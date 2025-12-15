2025. december 15. hétfő Valér
Közelkép egy újszülött kislányról, aki békésen alszik a kiságyban.
Egészség

A kormány sem tagadja, sokkoló a helyzet: rengeteg csecsemőt hagynak magukra a magyar kórházakban

Pénzcentrum
2025. december 15. 09:13

A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon. Az idei évben már több mint 350 babát hagytak kórházakban, ami jelentős növekedést mutat a korábbi időszakhoz képest.

Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos a Hvg360-nak adott nyilatkozatában jelezte, hogy a kórházban hagyott csecsemők száma várhatóan a következő hónapokban is hasonlóan magas marad.

A probléma súlyosságát jelzi, hogy míg 2023 elején még csak 50-100 kórházban hagyott csecsemőt regisztráltak, addig az év végére ez a szám 280-300 közé emelkedett. 2024-ben pedig több alkalommal is meghaladta a 350-et. Egyes kelet-magyarországi intézményekben különösen kritikus a helyzet – egy kórházban csak novemberben tíz újszülöttet hagytak hátra.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) november végi adatai szerint 353 olyan gyermek részesült kórházi ellátásban, akikről szüleik lemondtak vagy nem vihették haza őket. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-videójában részletezte, hogy ebből 120 csecsemőről mondtak le a vér szerinti szülők, így ők örökbefogadhatók. További 120 újszülöttről nem történt hivatalos lemondás, ők nevelőszülőkhöz kerülhetnek, míg körülbelül 100 csecsemő jogi státusza még tisztázatlan, köztük külföldi szülők gyermekei is vannak.

"Csak decemberben 150 újabb babára számíthatunk, és ez a szám a következő hónapokban is hasonló lehet" – nyilatkozta Kardosné Gyurkó Katalin, hozzátéve, hogy a jelenség már egy-két éve tart, de idén különösen felerősödött. A miniszterelnöki biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti automatikusan a kórházakban maradó csecsemők számának növekedését, mivel folyamatosan helyezik el őket örökbefogadóknál, nevelőszülőknél vagy az újonnan nyitott csecsemőotthonokban.

Pintér Sándor belügyminiszter korábban ígéretet tett, hogy 2024. december 31. és 2025. március 31. között valamennyi érintett csecsemő ellátását megoldják.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár kényszerű lépésként jellemezte a csecsemőotthonok megnyitását, amelyek azoknak az újszülötteknek biztosítanak elhelyezést, akiket évek óta nem sikerül a törvényi előírásoknak megfelelően családoknál elhelyezni. Az első ilyen intézményt Miskolcon adták át, ahol az államtitkár bejelentette, hogy a nevelőszülők díjazásának januári emelésével kívánják elérni, hogy minden 12 év alatti állami gondozott gyermek családban nevelkedhessen.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #kormány #kórház #szülés #egészségügy #örökbefogadás #gyermek #nevelőszülő #gyermekvédelem #csecsemő #ellátás

