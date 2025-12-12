Szombattól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökkenni fog.
Örülhetnek a húsimádó magyarok: jó hírek érkeztek a kedvencükről, ez a pénztárcának is jót fog tenni
Az európai sertéspiac az ősz folyamán jelentős árcsökkenést tapasztalt, amely a magyar tenyésztőket is érzékenyen érinti.
Az Európai Unióban a hasított súlyú sertéshús ára szeptember és október között mintegy 10 százalékkal csökkent, több nagyobb piacon már a termelési költség alatti szintek alakultak ki.
A piaci árak alakulására egyaránt hatnak a globális kereskedelmi bizonytalanságok és az uniós kínálat szezonális változásai.
„Rendkívül dinamikus árváltozás zajlik most a sertéspiacon. Az árak gyakorlatilag egy hónap alatt 10 százalékot estek, és ma már több országban is a termelési költségek alá kerültek” – mondta Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.
Demeter szerint a visszaesésnek két különösen meghatározó oka van: egyfelől a kínai büntetővámok bevezetése elbizonytalaníthatta az európai exportőröket, másfelől az unióban megnőtt a kínálat a szezonális vágások miatt.
"A kereslet csökkenése és a kínálat növekedése így együtt gyakorolt nyomást az árakra, aminek eredményeként a rövid távú kilátások kevésbé kedvezőek: az alacsony árszint többek szerint akár februárig is kitarthat. A mostani időszak éppen ezért elsősorban az alkalmazkodásról és a rugalmasságról szól. A versenyképesség fenntartása érdekében a fókuszt a tudatos költséggazdálkodásra és a stabil exportstratégiára kell helyezni. Az átmeneti nehézségek ellenére hosszabb távon az várható, hogy az árak visszakerülhetnek a megszokott szintekre."
A Nébih közölte, hogy nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani karácsonyfának.
A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
A kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást adhat a háztartási energiatárolókhoz, a pályázat 2026 februárjától indul.
Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szerepeltek idén a műsorban.
2026 elején indítják el a 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes energiatárolós pályázatot, amelynek részleteit Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán.
Ezzel indokolta a hitelminősítő, hogy lerontotta Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings részletesen indokolta Magyarország kilátásrontó minősítését, kiemelve a romló költségvetési pályát, a gyenge gazdasági növekedést és a rendezetlen EU-kapcsolatokat.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést,
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
