A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire

A globális autóeladások 2025 első félévében jelentős átrendeződést mutatnak: a Toyota masszív előnnyel őrzi vezető pozícióját, miközben a kínai márkák, élükön a BYD-vel és a Geelyvel, látványosan növelik piaci részesedésüket. Több hagyományos gyártó ugyanakkor visszaeséssel szembesült a gyorsan változó piaci környezetben.

A globális autóeladások továbbra is változnak, miközben a hagyományos márkák igyekeznek megőrizni piaci részesedésüket a gyorsan növekvő elektromosjármű-gyártókkal szemben. 2025 első felében a Toyota ismét jelentős fölénnyel vezette a globális piacot, míg több ázsiai autógyártó is stabilan tartotta helyét a top 15-ben.

Figyelemre méltó trend a kínai gyártók felemelkedése, különösen a BYD és a Geely, amelyek belföldön és nemzetközi szinten is terjeszkednek. Gyors növekedésük éles kontrasztot mutat több európai és japán hagyományos márka visszaesésével, írja a Visual Capitalist.

A Toyota tarolt

Az alábbi adatsor Felipe Munoz iparági elemzőtől származik, aki a gyártók hivatalos értékesítési eredményeit és becsléseit gyűjti össze a globális könnyűjármű-piacokról. A márkák mellett az általuk értékesített autók darabszáma látható.

A Toyota több mint kétszer annyi autót adott el, mint a legtöbb versenytársa, elérve a 4,73 millió járművet 2025 első félévében. Ez 6%-os éves növekedést jelent az előző évhez képest, tovább erősítve a Toyota pozícióját az észak-amerikai piactól egészen Ázsiáig. Az iparág folyamatos elektromosításának ellenére a Toyota széles modellkínálata és globális gyártási kapacitása továbbra is stabil vezető szerephez juttatja a vállalatot.

A BYD globálisan a negyedik helyet szerezte meg valamivel több mint 2 millió eladott járművel, és lenyűgöző, 31%-os éves növekedést ért el, messze felülmúlva ezzel minden más nagy márkát. Jelenlegi pályáját látva az iparági szakértők arra számítanak, hogy a BYD 2025 végére megelőzi a Fordot. Ez a lendület egyszerre tükrözi Kína virágzó elektromosjármű-piacát és a BYD agresszív nemzetközi terjeszkedését, különösen Európában és Latin-Amerikában.

Számos nagy márka, köztük a Honda, a Nissan, a Mercedes és az Audi is visszaesést könyvelhetett el, amelyek mind 2% és 7% közötti csökkenést jelentettek. Az európai luxusgyártók is veszítettek részesedésükből, mivel a kereslet több kulcspiacon is gyengült. Eközben a Hyundai, a Kia és a Chevrolet mérsékelt növekedést ért el.

Így áll most a magyar piac

Mint korábban megírtuk, augusztusban 8649 új személyautó került forgalomba Magyarországon, ami éves szinten 6,6 százalékos bővülést jelent, ugyanakkor a 2023-as eredményekhez képest enyhe csökkenést mutat.

Az év első nyolc hónapjában összesen 85 562 autót helyeztek forgalomba, ami 7 százalékkal haladja meg a tavalyi szintet, és közel 16 százalékkal több a 2023-as adatoknál.

A márkák rangsorát itthon továbbra is a Suzuki, a Toyota és a Skoda vezeti, míg a modellek között a Suzuki S-Cross, a Skoda Octavia és a Suzuki Vitara a legkeresettebb. A listák alapján jól látszik, hogy a japán és koreai gyártók továbbra is erős pozícióban vannak a magyar piacon.

Arról is beszámoltunk, hogy kikerült a kínálatból Magyarország eddigi legolcsóbb új autója, így már nem lehet 5,5 millió forint alatt új járművet vásárolni. A legolcsóbb modellek listáját jelenleg a Dacia Sandero és a Kia Picanto vezeti, és mindössze a Fiat Pandina alapváltozata marad 6 millió forint alatt.