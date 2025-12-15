2025. december 15. hétfő Valér
4 °C Budapest
Forty nine year old math teacher writes equations during class.
Oktatás

Kiüresedett a pedagógus‑előmenetel: jobban megéri gyakornoknak maradni?

Pénzcentrum
2025. december 15. 09:55

Mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérét – az előmeneteli rendszer így gyakorlatilag kiüresedett. A szakszervezet szerint jobban megéri gyakornoknak maradni, miközben a kormány jövőre átlagosan 10 százalékos béremelést ígér.

Az RTL riportja szerint mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérének alsó határát. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete úgy látja, így jobban megéri gyakornoknak maradni, hiszen a minősítési eljárás után csak az óraszám nő, a fizetés szinte változatlan marad.

A kormány jövőre átlagosan 10 százalékos béremelést ígér, a köznevelési államtitkárság célja pedig a 936 ezer forintos pedagógus átlagbér elérése. A tervek szerint a gyakornokok bruttó bére 716 ezer forint körül alakul, a pedagógus I. kategóriában 718 ezer forinttól, a pedagógus II.-ben 725 ezer forinttól indul a fizetés. A mesterpedagógusok bére 785 ezer és 1,79 millió forint között lehet.

A miniszterelnöki biztos bejegyzését azonban sokan hitetlenkedve fogadták: több tanár szerint a gyakorlatban a maximum összegeket senki sem kapja meg, és az előmeneteli rendszer gyakorlatilag megszűnt, hiszen a kategóriák közötti különbség alig érzékelhető.

Címlapkép: Getty Images
