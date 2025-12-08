A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén.
Súlyos bejelentés, kivonul Magyarországról a Revolut: erről minden magyar ügyfélnek tudnia kell
A Revolut bejelentette, hogy szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon. A felhasználóknak 2025. december 18-ig van lehetőségük rendelkezni meglévő kriptoegyenlegeikről, különben a vállalat automatikusan eladja azokat - számolt be a RevB.
Jelentős változás érinti a Revolut magyar ügyfeleit: a fintech vállalat hivatalos közleményben tájékoztatta felhasználóit, hogy kénytelen teljesen kivonulni a magyarországi kriptovaluta-piacról. A döntés a vállalat szerint a helyi szabályozói környezet változásai miatt vált szükségessé.
Bár a Revolut Digital Assets Europe Ltd. megszerezte a szükséges engedélyeket a Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettől (CySEC) az EU kriptoeszközök piacairól szóló rendelete (MiCA) keretében, ez paradox módon nem a szolgáltatások bővítését, hanem azok teljes megszüntetését eredményezi a magyar piacon.
A vállalat átmeneti időszakot biztosít ügyfeleinek, hogy rendezhessék kriptoeszközeiket. 2025. december 18-ig két lehetőség áll rendelkezésre: a kriptovaluták eladása és fiat pénzre váltása, vagy azok átutalása külső pénztárcába. Amennyiben az ügyfelek nem intézkednek a határidőig, a Revolut automatikusan eladja a kriptoegyenlegeket az aktuális piaci áron, és a befolyt összeget jóváírja a számlán.
Fontos tudni, hogy már most számos korlátozás lépett életbe: nem lehet új kriptovalutát vásárolni, nem lehet kriptót szerezni a "Tanfolyamok" kitöltésével, és nem lehet kriptót beutalni a Revolut számlára. A már beérkezett összegek kiutalása azonban továbbra is lehetséges.
A staking (lekötés) szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekre külön határidő vonatkozik: 2025. december 10-én magyar idős szerint 16 órakor a Revolut automatikusan megszünteti a lekötött egyenlegeket. Új eszközök lekötésére már nincs lehetőség.
Érdekesség, hogy a Bitcoin ETP és Ethereum ETP vásárlása továbbra is elérhető marad a Lightyearen, mivel ehhez nem szükséges MiCA licenc a magyar szabályozások szerint.
