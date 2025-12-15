Felmondana a gödi gyerekorvos az oltásellenes szülők támadásai miatt, többen fenyegették és be is perelték. Szimpátiatüntetést tartottak mellette.
A kormány sem tagadja, sokkoló a helyzet: rengeteg csecsemőt hagynak magukra a magyar kórházakban
A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon. Az idei évben már több mint 350 babát hagytak kórházakban, ami jelentős növekedést mutat a korábbi időszakhoz képest.
Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos a Hvg360-nak adott nyilatkozatában jelezte, hogy a kórházban hagyott csecsemők száma várhatóan a következő hónapokban is hasonlóan magas marad.
A probléma súlyosságát jelzi, hogy míg 2023 elején még csak 50-100 kórházban hagyott csecsemőt regisztráltak, addig az év végére ez a szám 280-300 közé emelkedett. 2024-ben pedig több alkalommal is meghaladta a 350-et. Egyes kelet-magyarországi intézményekben különösen kritikus a helyzet – egy kórházban csak novemberben tíz újszülöttet hagytak hátra.
Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) november végi adatai szerint 353 olyan gyermek részesült kórházi ellátásban, akikről szüleik lemondtak vagy nem vihették haza őket. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Facebook-videójában részletezte, hogy ebből 120 csecsemőről mondtak le a vér szerinti szülők, így ők örökbefogadhatók. További 120 újszülöttről nem történt hivatalos lemondás, ők nevelőszülőkhöz kerülhetnek, míg körülbelül 100 csecsemő jogi státusza még tisztázatlan, köztük külföldi szülők gyermekei is vannak.
"Csak decemberben 150 újabb babára számíthatunk, és ez a szám a következő hónapokban is hasonló lehet" – nyilatkozta Kardosné Gyurkó Katalin, hozzátéve, hogy a jelenség már egy-két éve tart, de idén különösen felerősödött. A miniszterelnöki biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem jelenti automatikusan a kórházakban maradó csecsemők számának növekedését, mivel folyamatosan helyezik el őket örökbefogadóknál, nevelőszülőknél vagy az újonnan nyitott csecsemőotthonokban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Pintér Sándor belügyminiszter korábban ígéretet tett, hogy 2024. december 31. és 2025. március 31. között valamennyi érintett csecsemő ellátását megoldják.
Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár kényszerű lépésként jellemezte a csecsemőotthonok megnyitását, amelyek azoknak az újszülötteknek biztosítanak elhelyezést, akiket évek óta nem sikerül a törvényi előírásoknak megfelelően családoknál elhelyezni. Az első ilyen intézményt Miskolcon adták át, ahol az államtitkár bejelentette, hogy a nevelőszülők díjazásának januári emelésével kívánják elérni, hogy minden 12 év alatti állami gondozott gyermek családban nevelkedhessen.
Miért választják egyre többen a gyermektelen életet? Pszichológust kérdeztünk a döntés mögötti okokról.
Ez ugyanolyan népbetegség, mint a szívbetegségek vagy a rák, ám a társadalom és a kormányzat is jóval kevesebb figyelmet fordít rá.
Átléptük a járványküszöböt: ebben a 3 megyében van most a legtöbb beteg - Tömve lehetnek a várótermek
Az akut fertőzéses betegek tekintetében az idei görbe eddig a tavalyi alatt maradt, a 49. héten keresztezte azt.
Még nincs vége: sokkoló irányt vett a budapesti tömeges ételmérgezés ügye - minden ebbe az irányba mutat
Büntetőeljárás indult a XIII. kerületi tömeges ételmérgezés ügyében, amely során közel 600 ember, többségében gyermek betegedett meg Norovírus-fertőzés következtében.
Óriási botrány robbant a COVID-19 vakcinák körül: találtak egy súlyos mellékhatást, halált is okozhat
Pfizer, amely a BioNTech-kel együttműködve szintén mRNS-alapú COVID-19 vakcinát gyárt.
Magyarországon óriási különbségek vannak a csecsemők túlélési esélyeiben: míg Budapest jól teljesít, több keleti térség még mindig Európa legkockázatosabbjai közé tartozik.
A gyanúsítottat eredetileg halált okozó testi sértéssel vádolták, de a letartóztatásakor ezt emberöléssé minősítették át.
Balázs Péter 2007-től összesen 14 éven keresztül vezette a Szigligeti Színházat.
A kezelést összesen kilenc gyermek és két felnőtt beteg kapta meg, közülük heten remisszióban vannak.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
Magyarország az élmezőnyben a túlsúly terén: a felnőttek 57%-a érintett. Mi áll a háttérben, és merre van a kiút? Nézd meg friss elemzésünket!
2026 márciusától automatikus értesítési rendszert vezetnek be az állami egészségügyben, hogy csökkentsék a betegek meg nem jelenéséből adódó kapacitáskiesést.
Tovább dagad a legújabb menzabotrány: rengeteg iskolába jutott kukacos élelmiszer, vizsgálódnak a hatóságok
Más városokba is jutott azokból a kukacos csokimikulásokból, amelyek miatt több gyermek is rosszul lett Hajdúböszörmény oktatási intézményeiben
Így próbálják megóvni az időseket a rettegett betegségtől: egyre több a halálos áldozat, valamit tenn kell
Egyre súlyosabb problémát jelent a demenciával élő idősek eltűnése - azaz elmennek otthonról, és sosem térnek haza.
Itt az újabb menzabotrány: kukacos csokit adtak a gyerekeknek több hazai iskolában és óvodában, sokan rosszul lettek
Hajdúböszörményi oktatási intézményekben több gyermek rosszullétet tapasztalt, miután lárvákkal szennyezett csokimikulást fogyasztottak.
Magyarországon jelentősen megnövekedett a Hepatitis A vírusfertőzések száma, idén már 1800 esetet regisztráltak, ami többszöröse a korábbi évek adatainak.
A kórházi fertőzések területén csak mérsékelt javulás tapasztalható, miközben egyes műtéti típusoknál továbbra is kiugróan magas a fertőzési arány.
Ezt kevesen gondolták volna: kiderült, mi okozhatta minden idők legdurvább járványát, a fekete halált
A fekete halál 1348-49-ben söpört végig Európán, a lakosság akár felét is elpusztítva.
Nem adta oda a defibrillátort az életmentést végző utasoknak a BKV egyik munkatársa, vizsgálat indult
Egy idős férfi életéért küzdöttek a járókelők a Határ útnál, de hiába kérték a defibrillátort, a BKV munkatársa nem adta oda nekik.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.