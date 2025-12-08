Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell

A Revolut bejelentette, hogy szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon. A felhasználóknak 2025. december 18-ig van lehetőségük rendelkezni meglévő kriptoegyenlegeikről, különben a vállalat automatikusan eladja azokat - számolt be a RevB.

Jelentős változás érinti a Revolut magyar ügyfeleit: a fintech vállalat hivatalos közleményben tájékoztatta felhasználóit, hogy kénytelen teljesen kivonulni a magyarországi kriptovaluta-piacról. A döntés a vállalat szerint a helyi szabályozói környezet változásai miatt vált szükségessé.

Bár a Revolut Digital Assets Europe Ltd. megszerezte a szükséges engedélyeket a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (CySEC) az EU kriptoeszközök piacairól szóló rendelete (MiCA) keretében, ez paradox módon nem a szolgáltatások bővítését, hanem azok teljes megszüntetését eredményezi a magyar piacon.

A vállalat átmeneti időszakot biztosít ügyfeleinek, hogy rendezhessék kriptoeszközeiket. 2025. december 18-ig két lehetőség áll rendelkezésre: a kriptovaluták eladása és fiat pénzre váltása, vagy azok átutalása külső pénztárcába. Amennyiben az ügyfelek nem intézkednek a határidőig, a Revolut automatikusan eladja a kriptoegyenlegeket az aktuális piaci áron, és a befolyt összeget jóváírja a számlán.

Fontos tudni, hogy már most számos korlátozás lépett életbe: nem lehet új kriptovalutát vásárolni, nem lehet kriptót szerezni a "Tanfolyamok" kitöltésével, és nem lehet kriptót beutalni a Revolut számlára. A már beérkezett összegek kiutalása azonban továbbra is lehetséges.

A staking (lekötés) szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekre külön határidő vonatkozik: 2025. december 10-én magyar idős szerint 16 órakor a Revolut automatikusan megszünteti a lekötött egyenlegeket. Új eszközök lekötésére már nincs lehetőség.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Érdekesség, hogy a Bitcoin ETP és Ethereum ETP vásárlása továbbra is elérhető marad a Lightyearen, mivel ehhez nem szükséges MiCA licenc a magyar szabályozások szerint.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!