Csúnya ónoseső csap le az országra: ennek a fele sem tréfa, figyelmeztet a Hungaromet

Ónos szitálás is lehet ma, a hőmérséklet nem növekszik érdemben az ország területének jelentps részén.

Nem javul az időjárás a hét elejére, több országrészben ködszitálás, ónos eső is jöhet - ezt írja a Met.hu.

Ma folytatódik a döntően borult, többfelé párás, helyenként ködös idő - rosszabb látási viszonyok főleg a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul, továbbra is nyugaton számíthatunk a leghidegebb időre. Késő estére nem csökken érdemben a hőmérséklet.

Napos időszakokra csak a hegycsúcsokon nyílik esély. A délies szél gyenge, néhol mérsékelt lesz. Hajnalban 1, kora délután 2 fok körül alakul a hőmérséklet.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA