Felismerhetetlen férfi gyermekorvos vizsgálja a göndör kis beteget sztetoszkóp segítségével, elmosódott háttérrel
Egészség

Felmondásba kergetik a gyerekorvost az oltásellenes szülők: ellátás nélkül maradhat egy egész Pest megyei város

Pénzcentrum
2025. december 15. 09:03

Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette. Ha az orvos tényleg felmond, akkor a város gyermekellátás nélkül maradhat.

Praxisának felmondásán gondolkodik Göd gyerekorvosa, mivel több, a kötelező oltásokat elutasító szülő is megfenyegette, be is perelték. Az RTL Híradó riportja szerint a helyiek szimpátiatüntetést tartottak a rendelőnél, hogy maradásra bírják.

Az érintett orvos nem akart nyilatkozni, de a demonstráció egyik szervezője, a gödi felnőtt háziorvos arról beszélt, ha kollégája január elsejével felmond, a város gyerekorvos nélkül maradhat. Ugyanis most a három körzetet két gyerekorvos látja el, ha a megfenyegetett doktor felmond, akkor a másik is követni fogyja, "ő egy nyugdíj előtt álló kolléga, biztos, hogy nem vállalja 3000-3500 gyerek egyedüli ellátását" - fogalmazott Dr. Elor Judit háziorvos.

A riport szerint Magyarországon több mint száz olyan per zajlik orvosok ellen, amiket oltásellenes szülők indítottak, nagyrészt azért, mert az orvos nem adott ki olyan szakvéleményt vagy igazolást, amivel elkerülhették volna a kötelező oltások beadását.
Címlapkép: Getty Images
1
3 hete
Súlyos mellékhatást találhattak a Covid-oltásokban: sokan lehetnek nagy veszélyben
2
2 hete
Hivatalos: új kötelező szűrővizsgálatot vezetnek be Magyarországon, rengeteg embert érint
3
1 hónapja
Tömeges ételmérgezés Budapesten: brutális, mint mutattak ki a vizsgálatok
4
4 hete
Itt az első vizsgálat eredménye: ez állhat a tömeges ételmérgezés hátterében, mely több száz óvodást érintett Budapesten
5
1 hónapja
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2025 végén: egy forintot sem buknak a fizetésükből
