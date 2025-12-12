Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
Fontos határidőre figyelmeztetnek rengeteg magyart: sok pénz múlik rajta, időben kell lépni
Az egyéni vállalkozók számára elengedhetetlen, hogy időben teljesítsék 2026-ban esedékes adó- és bevallási kötelezettségeiket. Az SZJA-, IPA- és szociális hozzájárulási adó fizetési határidőket és a bevallások leadási időpontjait a Számlázz.hu gyűjtötte össze.
Az összegzés az alanyi adómentes átalányadózókra vonatkozik, akiknek nincsenek külföldi ügyleteik vagy munkavállalóik, és 2026-ban sem lépik túl a 20 millió forintos alanyi adómentes bevételi keretet.
A 2026-os évre vonatkozó legfontosabb adózási és bevallási határidők az alábbiak:
- 2026. január 12. – 2025 IV. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, társadalombiztosítási járulék (TBJ), szocho befizetése, valamint a negyedéves 2558-as bevallás leadása.
- 2026. március 16. – Iparűzési adó (IPA) előleg befizetése normál adózóknak (március 15. munkaszüneti nap miatt halasztva).
- 2026. március 31. – Kamarai hozzájárulási díj befizetése a 2026 előtt indult vállalkozóknak (5 000 Ft).
- 2026. április 13. – 2026 I. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, TBJ, szocho befizetése és 2658-as bevallás leadása (április 12. vasárnap miatt halasztva).
- 2026. május 20. – 2025-ös SZJA bevallás leadása átalányadózóknak.
- 2026. május 31. – IPA-bevallás (25HIPAK) és előleg fizetése az egyszerűsített sávos adózóknak.
- 2026. július 13. – 2026 II. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, TBJ, szocho befizetése és 2658-as bevallás leadása (július 12. vasárnap miatt halasztva).
- 2026. szeptember 15. – IPA-előleg fizetési határidő nem sávos adózóknak.
- 2026. október 12. – 2026 III. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, TBJ, szocho befizetése és 2658-as bevallás leadása.
- 2027. január 12. – 2026 IV. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, TBJ, szocho befizetése és 2658-as bevallás leadása.
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
A kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást adhat a háztartási energiatárolókhoz, a pályázat 2026 februárjától indul.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szerepeltek idén a műsorban.
2026 elején indítják el a 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes energiatárolós pályázatot, amelynek részleteit Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán.
Ezzel indokolta a hitelminősítő, hogy lerontotta Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings részletesen indokolta Magyarország kilátásrontó minősítését, kiemelve a romló költségvetési pályát, a gyenge gazdasági növekedést és a rendezetlen EU-kapcsolatokat.
Kamatot vágott a Fed, de belső harcok dúlnak: egyre látványosabb a megosztottság a világ legfontosabb jegybankjánál
A Federal Reserve legutóbbi kamatdöntése megfelelt a várakozásoknak: a piacok előre beárazták a lazító lépést,
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX stagnált szerdán, az index minimális, 0,99 pontos emelkedéssel, 108 571,16 ponton zárt.
A hiánycél 2025-ben és 2026-ban is a GDP 5%-a, így a pénzforgalmi deficit 5055, illetve 5445 milliárd forint lehet.
Bemondta 2026-os jóslatát az MBH Bank: tényleg ekkora növekedés jöhet a GDP- és forintárfolyam terén?
A harmadik negyedévben főként a szolgáltatások, különösen a pénzügyi szektor és a turizmus húzta a növekedést idén.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Bár a 380-390 forintos euróárfolyam erősnek tűnik, hosszabb távon a magyar fizetőeszköz jelentősen gyengült.
Új ünnepnapot vezethetnek be Magyarországon: a Parlament előtt a javaslat, hamarosan hivatalossá válik
A parlament szerdán utolsó rendes ülésén számos jelentős törvénymódosítást tárgyal, majd rendkívüli ülésen foglalkozik a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetével.
Ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: egyre drágább szegénynek lenni, tágul a szakadék
Érdekes ellentmondás, hogy, bár az egyenlőtlenségi mutatók romlást jeleznek, a kormány által közzétett adatok szerint a legalsó réteg reálbére 2021 óta több mint 25%-kal nőtt.
Gulyás Gergely bejelentése: újabb rezsitámogatást indítanak a magyar lakosságnak, 2,5 millió forintot lehet igényelni
Gulyás Gergely kiemelte, hogy a napenergia hazai felhasználása az elmúlt években robbanásszerűen nőtt.
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.