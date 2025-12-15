Olyan kilátópontokat gyűjtött össze, ahonnan páratlan rálátás nyílik Magyarország legmagasabb hegységeire.
Milliárdos luxus villapark épül a Balaton partján: itt húznak fel exkluzív üdülőkomplexumot
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki nyaralót vásárolna az egykori zánkai MÁV-üdülő területén épülő luxusvillaparkban. Közvetlen vízparti fejlesztést indít az Épduferr Zánkán, ahol több évig tartó kivitelezés kezdődhet meg még idén. A Balaton-parti villapark értéke elérheti az 5 milliárd forintot, a projekt 2027 nyarára készülhet el.
Új, többéves generálkivitelezési megbízást jelentett be az Épduferr Nyrt.: a társaság 2025. december 11-én szerződést kötött a Zánkán megvalósuló Zánkai Villapark kivitelezésére. A beruházás a Balaton közvetlen közelében, a Zánka, Vérkúti utca 16. szám alatti, 586/3 helyrajzi számú telken indulhat, a munkálatok várhatóan még idén megkezdődnek - írta a Portfolio.hu.
A tájékoztatás szerint a fejlesztés egy 16 323 négyzetméteres, közvetlen vízparti területen valósul meg. A projekt keretében összesen 11 villaépület épül, bennük 38 üdülőegységgel. A villapark mintegy 4200 négyzetméternyi lakóterületet foglal magában, a beépítést pedig jelentős zöldfelület egészíti ki: a tervek alapján 10 035 négyzetméteren parkosított környezetet alakítanak ki.
A kivitelezés tervezett véghatárideje 2027. június 30., vagyis a beruházás több mint másfél évet ölel fel. A szerződésben rögzített nettó vállalkozási díj 4,5 és 5 milliárd forint közötti összeg, amely az építőiparra jellemző módon a kivitelezési szakasz során – a szerződéses kereteken belül – módosulhat az ütemezés és a műszaki tartalom függvényében.
A beruházás megrendelője a ZNK Üdülőpark Kft. A cég tulajdonosi struktúrája szerint 10 százalékos részesedéssel rendelkezik benne az Épduferr egyszemélyes projektcége, az Épduferr Property Kft., míg a fennmaradó 90 százalék a GloCap I. Gazdaságfejlesztési Magántőkealap tulajdonában van. A kivitelezési feladatokat ugyanakkor vállalkozóként az Épduferr Nyrt. látja el.
A társaság közlése alapján az új szerződés érdemben erősítheti az Épduferr következő évekre vonatkozó megrendelésállományát. A Balaton-parti villapark fejlesztése jól illeszkedik az elmúlt évek trendjébe, amelyben a prémium kategóriás üdülőingatlanok iránti kereslet továbbra is meghatározó a tó környékén.
