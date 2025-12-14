2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fotó Bangkokban, Thaiföldön készült
Gazdaság

Így alakulhat az olaj ára 2026-ban: erre mindenkinek figyelnie kell, durva hatással lehet Magyarországra is

Pénzcentrum
2025. december 14. 10:33

Az olajpiac 2026-ban várhatóan mérsékelt árakkal indul, majd fokozatosan erősödik az év második felében. A kínálati többlet, az OPEC+ termelési stratégiája, a geopolitikai feszültségek és az amerikai vámpolitika együttesen határozzák meg a Brent árfolyamának alakulását - tudósított a Telex/G7.

A lap 2025-ös olajpiaci előrejelzése 72,5 dolláros Brent-árral számolt, ám a valóság ettől eltért: az év első tizenegy hónapjában az átlagár 68,8 dollár volt. Az eltérés fő oka Donald Trump váratlanul kiterjedt és intenzív vámcsomagja, amely különösen Ázsiában vetette vissza az energiakeresletet. Emellett az OPEC+ a vártnál gyorsabban növelte termelését a piaci részesedés visszaszerzése érdekében, ami szintén árcsökkentő hatással járt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár az Irán és Izrael közötti nyári konfliktus, illetve az Oroszországra kivetett szankciók árfelhajtó tényezőként hatottak, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által hangoztatott jelentős túlkínálat-narratívát a fizikai piac adatai nem támasztották alá. Sem érdemi készletnövekedés, sem a határidős piacok nem mutatták a túlkínálat klasszikus jeleit.

2026-ban az olajárak alakulását várhatóan négy fő tényező befolyásolja: a nem OPEC+ országok termelésének növekedése, az OPEC+ termeléscsökkentési intézkedéseinek fokozatos kivezetése, a világkereskedelmet érintő vámintézkedések gazdasági hatásai, valamint a geopolitikai fejlemények, különös tekintettel az Oroszország elleni szankciókra, illetve Venezuela és Irán helyzetére - írják.

Kapcsolódó cikkeink:

Az IEA és az OPEC előrejelzései között továbbra is jelentős különbség mutatkozik. Míg az IEA 2026-ra is jelentős túlkínálatot jósol, az OPEC csak enyhe többletet lát, főként az év első negyedévében. Az eltérések fő forrásai a nem OPEC+ termelésnövekedés eltérő becslése, a különböző ütemű elektrifikáció feltételezése a fogyasztásnövekedésnél, valamint a szankcionált olajszállítmányok elszámolásának bizonytalanságai.

Az OPEC+ 2025-ben a vártnál jóval gyorsabban kezdte növelni termelését, hogy visszaszerezze piaci részesedését. A harmadik önkéntes termeléscsökkentési programban szereplő napi 2,2 millió hordós mennyiséget az eredetileg tervezett 16 hónap helyett mindössze hat hónap alatt vezették vissza a piacra. Várakozásaink szerint a kartell 2026-ban is folytatja a termeléskorlátozások fokozatos kivezetését, de csak olyan ütemben, hogy az ne nyomja az árakat 60 dollár/hordó alá.

Az Oroszországgal szembeni szankciók hatása 2026-ban is kulcskérdés marad. Legvalószínűbbnek azt tartjuk, hogy 2026 közepe előtt létrejön egy legalább részleges békemegállapodás Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna között, miközben a kereskedelmi kapcsolatok normalizálódása Európával csak lassan, évek alatt mehet végbe. A Trump-kormányzattól nem várhatók olyan új szankciók, amelyek drasztikusan csökkentenék az orosz exportot és emelnék a világpiaci árakat, különösen a félidős választások előtt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az amerikai vámpolitika a kezdeti feszültségek után várhatóan csillapodik, és ahogy közeledünk a 2026-os félidős választásokhoz, csökken az esélye újabb drasztikus vámintézkedéseknek. Az Egyesült Államok palaolaj-termelésének növekedése eközben megtorpanni látszik az alacsonyabb árkörnyezet, a szigorúbb pénzügyi fegyelem és a geopolitikai bizonytalanság miatt.

Összességében 2026 elején nyomott maradhat az olajár, valamivel 60 dollár/hordó fölött. Extrém esetben időlegesen akár 55 dollár/hordóra is beeshet, de ennek tartós fennmaradása valószínűtlen. Az év második felére, különösen a harmadik negyedéves főszezonban, az árfolyam ismét közelíthet a 70 dollár/hordó körüli szinthez, majd az év végi forgalomcsökkenéssel inkább oldalazásra lehet számítani.

2027-től a piac fokozatos normalizálódása várható, és az olajár visszatérhet a 70–90 dollár/hordó közötti, hosszabb távon fenntartható ársávba, amelyet továbbra is elsősorban az Egyesült Államok költségszintje határozhat meg. Egy esetleges békemegállapodás az orosz–ukrán háborúban, illetve az amerikai szankciók enyhítése 3–5 dollár/hordóval csökkentheti az olajárat a korábbi példák alapján.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #ukrajna #oroszország #olaj #donald trump #opec #olajár #geopolitika #szankciók #brent #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:28
11:15
11:04
10:33
10:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 12. 17:14
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 14. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
Összkép  |  2025. december 13. 13:59
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alac...
Holdblog  |  2025. december 13. 12:35
Ez az igazi csoda. Az új japán csoda.
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülá...
iO Charts  |  2025. december 13. 10:01
Wise: minden amit tudnod kell róla 2025-ben!
A Wise pénzügyi szolgáltató bemutatása A Wise PLC (korábban TransferWise) 2011-ben jött létre London...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
2025. december 13.
Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
2025. december 12.
Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
2
2 hete
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország
3
6 napja
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
4
2 napja
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
5
4 napja
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reponálás
az életbiztosítási ajánlat elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 10:02
Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 07:05
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
Agrárszektor  |  2025. december 14. 11:01
Itt az ábra arról, hogy drágultak a mezőgazdasági termékek 2025-ben