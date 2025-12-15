Milliárdos luxus villapark épül a Balaton partján: itt húznak fel exkluzív üdülőkomplexumot

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nyaralót vásárolna az egykori zánkai MÁV-üdülő területén épülő luxusvillaparkban. Közvetlen vízparti fejlesztést indít az Épduferr Zánkán, ahol több évig tartó kivitelezés kezdődhet meg még idén. A Balaton-parti villapark értéke elérheti az 5 milliárd forintot, a projekt 2027 nyarára készülhet el.

Új, többéves generálkivitelezési megbízást jelentett be az Épduferr Nyrt.: a társaság 2025. december 11-én szerződést kötött a Zánkán megvalósuló Zánkai Villapark kivitelezésére. A beruházás a Balaton közvetlen közelében, a Zánka, Vérkúti utca 16. szám alatti, 586/3 helyrajzi számú telken indulhat, a munkálatok várhatóan még idén megkezdődnek - írta a Portfolio.hu.

A tájékoztatás szerint a fejlesztés egy 16 323 négyzetméteres, közvetlen vízparti területen valósul meg. A projekt keretében összesen 11 villaépület épül, bennük 38 üdülőegységgel. A villapark mintegy 4200 négyzetméternyi lakóterületet foglal magában, a beépítést pedig jelentős zöldfelület egészíti ki: a tervek alapján 10 035 négyzetméteren parkosított környezetet alakítanak ki.

A kivitelezés tervezett véghatárideje 2027. június 30., vagyis a beruházás több mint másfél évet ölel fel. A szerződésben rögzített nettó vállalkozási díj 4,5 és 5 milliárd forint közötti összeg, amely az építőiparra jellemző módon a kivitelezési szakasz során – a szerződéses kereteken belül – módosulhat az ütemezés és a műszaki tartalom függvényében.

A beruházás megrendelője a ZNK Üdülőpark Kft. A cég tulajdonosi struktúrája szerint 10 százalékos részesedéssel rendelkezik benne az Épduferr egyszemélyes projektcége, az Épduferr Property Kft., míg a fennmaradó 90 százalék a GloCap I. Gazdaságfejlesztési Magántőkealap tulajdonában van. A kivitelezési feladatokat ugyanakkor vállalkozóként az Épduferr Nyrt. látja el.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A társaság közlése alapján az új szerződés érdemben erősítheti az Épduferr következő évekre vonatkozó megrendelésállományát. A Balaton-parti villapark fejlesztése jól illeszkedik az elmúlt évek trendjébe, amelyben a prémium kategóriás üdülőingatlanok iránti kereslet továbbra is meghatározó a tó környékén.