Befőttesüveg visszaváltás 2025-ben: itt van befőttes üveg leadás, visszavétel

A befőttesüveg visszaváltás egyre többeket foglalkoztat, különösen azután, hogy felmerült a lehetőség: a MOHU a jövőben kiterjesztheti a visszaváltási rendszert ezekre az üvegekre is. Bár jelenleg még nem részei a hivatalos visszagyűjtési hálózatnak, több lehetőség is van a fenntartható újrahasznosításukra. Legyen szó kreatív felhasználásról, tárolásról, közösségi csereberéről vagy szelektív gyűjtésről, vidéken és városban egyaránt számos módon adhatunk új életet a felesleges üvegeknek.

A MOHU jelenleg vizsgálja annak lehetőségét, hogy a befőttesüveg visszaváltás rendszerét kiterjessze, és ezeket az üvegeket is bevonja a visszaváltási hálózatba. Egyelőre nincs konkrét bevezetési terv a befőttes üveg visszaváltás kapcsán, de technikailag lehetségesnek tartják az automaták ilyen irányú bővítését, figyelembe véve az üvegek méretbeli sajátosságait (0,1–3 liter közötti űrtartalom). Jelenleg a lekváros, savanyúságos és egyéb befőttes üveg visszaváltás nem része a kötelező visszaváltási rendszernek, mivel az Európai Unió nem írja elő ezek visszagyűjtését.

Befőttesüvegek újrahasznosítása a háztartásban

A befőttesüveg visszaváltás lehetőségei mellett sokféleképpen újrahasznosíthatjuk az üvegeket a mindennapokban is:

Tárolás és rendszerezés: A befőttes üveg visszaváltás helyett gondoljunk arra, hogy ezek a befőttesüvegek kiválóan alkalmasak különféle élelmiszerek, például fűszerek, tészták, müzli vagy házi befőttek tárolására. Vidéken különösen hasznosak lehetnek például házi készítésű lekvárokhoz, savanyúságokhoz vagy szárított gyógynövényekhez.

A befőttesüvegek csíráztatásra is kiválóan alkalmasak, hiszen átlátszó faluknak köszönhetően könnyen nyomon követhetjük a növekedési folyamatot. Ehhez egyszerűen helyezzünk a tiszta üvegbe egy maréknyi magot (például lucernát, retekcsírát vagy mungóbabot), majd öntsünk rájuk vizet, és hagyjuk ázni néhány órán át. Ezután öblítsük le a magokat, majd fedjük le az üveget egy légáteresztő anyaggal, például gézlappal vagy egy finom szövésű hálóval, amelyet befőttesgumival rögzíthetünk. A csíráztatás során naponta kétszer öblítsük át a magokat, és tartsuk az üveget fejjel lefelé döntve, hogy a felesleges víz kifolyhasson. Pár nap alatt friss, tápanyagban gazdag csírákat nevelhetünk, amelyeket szendvicsekhez, salátákhoz vagy turmixokhoz is felhasználhatunk. Kreatív felhasználás: A befőttes üveg visszaváltás mellett akár dekorációs célokra is használhatjuk őket. Egyedi mécsestartókat, vázákat vagy ajándékcsomagolásokat készíthetünk belőlük.

Ezt ne hagyd ki a befőttesüveg újrahasznosítása előtt

A befőttesüvegek újrahasznosítása nemcsak praktikus, hanem fenntartható megoldás is, különösen a konyhában. Egy alapos tisztítás után kiválóan alkalmasak élelmiszerek tárolására, legyen szó száraztésztáról, fűszerekről vagy akár házi készítésű fermentált zöldségekről. Az üvegek tisztításához forró vizes fertőtlenítést alkalmazhatunk:

egyszerűen helyezzük őket egy nagy fazékba, és forraljuk őket néhány percig, vagy tegyük őket 100-120 fokos sütőbe 10-15 percre. Így biztosak lehetünk benne, hogy a bennük tárolt élelmiszerek hosszabb ideig frissek és biztonságosak maradnak.



Fenntartható megoldások a felesleges üvegek leadására

A fenntartható hulladékkezeléssel és a befőttesüveg visszaváltás lehetőségeinek bővítésével hozzájárulhatunk a környezetterhelés csökkentéséhez és az üveg újrahasznosításához. Amennyiben nincs szükségünk az üvegekre, fontos, hogy megfelelően gondoskodjunk róluk. Nézzük meg, hogy áll most a befőttes üveg visszaváltás, gyűjtés helyzete.

Üveggyűjtő konténerek: A nagyobb városokban és számos vidéki településen is találhatóak üveggyűjtő konténerek, ahol tisztára mosott befőttesüvegeket is el lehet helyezni. Ezek pontos helyszínéről a helyi önkormányzat vagy hulladékgazdálkodási szolgáltató honlapján tájékozódhatunk.

A flakon visszaváltás már jól működő rendszer lett

2025-ben a műanyag flakon visszaváltás továbbra is elérhető a MOHU visszaváltás programján keresztül, amely országosan biztosítja a betétdíjas palackok leadásának lehetőségét. A MOHU rendszerében a palack visszaváltás ára egységesen meghatározott, és számos helyszínen, például szupermarketekben, benzinkutakon és RePont visszaváltás állomásokon is elérhető. Az egyszer használatos és többutas palackok visszaváltása nemcsak pénzügyi előnyökkel jár, hanem hozzájárul a környezetvédelmi célok eléréséhez is.

A műanyag palack visszaváltás folyamata gyors és egyszerű: a palackok tisztán, kupakkal együtt leadhatók az automatizált vagy manuális visszaváltó pontokon, ahol azonnali visszatérítést kaphatunk készpénzben, utalvány formájában vagy digitális egyenlegként. A rendszer működése segít csökkenteni a hulladék mennyiségét, elősegíti az újrahasznosítást és támogatja a fenntartható gazdálkodást. Érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, hogy aktívan hozzájáruljunk a környezet védelméhez és a fenntartható jövő kialakításához.

Mit gondolnak az új palack visszaváltás rendszeréről a magyarok?

Az új rendszerrel kapcsolatos kezdeti negatív várakozások ellenére a fogyasztók véleménye jelentősen javult az utóbbi egy évben Debreceni Egyetem és a Pénzcentrum közös friss kutatása szerint. A kutatás szerint bár a rendszer általános fogadtatása javult, továbbra is vannak technikai és operatív kihívások, mint például a visszaváltó automaták megbízhatósága és a gyűjtőpontok gyakori ürítése.

Eredményeink alapján ajánlott lenne folytatni a tájékoztatási és az oktatási célú kampányokat a fogyasztói tudatosság növelése érdekében, valamint célszerű lenne a rendszer műszaki és operatív fejlesztését elősegítő intézkedéseket megvalósítani.