Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Tovább tart a forint lejtmenete: vajon mi áll a hirtelen gyengülés mögött?

MTI
2025. december 12. 19:33

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.

Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 382,79 forintról 385,58 forintra emelkedett 18 órakor, napközben 382,55 forint és 385,64 forint között mozgott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A svájci frank jegyzése a reggeli 410,37 forintról 412,83 forintra ment fel, míg a dolláré 326,20 forintról 328,59 forintra emelkedett. Az euró jegyzése a reggeli 1,1734 dollárról 1,1732 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

