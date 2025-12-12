Az egy évvel korábbinál 9,7%-kal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene.
Óriási cigirazzia Magyarországon: nagyon megütheti a bokáját az, akinél ilyen terméket találnak
Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból; mindegyik csomag adózatlan dohányterméket rejtett: összesen 3786 illegális, ízesített elektromos dohányterméket és csaknem egy kilogramm vágott fogyasztási dohányt - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.
A közlemény alapján a pénzügyőrök egész évben ellenőrzik a csomagforgalmat, hogy kiszűrjék azokat a küldeményeket, melyekben jogsértő áruk érkeznek az országba.
Az ellenőrzések során a pénzügyőrök - jövedéki eljárásban - kockázatelemzéssel és célzott kiválasztással döntenek arról, hogy mely küldemények igényelnek további vizsgálatot - tették hozzá.
Az elmúlt hónapokban a kiemelt csomagokból lefoglalt termékek értéke meghaladja a 18 millió forintot, a várható bírság pedig több mint 17 millió forint.
Emlékeztettek, Magyarországon dohánytermék kizárólag trafikokban értékesíthető, az adózatlan dohánytermékek postai vagy futárszolgálatos küldése lebukással és jogkövetkezménnyel jár.
Az egyéni vállalkozóknak érdemes előre tervezniük a 2026-os SZJA-, IPA- és szochó-fizetésekkel.
Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szerepeltek idén a műsorban.
2026 elején indítják el a 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes energiatárolós pályázatot, amelynek részleteit Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán.
Ezzel indokolta a hitelminősítő, hogy lerontotta Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings részletesen indokolta Magyarország kilátásrontó minősítését, kiemelve a romló költségvetési pályát, a gyenge gazdasági növekedést és a rendezetlen EU-kapcsolatokat.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést,
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
