2025. december 15. hétfő Valér
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hajdúböszörmény, 2024. november 18.Autó a ködben Hajdúböszörmény közelében 2024. november 18-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Otthon

Csúnya ónoseső csap le az országra: ennek a fele sem tréfa, figyelmeztet a Hungaromet

Pénzcentrum
2025. december 15. 07:56

Ónos szitálás is lehet ma, a hőmérséklet nem növekszik érdemben az ország területének jelentps részén.

Nem javul az időjárás a hét elejére, több országrészben ködszitálás, ónos eső is jöhet - ezt írja a Met.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ma folytatódik a döntően borult, többfelé párás, helyenként ködös idő - rosszabb látási viszonyok főleg a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul, továbbra is nyugaton számíthatunk a leghidegebb időre. Késő estére nem csökken érdemben a hőmérséklet.

Napos időszakokra csak a hegycsúcsokon nyílik esély. A délies szél gyenge, néhol mérsékelt lesz. Hajnalban 1, kora délután 2 fok körül alakul a hőmérséklet.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#otthon #szél #időjárás #hőmérséklet #fagy #ónos eső #köd #időjárás előrejelzés #hungaromet #nyugat-dunántúl

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:15
07:56
07:45
05:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 14.
Hihetetlen, de igaz: tényleg ennyit keresnek a kukások Magyarországon 2025-ben
2025. december 14.
A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2025. december 14.
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2
3 hete
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
3
3 hete
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
4
1 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
5
3 hete
Súlyos ítéletet mondtak a magyarok: olcsón sem kell nekik az orosz gáz, jöhet a teljes leválás?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 05:11
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 19:05
Hihetetlen, de igaz: tényleg ennyit keresnek a kukások Magyarországon 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 15. 07:01
Veszélyes növény terjed Magyarországon: próbálják elpusztítani