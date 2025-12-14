A Pénzcentrum 2025. december 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Így alakulhat az olaj ára 2026-ban: erre mindenkinek figyelnie kell, durva hatással lehet Magyarországra is
Az olajpiac 2026-ban várhatóan mérsékelt árakkal indul, majd fokozatosan erősödik az év második felében. A kínálati többlet, az OPEC+ termelési stratégiája, a geopolitikai feszültségek és az amerikai vámpolitika együttesen határozzák meg a Brent árfolyamának alakulását - tudósított a Telex/G7.
A lap 2025-ös olajpiaci előrejelzése 72,5 dolláros Brent-árral számolt, ám a valóság ettől eltért: az év első tizenegy hónapjában az átlagár 68,8 dollár volt. Az eltérés fő oka Donald Trump váratlanul kiterjedt és intenzív vámcsomagja, amely különösen Ázsiában vetette vissza az energiakeresletet. Emellett az OPEC+ a vártnál gyorsabban növelte termelését a piaci részesedés visszaszerzése érdekében, ami szintén árcsökkentő hatással járt.
Bár az Irán és Izrael közötti nyári konfliktus, illetve az Oroszországra kivetett szankciók árfelhajtó tényezőként hatottak, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által hangoztatott jelentős túlkínálat-narratívát a fizikai piac adatai nem támasztották alá. Sem érdemi készletnövekedés, sem a határidős piacok nem mutatták a túlkínálat klasszikus jeleit.
2026-ban az olajárak alakulását várhatóan négy fő tényező befolyásolja: a nem OPEC+ országok termelésének növekedése, az OPEC+ termeléscsökkentési intézkedéseinek fokozatos kivezetése, a világkereskedelmet érintő vámintézkedések gazdasági hatásai, valamint a geopolitikai fejlemények, különös tekintettel az Oroszország elleni szankciókra, illetve Venezuela és Irán helyzetére - írják.
Az IEA és az OPEC előrejelzései között továbbra is jelentős különbség mutatkozik. Míg az IEA 2026-ra is jelentős túlkínálatot jósol, az OPEC csak enyhe többletet lát, főként az év első negyedévében. Az eltérések fő forrásai a nem OPEC+ termelésnövekedés eltérő becslése, a különböző ütemű elektrifikáció feltételezése a fogyasztásnövekedésnél, valamint a szankcionált olajszállítmányok elszámolásának bizonytalanságai.
Az OPEC+ 2025-ben a vártnál jóval gyorsabban kezdte növelni termelését, hogy visszaszerezze piaci részesedését. A harmadik önkéntes termeléscsökkentési programban szereplő napi 2,2 millió hordós mennyiséget az eredetileg tervezett 16 hónap helyett mindössze hat hónap alatt vezették vissza a piacra. Várakozásaink szerint a kartell 2026-ban is folytatja a termeléskorlátozások fokozatos kivezetését, de csak olyan ütemben, hogy az ne nyomja az árakat 60 dollár/hordó alá.
Az Oroszországgal szembeni szankciók hatása 2026-ban is kulcskérdés marad. Legvalószínűbbnek azt tartjuk, hogy 2026 közepe előtt létrejön egy legalább részleges békemegállapodás Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között, miközben a kereskedelmi kapcsolatok normalizálódása Európával csak lassan, évek alatt mehet végbe. A Trump-kormányzattól nem várhatók olyan új szankciók, amelyek drasztikusan csökkentenék az orosz exportot és emelnék a világpiaci árakat, különösen a félidős választások előtt.
Az amerikai vámpolitika a kezdeti feszültségek után várhatóan csillapodik, és ahogy közeledünk a 2026-os félidős választásokhoz, csökken az esélye újabb drasztikus vámintézkedéseknek. Az Egyesült Államok palaolaj-termelésének növekedése eközben megtorpanni látszik az alacsonyabb árkörnyezet, a szigorúbb pénzügyi fegyelem és a geopolitikai bizonytalanság miatt.
Összességében 2026 elején nyomott maradhat az olajár, valamivel 60 dollár/hordó fölött. Extrém esetben időlegesen akár 55 dollár/hordóra is beeshet, de ennek tartós fennmaradása valószínűtlen. Az év második felére, különösen a harmadik negyedéves főszezonban, az árfolyam ismét közelíthet a 70 dollár/hordó körüli szinthez, majd az év végi forgalomcsökkenéssel inkább oldalazásra lehet számítani.
2027-től a piac fokozatos normalizálódása várható, és az olajár visszatérhet a 70–90 dollár/hordó közötti, hosszabb távon fenntartható ársávba, amelyet továbbra is elsősorban az Egyesült Államok költségszintje határozhat meg. Egy esetleges békemegállapodás az orosz–ukrán háborúban, illetve az amerikai szankciók enyhítése 3–5 dollár/hordóval csökkentheti az olajárat a korábbi példák alapján.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.
Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Magyarországon minden nyolcadik ember nem tudja kifűteni otthonát, és nő az élelmiszer-nélkülözés is. Mi áll a válság mögött? A CHART friss adása bemutatja.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
A döntés mögött az áll, hogy a cég sorsa egyre szorosabban kötődik a magyar állam hitelképességéhez.
Telkes Mária születésének 125. évfordulója alkalmából 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
A műanyag-újrahasznosítás Európában soha nem látott válságba sodródott: üzemek zárnak be, beruházások tűnnek el, a kontinens pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik.
Hihetetlen, de igaz: százezrek kaphatnak teljesen ingyen szigetelést – mutatjuk, kik járnak a legjobban
Az EKR-programban idén több mint 5,8 millió négyzetmétert szigeteltek ingyen, ami 80 millió köbméter földgáz-megtakarítást hozott.
A Nébih közölte, hogy nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani karácsonyfának.
Örülhetnek a húsimádó magyarok: jó hírek érkeztek a kedvencükről, ez a pénztárcának is jót fog tenni
A piaci árak alakulására egyaránt hatnak a globális kereskedelmi bizonytalanságok és az uniós kínálat szezonális változásai.
Az egyéni vállalkozóknak érdemes előre tervezniük a 2026-os SZJA-, IPA- és szochó-fizetésekkel.
Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból.
Az egy évvel korábbinál 9,7%-kal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene.
A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
