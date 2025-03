Elfagyott vagy túl öreg a fügefád? Így újíthatod meg, hogy bőséges termést hozzon + Videó

Sikerült megvédeni a fügefát a fagyoktól? Akkor ideje nekilátni metszeni! Kósa Dániel, gyümölcsszakirányú kertészmérnök segítségével lépésről lépésre bemutatjuk a füge metszésének helyes módját, hogy a növény egészségesen fejlődhessen.

A tavaszi metszés elsődleges célja az egészséges növekedés elősegítése és a terméshozam növelése, de erről nemrégiben, a cseresznyefa, a kajszibarack, az áfonya és a szőlő metszésének trükkjeit sorolva írt már a HelloVidék. Egyre több kertnek lakója a pár évtizede még egzotikusnak számító füge is. Nem véletlenül kedvelik sokan ezt az impozáns növényt: nemcsak finom és egészséges terméséért, de díszítő értékéért is szívesen ültetik a kertbe. Viszont a teleltetésén és a fagy védelmén túl kívül a metszésére is időt kell szánni. Kósa Dániel, gyümölcsszakirányú kertészmérnök segítségével most lépésről lépésre bemutatjuk a füge metszésének fortélyait!

"A füge metszése alapvető a fa egészséges fejlődése és bőséges terméshozama szempontjából. A megfelelő metszés nemcsak növeli a termést, hanem hozzájárul a fa általános egészségéhez, és megőrzi annak rendezett formáját is. Az alábbiakban részletesen bemutatom a metszés lépéseit és technikáit, hogy fád a legjobb formáját hozza, és gazdag termést adjon" - közölte a Kósa Dániel, aki még hozzátette, a fügénél a mérsékelt visszametszés a legcélravezetőbb: elsősorban a beteg, sérült vagy keresztben növő ágakat távolítjuk el. Így biztosítható, hogy az új hajtások erőteljesen fejlődjenek anélkül, hogy jelentősen csökkentenénk a termőfelületet.

EZ IS ÉRDEKELHET Elárulta a hazai sztárkertész: ezt rengetegen elhibázzák kora tavasszal, végzetes lehet a termésre Idén, úgy tűnik már a februárt is tavaszi hónappá avatjuk. Amíg tart ez a ragyógó idő, érdemes szétnézni a kertünkben, és közelebbről is megvizsgálni, mi újság a gyümölcsfákkal! Hogyan álljunk neki a téli metszésnek?

A füge jellemzői és metszési igényei

A füge (Ficus carica) a mediterrán térségből származik, meleg, napos klímát kedvel. Gyors növekedése miatt hajlamos terjedelmes, sűrű lombkoronát fejleszteni, ezért rendszeres metszéssel kell kordában tartani. A jól megtervezett metszés segít a fa formájának megőrzésében, megkönnyíti a gyümölcsök szüretelését, és növeli a fa ellenálló képességét a betegségekkel szemben. A metszésének fő célja:

Egészségmegőrzés: A beteg, elhalt vagy sérült ágak eltávolítása javítja a fa állapotát.

A beteg, elhalt vagy sérült ágak eltávolítása javítja a fa állapotát. Formálás: Segít kialakítani és fenntartani a kívánt faformát.

Segít kialakítani és fenntartani a kívánt faformát. Terméshozam növelése: A termőágak kiválasztásával és a felesleges növekedés eltávolításával fokozható a gyümölcstermés.

A termőágak kiválasztásával és a felesleges növekedés eltávolításával fokozható a gyümölcstermés. Friss hajtások serkentése: A metszés ösztönzi az új, erőteljes hajtások fejlődését, amelyek szebb és nagyobb gyümölcsöket hoznak.

A metszés ösztönzi az új, erőteljes hajtások fejlődését, amelyek szebb és nagyobb gyümölcsöket hoznak. Korona ritkítása: Biztosítja a megfelelő légáramlást és fényellátást, megelőzve a sűrűsödést és az ezzel járó betegségeket.

A metszés ideális időpontja

A metszés legalkalmasabb időszaka a tavasz vagy a kora nyár, amikor a fa aktív növekedésben van. Különösen fontos, hogy a hidegebb éghajlaton élő fügéket csak a fagyok elmúltával metsszük meg, mivel a téli metszés fagykárokat okozhat.

Mielőtt nekilátnánk a füge metszésének, fontos, hogy előkészítsük a szükséges eszközöket. Szükség lesz metszőollóra a kisebb ágak vágásához, metszőfűrészre a vastagabb ágak eltávolításához, védőkesztyűre a sérülések és a növényi nedvek elkerülésére, tisztítószerre az eszközök fertőtlenítéséhez, valamint sebfedő anyagra az erősebb vágások védelmére. Ha mindent előkészítettünk, kezdhetjük is a munkát!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A füge metszése 5 egyszerű lépésben

Első lépésként távolítsuk el az elhalt, beteg vagy sérült ágakat. Ez javítja a fa megjelenését, és megelőzi a betegségek terjedését. A vágásokat az egészséges szövetig végezzük, ügyelve arra, hogy ne hagyjunk nagy sebfelületet. Ritkítás: Távolítsuk el a felesleges, keresztben növő vagy sűrűsödő ágakat, különösen a fa belsejéből. Ez javítja a fény- és levegőellátást, ami kulcsfontosságú az egészséges fejlődéshez. Új hajtások serkentése: Vágjuk vissza a régi, kevésbé produktív ágakat, hogy helyet adjunk az új, erőteljes hajtásoknak. Ezek az új hajtások nagyobb és egészségesebb gyümölcsöket hozhatnak. Formálás: Tereljük a fa növekedését a kívánt irányba. Az eltérő irányba növő, vagy a fa belseje felé ágazó vesszőket vágjuk vissza. Utókezelés: Az erősebb vágásokat sebfedő anyaggal kezeljük, hogy megelőzzük a fertőzéseket. A metszés után alaposan öntözzük meg a fát a regenerálódás elősegítésére.

Ezt jó, ha tudod, mielőtt nekiállsz a füge metszésének

Fontos tudni, hogy a füge a hajtások végein hozza a legtöbb termést. Ha túlzottan visszavágjuk a hajtásokat, csökken a termőfelület, így kevesebb gyümölcs várható. A hajtásvégek erőteljes metszése a növekedést is visszavetheti, ami kisebb, kevésbé egészséges termést eredményez.

"A legjobb megoldás a mértékletes metszés, amely során eltávolítjuk a felesleges, beteg hajtásokat, miközben meghagyjuk a termő ágakat. Ez biztosítja, hogy a fa energiáit a termésre összpontosítsa, javuljon a fényellátás és szellőzés, ezzel növelve a terméshozamot" - tanácsolta Kósa Dániel, aki még hozzátette, a tavaszi vagy kora nyári metszés serkenti az új hajtások fejlődését. Ha ezeket a hajtásokat nem vágjuk vissza túlzottan, a következő évben erőteljes, termékeny ágak fejlődnek, amelyeken bőséges termés várható.