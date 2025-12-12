A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
Tovább tart a forint lejtmenete: vajon mi áll a hirtelen gyengülés mögött?
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 382,79 forintról 385,58 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 382,55 forint és 385,64 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 410,37 forintról 412,83 forintra ment fel, míg a dolláré 326,20 forintról 328,59 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1734 dollárról 1,1732 dollárra változott.
Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.
Magyarországon minden nyolcadik ember nem tudja kifűteni otthonát, és nő az élelmiszer-nélkülözés is. Mi áll a válság mögött? A CHART friss adása bemutatja.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
A műanyag-újrahasznosítás Európában soha nem látott válságba sodródott: üzemek zárnak be, beruházások tűnnek el, a kontinens pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik.
Örülhetnek a húsimádó magyarok: jó hírek érkeztek a kedvencükről, ez a pénztárcának is jót fog tenni
A piaci árak alakulására egyaránt hatnak a globális kereskedelmi bizonytalanságok és az uniós kínálat szezonális változásai.
Az egyéni vállalkozóknak érdemes előre tervezniük a 2026-os SZJA-, IPA- és szochó-fizetésekkel.
Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból.
Az egy évvel korábbinál 9,7%-kal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene.
A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
A kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást adhat a háztartási energiatárolókhoz, a pályázat 2026 februárjától indul.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szerepeltek idén a műsorban.
2026 elején indítják el a 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes energiatárolós pályázatot, amelynek részleteit Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán.
Ezzel indokolta a hitelminősítő, hogy lerontotta Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings részletesen indokolta Magyarország kilátásrontó minősítését, kiemelve a romló költségvetési pályát, a gyenge gazdasági növekedést és a rendezetlen EU-kapcsolatokat.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést,
