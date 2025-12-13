2025. december 13. szombat Luca, Otília
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen
Gazdaság

Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen

Borbándi Dániel
2025. december 13. 06:02

Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek. A piac azonban kezd lassulni, amelynek elsősorban demográfiai okai vannak - mondta el a Pénzcentrumnak Sipos László, kerékpár- és motorgyűjtő, akit cikkünkben a járművek nosztalgikus értékéről, piaci értékéről, a vevői kör összetételéről és egyéb érdekességekről kérdeztünk.

Az első, ami szembetűnik, ha az ember betér egy veteránmotor-gyűjtő garázsába, az a csend. A porban megsárgult plakátokon egykor ünnepelt járművek arcképei köszönnek vissza: Pannóniák, Csepelek, Danubiák, és persze Simsonok. Járművek, amelyeket egykor a hétköznapokon használtak munkába járáshoz, bevásárláshoz, falusi utakra, manapság pedig már leginkább gyűjteményi darabként, muzeális értékként élnek tovább. De vajon meddig?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A veteránmotor-piac mai állapotáról kérdeztük Sipos Lászlót, aki korábban már nyilatkozott a nekünk egy hasonló témában, akkor a legendás Csepel-kerékpárok gyűjtői piacát jártuk körbe. Most szintén gyűjtőként, restaurátorként, régimotor-rajongóként kértük arra, hogy adjon pontos képet erről a szűk, de szenvedélyes közegről. Kérdésünkre elmondta: míg húsz-harminc éve szinte bárki hozzájuthatott egy kismotorhoz, ma már kevés a megmaradt példány - és ami megmaradt, annak az ára „földi halandó számára” sokszor elérhetetlen.

Mint elmondta: a KGST-korszak lezárása után a kelet-európai motorok gyártása megszűnt, és hosszú ideig nem is nagyon látszott, hogy ezekből mekkora kincs lesz.

A 2000-es évek elejéig fillérekért hozzá lehetett jutni ezekhez a motorokhoz. 2003–2005-ig még senki nem gondolta, hogy egyszer vagyonokat fognak érni

– idézte fel Sipos László.

A változás nagyjából 2015 körül következett be. Addigra annyira megcsappant a fellelhető darabszám, hogy az árak hirtelen korbácsolódtak fel. A legnagyobb drágulást a ritkább magyar modellek, főleg a Pannóniák, és a német Simsonok produkálták. Bár a veteránpiacon általában a restaurált modellek is értékesek, Sipos szerint a legértékesebbek mindig az eredeti, érintetlen állapotú darabok maradnak.

Simson: legendás típusok, ritkaságok

A Simson-világban több típus emelkedik ki gyűjtői szempontból. Sipos saját gyűjteményére hivatkozva meséli:

Az 1954-es Simson 250, amelyet teljes egészében eredeti alkatrészekből állítottak helyre, újracsiszolva a krómokat, újrafestve a vázat, kicserélve a csavarokat és foncsorozva a lámpaburát, a külföldi gyűjtői piacokon 12–15 ezer euró körüli értéket képvisel.

Ez a példa jól szemlélteti, hogy a korai, ritkább évjáratok mennyire fel tudják tolni az árat, ha valóban érintetlen, vagy gondosan restaurált állapotban vannak. A gyűjtő elmondta: az SR1 (1955) és az SR2 (1957-től) különösen ritka sorozatok. Az SR1-ből nagyon kevés készült, ezért különösen értékes; itthon egy SR1 esélyes ára ma már a 2–2,5 millió forint körül mozog.

A szélesebb tömeget képviselő S51-ek, köztük az Electronic és az Enduro kiviteli formák iránt élénk a kereslet. Sipos szerint „az 51-es Simsonok, amik a 70–80-as években a gyerekek járgányai voltak, nagyon keresettek”, és a legszebb, érintetlen darabokért itthon 1,5–2 millió forintot is elkérnek.

De ha külföldön, teljesen újszerű, soha nem használt példányról van szó, az ár elérheti a 20–25 ezer eurót is.
A különbség gyakran az exportált és a belföldi modellek között is megmutatkozik: az exportra készült típusok, amelyek minőségük, felszereltségük miatt kelendőbbek a nyugati piacokon, általában többet érnek.

Ugyanakkor Sipos tapasztalata szerint a német gyűjtők (akik az említett járgányok külföldi vevőkörét alkotják), nem mindig a „muzeális” gyári állapotot keresik: számukra a használhatóság és a műszaki megfelelés (műszaki vizsga, világítások működése) többet számít, mint a szigorúan eredeti színek vagy patinák.

A „szántó-Simson” és egyéb kuriózumok

Talán a legsokkolóbb anekdota, amelyet Sipos elmesélt, az, hogy egyes helyeken a Simsonok annyira erősnek és megbízhatónak bizonyultak, hogy mezőgazdasági munkára is használták őket:

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Nem volt ritka, amikor átalakították ilyen kis mezőgazdasági, háztáji gépnek őket, sőt, azt is hallottam, hogy valaki szántott vele. Tehát ekét vontattak vele, merthogy annyira jó erőben volt ez a motor.

– mesélte a gyűjtő.

Ez a történet jól érzékelteti, hogy a Simson nem csupán szállítóeszköz volt: a falu-, háztáji gazdálkodás eszközeként is bevetették, ha más nem volt kéznél. Az ilyen feldolgozott, „használati” modell persze a gyűjtők szemében elveszti eredeti értékét, de egyben olyan kulturális bizonyítékká is válik, amely megmutatja a motorok helyi, kreatív felhasználását.

Restaurálás és az alkatrész-piac

A veteránmotor-gyűjtésben gyakran a részletek határozzák meg az értéket. Nem csupán egy váz és egy motorblokk számít: a gyári szerszámkészlet, a kézi pumpa, az eredeti izzó-készlet, a visszapillantó tükör, az üléstakaró fólia, mind-mind fontosak. 

Üléstakaró fólia volt a Simsonoknál, az is egy ilyen nagyon kurrens cikk. Ránézésre értéktelen, szerintem egy 10-15 grammos szürke színű nylonról beszélünk, ami kissé elasztikus hatást kell, de mégis kincseket érnek.

– magyarázta Sipos László.

Az alkatrészpiac ennek megfelelően virágzik: a gyűjtők hajlandóak magas árat fizetni egy gyári tükörért vagy eredeti gumiért, hiszen ezek pótlása sokszor nagyon nehéz, különösen ritka típusoknál. Egyes darabok annyira ritkák, hogy önálló tételként mozognak a piacon, és nem ritkán alkatrész-keresések, cserebere központok és tematikus börzék épülnek köréjük.

A vevőkör demográfiája és a jövőbeni kockázatok

Sipos határozott véleménye szerint a piacot ma egy szűk korosztály tartja fenn: a 50–58 évesek, akik fiatalkori élményeikhez kötik a motorokat. Ők azok, akik nosztalgiából, emlékek őrzéseként fizetnek milliókat egy Simsonért. A fiatalabb generációk, vagyis a huszon-, harminc évesek viszont jellemzően nem érdeklődnek; Sipos szerint talán 10 százalék körül van a fiatalok aránya, akik tényleg belecsöppennek ebbe a szenvedélybe. Ennek következménye világos: ha a mai „nosztalgia-generáció” eltűnik, a kereslet is összeomolhat, és vele együtt az értékük is.

„Látom a végét. Ha mi, az ötvenes korosztály kihalunk, ezek a motorok értéktelenek lesznek.” — fogalmazott nem túl bizakodóan.

Hozzátette: a realitás az, hogy bizonyos típusok, különösen a háború előtti, hadsereg által is használt modellek, mint a Zündapp vagy BMW katonai gépek, továbbra is stabil, értékálló befektetésnek számíthatnak, de a kétütemű, segédmotor-kategória jövője egyelőre bizonytalan.

A címlapkép forrása: Fortepan / Faragó György
