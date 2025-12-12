Óriási cigirazzia Magyarországon: nagyon megütheti a bokáját az, akinél ilyen terméket találnak

Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból; mindegyik csomag adózatlan dohányterméket rejtett: összesen 3786 illegális, ízesített elektromos dohányterméket és csaknem egy kilogramm vágott fogyasztási dohányt - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken.

A közlemény alapján a pénzügyőrök egész évben ellenőrzik a csomagforgalmat, hogy kiszűrjék azokat a küldeményeket, melyekben jogsértő áruk érkeznek az országba.

Az ellenőrzések során a pénzügyőrök - jövedéki eljárásban - kockázatelemzéssel és célzott kiválasztással döntenek arról, hogy mely küldemények igényelnek további vizsgálatot - tették hozzá.

Az elmúlt hónapokban a kiemelt csomagokból lefoglalt termékek értéke meghaladja a 18 millió forintot, a várható bírság pedig több mint 17 millió forint.

Emlékeztettek, Magyarországon dohánytermék kizárólag trafikokban értékesíthető, az adózatlan dohánytermékek postai vagy futárszolgálatos küldése lebukással és jogkövetkezménnyel jár.