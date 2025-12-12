Hatalmas bejelentés érkezett az MNB-től: új forintérméket vezetnek be Magyarországon

Telkes Mária születésének 125. évfordulója alkalmából 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank, tisztelegve a világhírű magyar származású tudós, napenergia-kutató előtt.

A különleges, négyzet alakú emlékérme a magyar tudósokat, feltalálókat, illetve találmányaikat bemutató sorozat tizennegyedik tagjaként jelenik meg.

A Budapesten született Telkes Mária tanulmányai befejeztével az Egyesült Államokban, a Massachusetts Institute of Technology tanáraként a napenergia hasznosításának lehetőségeivel foglalkozott. Ekkor alkotta meg az első, kizárólag napenergiával fűtött kísérleti lakóházat. Nevéhez számos további, a napenergia hasznosításához kapcsolódó szabadalom és felfedezés is fűződik. Munkásságát számos nemzetközi kitüntetéssel ismerték el.

A 3 000 forint névértékű színesfém emlékérmét Szilos András iparművész tervezte. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használata a mindennapi fizetési forgalomban kerülendő.

További részletek az érméről az MNB honlapján olvashatók.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA