Megszólalt az IKEA-vezér: világújdonság érkezett Magyarországra, csak egy boltban lehet kipróbálni

Alapos előkészítés után választották ki a soroksári IKEA áruházat a legújabb üzleti struktúra kipróbálására, az egyik fő szempont az volt, hogy Magyarországon mindeddig nem rendelkeztek központi raktárkapacitással, de döntő szerepe volt a magyar kollégák hozzáállásának is - mondta a Pénzcentrumnak adott exkluzív interjújában Tolga Öncü, az Ingka Group kiskereskedelmi vezetője. Elárulta: a fejlesztésre több mint 20 milliárd forintot fordított a svéd bútorlánc. A szakember szerint bár az új rendszerben rengeteg feladatot robotok látnak el az áruházban, ez nem veszélyezteti a munkahelyeket, a dolgozók árumozgatás helyett többet tudnak foglalkozni a vásárlókkal. Arról is beszélt, látható tendencia, hogy a vásárlók kezdenek visszatérni a fizikai áruházakba, de a cégnél nem tekintenek versenytársként az online és az offline értékesítésre, hiszen végső soron a vásárló dönti el, hol veszi meg a kinézett terméket.

Pénzcentrum: Egyedülálló szerepbe kerül az IKEA soroksári áruháza a cég életében: a világ legnagyobb fulfillment központjává alakul, amely az online rendelések gyorsabb kiszolgálására és hatékonyabb logisztikára összpontosít. Többek között ezen is dolgoztak az egység átalakításakor az utóbbi hónapokban. Miért ezt az áruházat választották a pilot projekt számára?

Tolga Öncü: Több okból is. Amikor egy pilot projekthez választunk a teszthelyszínt, mindig arra törekszünk, hogy a legjobb feltételeket biztosítsuk a sikerhez, hogy aztán skálázhatóvá tegyük a megoldást, azaz a lehető leggyorsabban a legtöbb áruház rendszerébe lehessen adaptálni. A másik tényező a kompetencia. Itt egy rendkívül kompetens csapatunk van, a munkatársaink nyitottak a változásra, a fejlődésre és az innovációra.

Emellett Magyarországon ezelőtt nem rendelkeztünk központi raktárkapacitással, ezen tényezők mérlegelése után egyértelmű volt, hogy itt, a soroksári áruházban érdemes tesztelni ezt a megoldást. Látva a végeredményt, nagyon örülök, hogy Magyarországot választottuk, mert látva ezt a fantasztikus és sikeres beruházást, igazán boldoggá tesz az eredmény.

Ha beválik a rendszer mi lesz a következő lépés? Európa minden áruháza a soroksári minta alapján alakulhat át?

Nem feltétlenül minden IKEA áruházban lesz átalakítás, de sok helyen tervezzük átvenni a Magyarországon elsőként bevezetett rendszert, ha beválik. De először be kell fejeznünk a tesztelési folyamatot, ki kell értékelnünk az eredményeket.

Ezután azt kérjük majd a helyi csapattól, hogy a tapasztalatok alapján készítsenek egy oktatási, képzési csomagot, amelyet más országokba és áruházakba is elvihetünk, amikor átalakítjuk az üzleteket az új modellre. Világszerte körülbelül 40-50 áruházunkban vannak meg a feltételek az átalakításra, ennyi helyen lehetne majd alkalmazni a soroksárihoz hasonló megoldást.

Milyen tanulságokat vontak le a soroksári projektből?

Néhány dolgot érdemes kiemelni: az egyik a bátorság. Szükség van olyan csapatokra, mint amilyet a magyar kollégáink alkotnak itt, Soroksáron: akik bele mernek ugrani egy hasonló léptékű, eddig példátlan átalakításba egy olyan áruházban, amely egyébként hosszú évek óta sikeresen működik.

A második a vásárlóközpontúság. Azért indítottuk el ezt a fejlesztést Soroksáron, és szeretnénk más helyszíneken is, mert a vásárlók azt mondták nekünk, hogy kényelmesebb áruházakra, alacsonyabb árakra és több elérhető munkatársra vágynak.

A harmadik pedig a munkatársaink változáskezelési képessége. Az új logisztikai rendszerben rengeteg robot dolgozik az áruházban, és az IKEA munkatársainak meg kell tanulniuk, hogyan működjenek együtt a gépekkel, kezeljék és tartsák karban őket, miközben továbbra is a vásárlók kiszolgálására koncentrálnak.

A robotok nem vesznek el munkahelyeket az áruházakban?

Egyáltalán nincs erről szó, a robotok segítenek nekünk abban, hogy több időt tölthessünk a vásárlókkal. Korábban olyan feladatokat végeztünk, amelyek nem feltétlenül adtak értéket a személyes kapcsolatokban.

Most ezeket a feladatokat a robotok elvégzik a munkatársaink helyett – például mozgatják árut a raktárban –, így a kollégák több időt fordíthatnak arra, hogy beszélgessenek a vásárlókkal, megértsék az igényeiket, és megoldásokat találjanak a felmerülő kérdéseikre.

Használnak mesterséges intelligenciát ebben a rendszerben?

Igen, alkalmazunk nagy nyelvi modelleket a rendszerben. Ezek segítenek például az áruk tárolási helyének optimalizálásában, ami egy rendkívül összetett logisztikai feladat. Az AI előre tudja, melyik terméket fogják leggyakrabban levenni a polcról, és ennek megfelelően rendezi az árukat, hogy a robotoknak minél rövidebb utat kelljen megtenniük a raktáron belül.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 616 989 forintot 20 éves futamidőre már 6,26 százalékos THM-el, havi 141 676 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,78% a THM, míg a MagNet Banknál 6,88%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Ezen kívül a vásárlói interakciókban is egyre több mesterséges intelligencia alapú megoldást építünk be, például olyan digitális eszközöket, amelyek segítenek a termékajánlásokban vagy a gyakori kérdések megválaszolásában.

Mennyibe került a soroksári áruház fejlesztése a vállalatnak?

A teljes beruházás körülbelül 50 millió euró értékű volt Soroksáron (azaz mai árfolyamon kb. 20,2 milliárd forint - a szerk.). Ennek egy része a robotikára és az automatizálásra ment, egy másik része pedig olyan fejlesztésekre, amelyeket egyébként is végrehajtottunk volna, hiszen minden öt-tíz évben komoly összegeket fektetünk az épületek modernizálásába.

Hogy látja, hogyan változtak meg a vásárlói elvárások az elmúlt években? Miben más az, amit az üzletlánc új rendszere kínál az embereknek?

Az egyértelműen látszik, hogy a vásárlói szokások változtak az elmúlt években, és új vásárlási csatornák jelentek meg, például az e-kereskedelem, a közösségi kereskedelem, az élő, internetes közvetítéseken keresztüli vásárlás. A vállalatnál az az alapvetés, hogy az IKEA maradjon hű a saját elképzeléseihez: gyönyörű, inspiráló áruházakkal várjuk a vásárlóinkat, ahol teljes körű, tőlünk évtizedek óta megszokott élményt nyújtunk.

Ugyanakkor figyelni kell erre a megváltozott környezetre is, ezért kényelmes megoldásokat is biztosítani akarunk a vásárlóknak, a fizikai áruházakat digitális csatornákkal egészítjük ki, bizonyos országokban kisebb formátumú üzletekkel is jelen vagyunk. Az a dolgunk, hogy az IKEA-élmény köré építsük az ökoszisztémát, és azt látjuk, hogy kisebb alapterületen is lehet sokkal jobb vásárlói élményt nyújtani, ha nagyobb az egy négyzetméterre jutó munkatársak száma.

Milyen várakozásai vannak az online és offline vásárlás jövőjét illetően? Magyarországon úgy tűnik, hogy az emberek térnek vissza a fizikai áruházakba.

Igen, és hasonló trendet látok más országokban is, ahol jelen vagyunk. Úgy gondolom, nekünk nincs mitől félnünk: ha a megszokott módon, jó vásárlói élményt nyújtunk, jól képzett és elkötelezett munkatársaink segítik a vásárlókat, valamint elérhető és fenntartható ételkínálatot biztosítunk, akkor az emberek szívesen látogatják az áruházainkat.

Fontos kiemelni, hogy nem szabad versenytársként tekinteni az internetes értékesítési csatornákra és a fizikai üzletekre, és mi nem is teszünk így. Majd a vásárló eldönti, hol szeretné megvenni az általa kinézett termékeket, a mi feladatunk ebben a folyamatban az, hogy minden értékesítési csatornán elérhetőek, megfizethetőek és fenntarthatóak legyünk.

Címlapkép: IKEA