Csúnya ónoseső csap le az országra: ennek a fele sem tréfa, figyelmeztet a Hungaromet
Ónos szitálás is lehet ma, a hőmérséklet nem növekszik érdemben az ország területének jelentps részén.
Nem javul az időjárás a hét elejére, több országrészben ködszitálás, ónos eső is jöhet - ezt írja a Met.hu.
Ma folytatódik a döntően borult, többfelé párás, helyenként ködös idő - rosszabb látási viszonyok főleg a Nyugat-Dunántúlon lehetnek. Szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul, továbbra is nyugaton számíthatunk a leghidegebb időre. Késő estére nem csökken érdemben a hőmérséklet.
Napos időszakokra csak a hegycsúcsokon nyílik esély. A délies szél gyenge, néhol mérsékelt lesz. Hajnalban 1, kora délután 2 fok körül alakul a hőmérséklet.
A kovász készítés és a barátságkenyér recept sem bonyolult, remek ajándék lehet idén karácsonyra. És nem is kerül sokba.
Ha te is mindig megleped a szeretteid egy üzenettel, akkor most adunk néhány ötletet, mit érdemes a képeslapokra, SMS-be vagy épp messenger üzenetben megírni.
A klímaváltozás hatásai már nem fordíthatók vissza emberi beavatkozással Magyarországon, különösen a Duna-Tisza közén tapasztalható vízhiány esetében - figyelmeztet egy professzor.
Rekordra kapcsolt a lakáshitelezés, miközben kifulladt az őszi adásvételi lendület.
Mikor van Luca-nap? Ezek a Luca napi népszokások, így történik a Luca széke készítése, Luca-búza vetése
A Gergely-naptár bevezetése előtt Luca napja volt az év legrövidebb napja, ezért gazdag szokáshagyomány kötődik hozzá, mint a Luca búza vagy a Luca széke.
Budapesten csak mérsékelt áremelkedés látszik, a vidéki nagyvárosokban ugyanakkor jóval dinamikusabb volt a drágulás.
Az Otthon Start miatt több alpiacon korábban soha nem látott szintre esett vissza az alku tere.
Meglepően egyszerű módszerrel csökkenthető az otthoni energiafogyasztás, kevesen ismerik.
Novemberben már zsinórban harmadik hónapja csökkentek a lakbérek havi összevetésben.
December elején sem késő elkezdeni a tervezést az ünnepre. Ha már most tudatosan, heti kis blokkokra bontod a teendőket, a karácsony nem a rohanásról fog...
Elképesztő veszélyt rejtenek ezek a karácsonyi dekorfények: akár börtön is járhat annak, aki nem figyel erre oda
A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé.
A hazai lakáspiac 2025-ben maga mögött hagyta a 2023-as gyenge évét, és a 2024-ben elindult élénkülés idén határozott növekedéssé erősödött.
Brutális különbségek alakultak ki a lakáspiacon: ezeken a helyeken jöhet a hideg zuhany, erre kevés vásárló számított
Az ingatlan.com elemzése szerint 2023-ban az ország legdrágább utcája a II. kerületi Levél utca volt.
Az ünnepi időszakban kétszer annyi lakástűz történik, mint egy átlagos hónapban, derül ki az UNIQA Biztosító adataiból.
Éven belül hektikusan, de összességében élénken alakul 2025-ben a lakáspiac, melyet az év második felében egyértelműen az Otthon Start Program tematizál.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
A biztonságérzet a 35-54 év közöttiek körében a legmagasabb, legalacsonyabb a 75 év felettiek körében.
A 25 éves férfi halálát nem a betonba csapódás vagy az ütés közvetlen hatása, hanem az első nyakcsigolya törése és az agy vérellátását biztosító ér...
A kelet-magyarországi régiókban a lakásdrágulás üteme már havi szinten is meghaladja a nyugati térségekét.
