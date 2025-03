6+1 álomszép nárciszmező Magyarországon: itt 2025-ben is kedvünkre szüretelhetünk

A kora tavasszal virágzó növények közül az egyik legszebb a nárcisz, amely ragyogó szirmaival üde színfoltot hoz a téli hónapok szürkesége után. A nárcisz egyszerűen nevelhető, bár fontos, hogy tisztában legyünk a helyes gondozásával és ültetésével. Ha nincs időnk, kertünk vagy kedvünk foglalkozni vele, még pár hét és országszerte számos helyszínen nyitnak a Szedd magad nárciszmezők! Ezekből is hozunk egy friss csokorral!

Tudtátok, hogy a világon több mint tízezer nárciszfajta létezik? Köztük számos olyan is akad, amely nemcsak megjelenésével, hanem illatával is lenyűgöz. A fajtától függően a nárciszok jellemzően március és május között virágoznak. A kertekben leggyakrabban fehér, sárga vagy sárga-fehér virágú változatokkal találkozhattok, de léteznek olyan fajták is, amelyekben inkább a rózsaszín, a narancs vagy a piros szín dominál.

Tavasszal már késő hagymáról ültetni a nárciszt, hiszen azt ősszel kell elvégezni, hogy tavasszal virágba boruljon. Ha azonban már a kertetekben van, gondozása egyszerű: napos vagy félárnyékos helyet kedvel, és a jó vízelvezetésű talajt részesíti előnyben. Virágzás után ne vágjátok le azonnal a leveleit, mivel ezek biztosítják a hagyma tápanyag-felhalmozását a következő évre. Az elnyílt virágokat viszont érdemes eltávolítani, hogy ne vonják el az energiát a magképzéstől. Tavasszal mérsékelt öntözés és egy kevés foszforban és káliumban gazdag műtrágya segíti a következő évi virágzást.

Ha szeretnétek erkélyeteket vagy teraszotokat feldobni, a nárciszokat cserépben is nevelhetitek. Vágott virágként is nagyon népszerűek, de ilyenkor figyeljetek arra, hogy csak a virágszárat vágjátok le, a leveleket hagyjátok a növényen, hiszen ezek elengedhetetlenek a fotoszintézishez. Ha ősszel nem ültettetek hagymát, tavasszal is beszerezhettek cserépben hajtatott növényeket, bár ez drágább megoldás. A nárciszokat azonban nem lehet tartósan a lakásban nevelni. Ha az elvirágzás után nincs lehetőségetek kiültetni a hagymákat a szabadba, akkor csak egy szezonban gyönyörködhettek bennük.

A cserepes nárcisz gondozása a következő lépéseket igényli:

Tavasszal vásárolt cserepes nárciszotoknak hűvös, világos helyet keressetek, hogy minél tovább gyönyörködhessetek a virágaiban. Meleg környezetben gyorsan elnyílnak. Amíg virágzik, rendszeresen öntözzétek, hogy a földje folyamatosan nedves maradjon, de figyeljetek arra, hogy ne álljon meg alatta a víz. Az elszáradt virágokat vágjátok le a virágszárral együtt, de a leveleket hagyjátok természetesen megsárgulni. Az elvirágzott növényt ültesétek ki a kertbe vagy egy nagyobb edénybe az erkélyre, ha van rá lehetőség. Ha nincs mód a kiültetésre, hagyjátok a cserépben, amíg a levelek teljesen elszáradnak. Ezután óvatosan emeljétek ki a hagymát, és tároljátok száraz, hűvös, sötét helyen. Ősszel pedig újra elültethetitek.

6+1 Szedd magad nárciszmező Magyarországon

Ha nincs időtök, kertetek vagy kedvetek a nárciszok gondozásához, néhány hét múlva, március végén – jellemzően a „szedd magad” tulipánvásárok előtt – több hazai virágoskert is megnyitja kapuit. Itt a meseszép virágágyások között ti is szedhettek nárciszt. Ezekből a helyekből hozunk most nektek egy friss csokorra valót:

1. Zsongor Kert Kővágószőlős

A Zsongorkő lábánál nyílt meg Baranya első „Szedd magad” tulipánoskertje. A Facebookon közzétett hírek szerint a kert március végén nyitja meg kapuit. Az érkezők számára a parkolás közvetlenül a terület mellett is megoldott, de aki teheti, a falu központjában is leparkolhat – innen körülbelül 800 métert kell megtenni a Zsongor Kertig, emelkedőn.

2. A kert (Nyírtelek)

Nyírteleken található A kert egy igazán különleges hely, ahol a virágos táj békét és nyugalmat kínál a látogatóknak. Itt nemcsak nárciszokat, hanem tulipánokat és levendulát is szedhettek. Az ötletgazdák célja, hogy minél többen átéljétek a virágokkal borított táj varázsát, és egy saját szedésű csokorral tegyétek emlékezetessé a látogatást. Idén is ingyenesen látogatható.

Nyitvatartásuk a 2025-ös évben a hétvégékre korlátozódik:

március 29-30.

április 05-06.

április 12-13

április 19-20.

április 26-27.

Ahogy a Facebook-oldalon írták, idén is hazavihettek vágott virágokat – tulipánt, jácintot és nárciszt!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 456 484 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 140 517 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Cím: Nyírtelek, Ferenctanya, 4461

3. Bálványos, Kincsek Völgye

Szedhető virágok: levendula, nárcisz, tulipán. A kert támogatói jeggyel látogatható. A belépő ára 1000 és 2000 Ft között mozog, és a látogató dönti el, hogy mennyivel szeretné támogatni a kertet. Cserébe egy szál tulipán vagy nárcisz jár.

Cím: Bálványos, Felsőhegy, 8614

4. Bálint Családi Kertészet (Százhalombatta)

A 22 éve Százhalombattán működő Bálint Családi Kertészetben idén sem maradhat el a „Szedd magad” nárcisz-szüret. A gazdaságot tavaly március közepétől április 14-ig látogathatták az érdeklődők: hétköznapokon 9-13 óra között, hétvégén pedig 9-19 óráig. A belépés 2024-ben ingyenes volt, és mindössze 50 forintért szüretelhettünk egy-egy szál virágot. A virágzás után hagymavásárra is lehetőség nyílik. A látogatók termelői finomságokkal, lekvárokkal és erdélyi ízekkel is kényeztethetik magukat.

Cím: 2440 Százhalombatta, Poroszlai Ildikó utca 2.

5. Kőröshegyi Levendulás

A Kőröshegyi Levendulás várhatóan idén is izgalmas programokkal várja látogatóit. Március végétől nárciszvirágzással és korai tulipánokkal csalogatja a vendégeket. Az üzemeltetők tavaly ősszel közel félmillió tulipán- és ötvenezer nárciszhagymát ültettek el, így csodálatos virágmezőkkel találkozhatnak az érdeklődők. Ezen a mesés helyszínen a virágok mellett kézműves termékek és díszkaspók is vásárolhatók.

Cím: 8617 Kőröshegy, Dózsa György köz

6. MagyarProvence Levendulabirtok

Monoszló híres levendulabirtoka tavasszal is tartogat meglepetéseket: márciusban és áprilisban itt is nárciszt és jácintot szedhetnek a látogatók. 2024-ben a virágok szálanként 50 forintért, a jácintok pedig 100 forintért voltak megvásárolhatók. Az egész napos virágos szüret során kosarakat és a szedéshez szükséges eszközöket biztosítanak.

Cím: 8273 Monoszló, Zártkert 804.

6+1. TulipGarden virágoskertek

A TulipGarden több helyszínen is várja a látogatókat a virágos szüretelés élményével. A 13 kerttel rendelkező vállalkozás országszerte kínál lehetőséget a nárciszok, tulipánok és más tavaszi virágok szüretelésére. Az egyik legismertebb helyszín a Kőröshegyi Levendulás, ahol áprilisban mintegy két héten át tart a tulipánszüret. Itt a látogatók saját kezűleg szedhetik a szebbnél szebb tulipánokat.

A TulipGarden hálózat több helyszínen is várja a virágkedvelőket, például a Tisza-tónál, ahol kutyabarát környezetben élvezhetjük a tavaszi virágok látványát. Ezen kívül Pannonhalmán a "Pannonhalmi Provence Levendula" kertben, Máriakálnokon a "Kálnoki Levendulásban", Nyírteleken "A kert" néven ismert helyen, valamint Pilisborosjenőn a "Kevélyhegyi Levendulamezőn" is találhatunk virágos szedd magad kerteket. A virágszüret helyszínein különböző fajták közül válogathatunk, és a szedés időpontjáról ezen a weboldalon tájékozódhatunk.