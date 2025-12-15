2025. december 15. hétfő Valér
Budapest, 2025. január 15.Taxisok gyülekezenek jarműveikkel a Hősök terén a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének felhívására megtartott tűntetés kezdetén, majd több csoportban az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), a Nemzetg
Autó

Döbbenet, amit a budapesti taxisok művelnek: sokan csalással mennek át a vizsgán, 8 általánosuk sincs

infostart.hu
2025. december 15. 08:30

A kormány és a szakmai szervezetek egyetértenek abban, hogy túltelített a hazai taxispiac, különösen a fővárosban. Az Országos Taxis Szövetség szigorúbb hatósági ellenőrzéseket és a vizsgakövetelmények szigorítását sürgeti a szakma minőségének javítása érdekében.

Az Országgyűlésben is napirendre került a taxisok túlzott száma Magyarországon. A probléma kapcsán Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, hogy a pandémia óta jelentősen felhígult a szakma, és a szükségesnél több gépjármű van forgalomban.

Metál Zoltán elsősorban a hatósági ellenőrzések fokozását szorgalmazza, mivel az elmúlt években számos olyan sofőr jelent meg a piacon, akikről kiderült, hogy nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel, sőt, esetenként még általános iskolai végzettséggel sem. Előfordultak hamis dokumentumok, illetve olyan esetek is, amikor a sofőrök egyáltalán nem tudtak felmutatni semmilyen igazolványt.

A felhígulás több mindennek is köszönhető, de az utóbbi időben mindenféle módon próbáljuk azt kommunikálni, hogy ha van akarat, akkor lehetne ezen változtatni

– jelentette ki a szövetség elnöke. A Taxis Szövetség elnöke a vizsgaközpontokban tapasztalható visszaélésekre is felhívta a figyelmet.

Érezhető és látható, hogy egyesek okoseszközök segítségével, csalással mennek át a vizsgán

– fogalmazott. A probléma kezelésére a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet javaslatára olyan törvénytervezet került a parlament elé, amely lehetővé tenné a vizsgaközpontok felszerelését az elektronikus csalást megakadályozó eszközökkel.

A szakmai szervezet levélben fordult a kormányhoz a vizsgafeltételek szigorítása érdekében is. Többek között azt javasolják, hogy harmadik országból érkező gépkocsivezetők még tolmács segítségével se vehessenek részt a vizsgákon, hivatkozva a magyar vállalkozások és munkavállalók védelmének fontosságára. Metál Zoltán hangsúlyozta: a taxisengedélyek kiadásának feltételrendszerét is szigorítani kellene bizonyos keretek között.

címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA 
