
Az olajcéget érintő bejelentés volt a héten, hogy a Mol megvásárolta a Polsolart, amely öt teljesen működőképes napelemparkot üzemeltet Magyarország keleti részén, ami megnégyszerezheti a vállalat napenergia-portfólióját. Az ügylet várhatóan 2026 első negyedévében zárul le, a szabályozói jóváhagyás függvényében.
Az ügylet vállalati értéke körülbelül 355 millió dollár, és a nettó adósság, valamint egyéb kiigazítások 193 millió dolláros készpénzes kifizetést eredményeznek az eladó, a Neovolt számára, év végi lezárást feltételezve. A hét eseményei között az Equilor megemlítette, hogy újabb felvásárlásokat jelentett be a 4iG. A vállalat 90 százalékos üzletrészt vásárol az IoT adatkommunikációs technológiákra specializálódott Mobil Adat Kft.-ben. A szerződés értelmében a 4iG IT a Mobil Adat Holding Zrt.-től és a SHOAL Vagyonkezelő Zrt.-től egyaránt 45-45 százalékos tulajdonrészt szerez a hatósági jóváhagyásokat követően.
A 4iG emellett 100 százalékos üzletrészt vásárol a FaceKom Kft.-ben, amely digitális ügyfélazonosítási, videóalapú ügyfélkommunikációs megoldások fejlesztője. A magyar telekommunikációs, informatikai, valamint hadiipari vállalat stratégiai megállapodást kötött a Nurol Makina Sanayi védelmi járműipari vállalattal. Ennek értelmében kizárólagos disztribútori jogot fog szerezni a 2030-ig terjedő időszakra, a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek magyarországi értékesítésére vonatkozóan. Bejelentették azt is, hogy a 4iG a kizárólagosan állami tulajdonú Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.-nek eladja a 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft.-t.
A bejelentések ellenére a 4iG részvényeinek ára, bár hét közben magasabb szinteken is járt pénteken 4200 forinton fejezte be a kereskedést, 95 forinttal előző heti záróára alatt. A fokozott érdeklődés miatt korábban lezárult az MBH Bank részvényeinek lakossági értékesítése. Az MBH nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett.
Ezért az MBH úgy döntött, hogy a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én 12 órától lezárja a lakossági részvényigénylési folyamatot - jelezte az Equilor. A bankpapír 4980 forinton fejezte be a hetet, szemben az előző heti 4250 forinttal.
A héten a vezető részvények közül a Magyar Telekom árfolyama 1,49 százalékkal erősödött, pénteken a részvény 1770 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,67 milliárd forintot.
A Richter-papírok ára 0,94 százalékkal emelkedett a héten, a részvény 9710 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 11,98 milliárd forintot tett ki.
Az OTP árfolyama a héten 0,88 százalékkal erősödött, pénteki záróára 34 400 forint volt, heti forgalma meghaladta az 55,38 milliárd forintot.
A héten a Mol árfolyama 0,34 százalékkal csökkent, a papír 2940 forinton zárt pénteken, heti forgalma 8,17 milliárd forint volt.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 10 044,35 ponton zárt, 83,98 ponttal, 0,83 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.
Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Magyarországon minden nyolcadik ember nem tudja kifűteni otthonát, és nő az élelmiszer-nélkülözés is. Mi áll a válság mögött? A CHART friss adása bemutatja.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
A döntés mögött az áll, hogy a cég sorsa egyre szorosabban kötődik a magyar állam hitelképességéhez.
Telkes Mária születésének 125. évfordulója alkalmából 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank.
Az egyéni vállalkozóknak érdemes előre tervezniük a 2026-os SZJA-, IPA- és szochó-fizetésekkel.
A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
