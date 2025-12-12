Nagyot ment ma a budapesti tőzsde: itt van, hogy zártak ma a papírok

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 11,4 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek azt mondta: az átlagostól kissé elmaradt a magyar tőzsde forgalma a hét utolsó kereskedési napján, a BUX ugyanakkor pluszban tudott zárni, és felülteljesítette az európai tőzsdék többségét. Fontos bejelentés nem mozgatta a hazai börzét, a vezető részvények közül a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedett leginkább pénteken, az előző napi csökkenés után - tette hozzá.

A Mol árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal, 2940 forintra erősödött, 1,3 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 80 forinttal, 0,23 százalékkal, 34 400 forintra nőtt, forgalmuk 7,4 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 1,26 százalékkal, 1770 forintra emelkedett, forgalma 456,7 millió forint volt. A Richter-papírok ára 80 forinttal, 0,83 százalékkal, 9710 forintra erősödött, a részvények forgalma 917,0 millió forintot ért el.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 044,35 ponton zárt pénteken, ez 10,76 pontos, 0,11 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.