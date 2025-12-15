2025. december 15. hétfő Valér
2 °C Budapest
Magyar forint bankjegy és érmék
Gazdaság

Erősödéssel indítja a hetet a forint: nézzük, hogy űll most az árfolyam?

MTI
2025. december 15. 08:15

Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfő reggel hét órakor 384,68 forinton jegyezték a péntek este hat órai 385,58 forint után, a dollár jegyzése 327,80 forintra csökkent 328,59 forintról, a svájci franké pedig 411,87 forintra 412,83-ról.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az előző, 50. heti hétfői kezdéshez képest a főbb devizákkal szemben: 0,7 százalékkal gyengébben az euró, 0,1 százalékkal erősebben a dollár és 1,0 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint erősödött: 6,5 százalék nyereséget könyvelhet el az euróval, 17,5 százalékot a dollár és 6,0 százalékot a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
