Erősödéssel indítja a hetet a forint: nézzük, hogy űll most az árfolyam?
Erősödött a forint hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hétfő reggel hét órakor 384,68 forinton jegyezték a péntek este hat órai 385,58 forint után, a dollár jegyzése 327,80 forintra csökkent 328,59 forintról, a svájci franké pedig 411,87 forintra 412,83-ról.
Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az előző, 50. heti hétfői kezdéshez képest a főbb devizákkal szemben: 0,7 százalékkal gyengébben az euró, 0,1 százalékkal erősebben a dollár és 1,0 százalékkal gyengébben a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint erősödött: 6,5 százalék nyereséget könyvelhet el az euróval, 17,5 százalékot a dollár és 6,0 százalékot a svájci frank ellenében.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
Magyarországon évek óta folyamatosan emelkedtek a régi motorok árai: a Pannóniák, Csepelek, Danubiák és persze a legendás Simsonok mára sokszor milliós értéket is képviselhetnek.
Az Európai Bizottság gazdasági biztosa figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Magyarországon minden nyolcadik ember nem tudja kifűteni otthonát, és nő az élelmiszer-nélkülözés is. Mi áll a válság mögött? A CHART friss adása bemutatja.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 393,94 pontos, 0,36 százalékos emelkedéssel, 109 607,58 ponton zárt pénteken.
A döntés mögött az áll, hogy a cég sorsa egyre szorosabban kötődik a magyar állam hitelképességéhez.
Telkes Mária születésének 125. évfordulója alkalmából 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
A műanyag-újrahasznosítás Európában soha nem látott válságba sodródott: üzemek zárnak be, beruházások tűnnek el, a kontinens pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik.
Hihetetlen, de igaz: százezrek kaphatnak teljesen ingyen szigetelést – mutatjuk, kik járnak a legjobban
Az EKR-programban idén több mint 5,8 millió négyzetmétert szigeteltek ingyen, ami 80 millió köbméter földgáz-megtakarítást hozott.
A Nébih közölte, hogy nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani karácsonyfának.
Örülhetnek a húsimádó magyarok: jó hírek érkeztek a kedvencükről, ez a pénztárcának is jót fog tenni
A piaci árak alakulására egyaránt hatnak a globális kereskedelmi bizonytalanságok és az uniós kínálat szezonális változásai.
Az egyéni vállalkozóknak érdemes előre tervezniük a 2026-os SZJA-, IPA- és szochó-fizetésekkel.
Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból.
Az egy évvel korábbinál 9,7%-kal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene.
A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
