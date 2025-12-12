2025. december 12. péntek Gabriella
Légifelvétel közvetlenül egy daru vagy mechanikus kotrógép fölött, amely egy dömperkocsit rakodik földdel és talajjal az építőiparban, egy barnamezős telephelyen, másolati térrel.
Gazdaság

Ajaj: már megint kevesebb épületet építenek Magyarországon, ez még sokba fog kerülni

Pénzcentrum
2025. december 12. 10:33

2025 októberében az építőipari termelés volumene a nyers, illetve a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint egyaránt 9,7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 14,7, az egyéb építményeké 3,7%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 1,9%-kal elmaradt a 2025. szeptemberitől.

2025 októberében az előző év azonos hónapjához képest mindkét építményfőcsoport termelése bővült: az épületeké 14,7, az egyéb építményeké 3,7%-kal.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 46,1, az egyéb építmények építése 20,2%-kal nőtt az előző évi, alacsony bázishoz képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 12,0%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 49,1, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 7,4, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 95,1%-kal nőtt.

Kapcsolódó cikkeink:

Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 49,9%-kal meghaladta a 2024. októberit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 10,6%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 85,7%-kal nagyobb volt.

2025 első tíz hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 2,5%-kal bővült.
Címlapkép: Getty Images
