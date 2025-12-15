A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon.
Kiüresedett a pedagógus‑előmenetel: jobban megéri gyakornoknak maradni?
Mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérét – az előmeneteli rendszer így gyakorlatilag kiüresedett. A szakszervezet szerint jobban megéri gyakornoknak maradni, miközben a kormány jövőre átlagosan 10 százalékos béremelést ígér.
Az RTL riportja szerint mindössze 884 forint választja el a gyakornokok és a tíz éve pályán lévő pedagógusok bérének alsó határát. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete úgy látja, így jobban megéri gyakornoknak maradni, hiszen a minősítési eljárás után csak az óraszám nő, a fizetés szinte változatlan marad.
A kormány jövőre átlagosan 10 százalékos béremelést ígér, a köznevelési államtitkárság célja pedig a 936 ezer forintos pedagógus átlagbér elérése. A tervek szerint a gyakornokok bruttó bére 716 ezer forint körül alakul, a pedagógus I. kategóriában 718 ezer forinttól, a pedagógus II.-ben 725 ezer forinttól indul a fizetés. A mesterpedagógusok bére 785 ezer és 1,79 millió forint között lehet.
A miniszterelnöki biztos bejegyzését azonban sokan hitetlenkedve fogadták: több tanár szerint a gyakorlatban a maximum összegeket senki sem kapja meg, és az előmeneteli rendszer gyakorlatilag megszűnt, hiszen a kategóriák közötti különbség alig érzékelhető.
Tömeges rosszullét miatt ürítették ki a nagykanizsai Kőrösi-iskolát kedden, ahol több tucat diák mutatott egészségügyi tüneteket.
A 2024 szeptemberében bevezetett iskolai mobilkorlátozásnál sok diák tartott attól, hogy baj esetén nem éri el a szüleit, és gondot okoz majd a Kréta és...
A pedagógusbérnek 2031-ig a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát el kell érnie.
A jelenlegi helyzet rosszabb, mint egy évvel ezelőtt - 2022 októberében a tankerületek összesen 428 millió forint tartozást halmoztak fel.
Rettenetes jelentés érkezett a magyar iskolákból: minden haramdik gyerek érintett, ledöbbentek a gyermekvédelmisek
A 12–16 éves fiatalok 29 százalékát érte az online bántalmazás valamelyik formája az elmúlt egy évben.
Tavaszi szünet 2026: mikor lesz és meddig tart a húsvéti szünet? Itt az összes iskolai szünet dátuma
Mikor lesz pontosan a tavaszi szünet, mikor lesz a húsvét 2026-ban? Mutatjuk, hogyan alakul a további iskolai szünetek rendje a 2025/2026-os tanév során.
Rekordszámú magyar diák tanul külföldön, miközben a hazai felsőoktatás népszerűsége is növekszik.
Magyarországon új korszak kezdődik az oktatásban: bevezetik a digitális bizonyítványokat.
Botrány egy hazai egyetemen: Merkely Béla csalás miatt tett feljelentést, két embert azonnal ki is rúgtak
Csalás gyanúja miatt nyomozás indult a Semmelweis Egyetemen: a feljelentést Merkely Béla rektor tette meg.
Így zajlik a központi felvételi jelentkezés 2026-ban - Itt vannak a gimnázium felvételi feladatok a korábbi évekből
Időt kell szánni az intézményi jelentkezéshez szükséges dokumentumok beszerzésére, valamint a felvételi lapok előállítására és szem előtt kell tartani minden fontos határidőt is.
Már csak ez segíthet a magyar iskolásokon? Kikerült egy új kutatási eredmény, súlyos dolgokat tartalmaz
Már több tanító használja azokat az innovatív módszereket, amelyekkel a diákok képességeinek, érettségének, háttértudásának megfelelő tanulási környezetet lehet megteremteni-
Ingyenes jogsi a diákoknak? Kiderült, miért bukik meg a kormány nagy ígérete – és kik járnak igazán rosszul
Az állam által ígért ingyenes jogosítványszerzési lehetőség a középiskolások számára egyelőre csak részben valósult meg.
A roma gyermekek oktatási esélyei jelentősen elmaradnak a nem roma társaikétól, ennek a hátterében pedig a szegregált romatelepek sajátosságai állnak.
A középfokú iskolák az utóbbi hetekben közzétették felvételi tájékoztatójukat, amelyben meghatározták, milyen tanulmányi területeket hirdetnek meg a 2026/2027-es tanévre.
A HVG Diploma 2026 kiadványában megjelenő legfrissebb egyetemi rangsorok szerint a magyar felsőoktatás élmezőnye stabil maradt,
A ruhabérléstől kezdve a banketten át a fotózásig akár több százezer forintos kiadást is jelenthet a végzős diákok szüleinek a szalagavató.
Keresztféléves képzések 2026: mutatjuk, milyen keresztféléves szakok indulnak, illetve hogy mikor lesz a keresztféléves képzések jelentkezési határideje 2026 évében.
Magyarországon a rendszerváltást követő évtizedben csupán az emberek 5-6%-a tervezett migrációt, később pedig ez az arány azonban fokozatosan növekedett.
