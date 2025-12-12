Megdőlt egy karácsonyi tévhit: azt hiszed jót teszel, de valójában ártasz vele

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a napokban közölte, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani karácsonyfának, mivel a gyökeres fenyő feldíszítése és lakásban tartása az élő növény szempontjából kockázatos.

A karácsony közeledtével sokan környezetkímélő és hasznos megoldásnak tartják, ha vágott helyett gyökeres fenyőt választanak az ünnepekre, a gyökeres karácsonyfa feldíszítése és lakásban tartása azonban az élő növény szempontjából kockázatos választás - írta a Nébih a Facebookon.

Közölték, hogy a karácsony táján értékesített konténeres fenyők egy része nincs rendesen begyökeresedve, hiszen az értékesítés előtt általában egy-két héttel ültetik őket a konténerbe. Mint kiemelték,

a meleg lakásban a növényt stressz éri, a párologtatása fokozódik, nem tud megfelelő vizet felvenni, emiatt a tartalékaiból táplálkozik, s legyöngülhet.

Emellett a díszítés során a fa tűlevelei is megsérülhetnek. Amikor pedig az ünnepek után ki kellene ültetni, a talaj még fagyott, ültetésre alkalmatlan, így a fenyő nem tudja felvenni a nedvkeringéshez szükséges vízmennyiséget.

"A kerteknek tehát ritkán szép dísze a karácsonykor benn tartott, és később kiültetett fenyőfa. A károsodás mértékétől függően hosszabb-rövidebb időbe telik, amíg a növény magára talál. Az így sérült fa rendszerint örökre féloldalassá vagy szabálytalanná válhat" - figyelmeztet a Nébih.

Megjegyezték, hogy a vágott karácsonyfát nem az erdőből vágják ki, hanem direkt erre a célra létesített ültetvényekből, tehát valójában nem a természetet védi, aki nem azt veszi, emiatt pedig nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani és kétszeri hőmérsékleti sokk hatásnak kitenni.