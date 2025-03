Túlélte a fagyokat az őszibarack? Így metszd meg, hogy bőven legyen termése, és jusson lekvárnak is

Talán túl vagyunk a nehezén, és sikerült megóvni a gyümölcsfákat az elfagyástól, itt az ideje hát a metszésnek! Hogyan érdemes nekiállni? Kósa Dániel szakértői tanácsai segítenek abban, hogy a megfelelő metszéssel erős és egészséges fákra tegyünk szert, amelyek gazdag termést hoznak. Ezúttal az őszibarackfa tavaszi metszéséről kérdeztük a gyümölcsszakirányú kertészmérnököt.

A tavaszi metszés elsődleges célja az egészséges növekedés elősegítése és a terméshozam növelése, de erről nemrégiben, a cseresznyefa, a kajszibarack, az áfonya, a szőlő és a füge metszésének trükkjeit sorolva írt már a HelloVidék. Az őszibarack fák metszése is alapvető fontosságú a fa egészsége, a megfelelő növekedés és a bőséges termés biztosítása érdekében. Mivel az őszibarack csonthéjas gyümölcs, gondosan kell metszeni, hogy a fa erős, jól szellőző koronát alkosson, amely lehetővé teszi a napfény optimális eloszlását, ezzel növelve a termés minőségét és mennyiségét. A megfelelő metszés elősegíti a betegségek megelőzését és segíti a fiatal hajtások erősebb növekedését. Az őszibarack fákat leginkább tavasszal és nyáron zöldmetszeni érdemes.

A metszés célja, magyarázta a HelloVidéknek Kósa Dániel, hogy szabályozza a fa koronáját, biztosítva ezzel a megfelelő légáramlást és fényt. Fontos, hogy eltávolítsuk az elhalt, beteg, sérült vagy keresztbe álló ágakat, mivel ezek akadályozzák a fa egészséges növekedését. Ezen kívül elősegíti az új hajtások növekedését, amelyek a következő évben termést hozhatnak. A metszés célja továbbá a terméshozam növelése és a gyümölcs minőségének javítása, miközben erősíti a fa szerkezetét, így biztosítva, hogy jobban ellenálljon a szélnek és a nehéz termésnek.

Az őszibarack fák metszésére a legjobb időpontok:

Tavaszi metszés (március-április): Ez a legfontosabb metszési időszak, mivel ekkor még nincs rügyfakadás, így könnyen láthatóak a fa sérült, beteg vagy keresztbe álló ágai. A tavaszi metszés serkenti az új hajtások növekedését, és biztosítja a következő évi termést.

Ez a legfontosabb metszési időszak, mivel ekkor még nincs rügyfakadás, így könnyen láthatóak a fa sérült, beteg vagy keresztbe álló ágai. A tavaszi metszés serkenti az új hajtások növekedését, és biztosítja a következő évi termést. Zöldmetszés (június-július): Ekkor a fa növekedése már elérte a maximális mértéket. A nyári metszés célja a vízhajtások eltávolítása, a hajtásválogatás, a korona finomítása és a túl sűrű ágak ritkítása. Fontos, hogy a metszés ne legyen túl erőteljes, hogy ne befolyásolja hátrányosan a termést.

A metszés előtt mindig győződjünk meg arról, hogy a használt eszközök élesek és tiszták.

A leggyakoribb eszközök:

Metszőolló: Kisebb ágak és hajtások vágására.

Fűrész: Vastagabb ágak, törzsek vágására.

Metszőolló hosszabb nyéllel: Magasabb ágak elérésére.

Metszőkések: Sérült ágak és elágazó részek vágására.

Sebkezelő: A metszlapok bezárására, hogy elkerüljük a fertőzés bejutását.

A metszés előtt célszerű sterilizálni az eszközöket, hogy elkerüljük a betegségek átvitelét a fára.

4 szempont, amit a metszés során érdemes figyelembe venni!

Formázás: Az őszibarack fáknál az egyik legfontosabb cél a megfelelő forma kialakítása. Általában egy jól szellőző, nyitott katlan koronaformát kell kialakítani, hogy a napsütés minden oldalra elérjen. A fa középpontját (sudará) ki kell metszeni, a vázágakat pedig körülbelül 45 fokos szögben kell megnevelni. A metszés során mindig a külső állású rügyekre metszünk, ügyelve arra, hogy a virágrügyeket se metszük le. Kivágás: Az elhalt, sérült, beteg ágakat azonnal el kell távolítani, mivel ezek vonzzák a kórokozókat és gombákat. Ritkítás: Ha túl sűrű a fa, ritkítani kell az ágakat, hogy javuljon a légáramlás, és a napsütés minden egyes ágra elérjen. Az elágazások túlzott összefonódása csökkentheti a termést. A fiatal hajtások elősegítése: A fiatal hajtások azok, amelyek jövőre termést hoznak, ezért a fát úgy kell metszeni, hogy ezek erőteljes növekedést mutassanak. Az idős, gyenge ágak eltávolításával lehetőséget adunk az új hajtásoknak.

A metszés során Kósa Dániel szerint fontos eldönteni, mely ágakat távolítjuk el, és melyeket hagyjuk meg:

Az elhalt ágakat mindenképp el kell távolítani, mivel ezek nem segítik a fa növekedését, és gombás betegségeket is okozhatnak. Ha a fa valamilyen betegségben szenved, a beteg ágakat is eltávolítjuk, hogy megakadályozzuk a betegség terjedését. Az olyan ágakat, amelyek keresztezik egymást, szintén érdemes eltávolítani, mivel ezek akadályozzák a fa megfelelő növekedését és formálódását. A túl erőteljesen növő, hosszú hajtásokat is ritkítani kell, hogy ne terheljék meg a fát és a gyümölcstermést

- tette hozzá a szakember.

Ezekről a teendőkről se feledkezzünk meg!

Ahogy Kósa Dániel a HelloVidéknek elmondta, a metszés után fontos, hogy fertőtlenítsük a vágásokat, mivel ha fertőzés jelei mutatkoznak, érdemes gombaölő szerekkel kezelni a metszési felületeket. Az öntözés is elengedhetetlen, hiszen a fa regenerálódásához pótolni kell a vizet. Tápanyagpótlásra is szükség van, különösen káliummal és foszforral, hogy elősegítsük a hajtások erősebb növekedését és a termés fejlődését. Mindig vegyük figyelembe a helyi időjárási körülményeket és talajviszonyokat. Ha a fa nagyon nagyra nő, érdemes folyamatosan formálni a koronát, hogy elkerüljük a túlzott terhelést.

A metszésnek mértékletesnek kell lennie, mert ha túlzottan metszünk, a fa gyengébben fog fejlődni, és kevesebb gyümölcsöt hoz. A legrosszabb, amit tehetünk, ha egyáltalán nem metszenek, hiszen így a fa nem tudja elérni a megfelelő növekedést és termést. A megfelelő metszés biztosítja, hogy az őszibarack fa egészségesen növekedjen és bőséges termést hozzon.