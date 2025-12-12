2025. december 12. péntek Gabriella
Egy személy tervez és jegyzeteket ír egy naplóba egy hangulatos kávézóban. Az asztalon egy laptop és egy okostelefon áll. naptár határidőnapló
Gazdaság

Fontos határidőre figyelmeztetnek rengeteg magyart: sok pénz múlik rajta, időben kell lépni

Pénzcentrum
2025. december 12. 12:36

Az egyéni vállalkozók számára elengedhetetlen, hogy időben teljesítsék 2026-ban esedékes adó- és bevallási kötelezettségeiket. Az SZJA-, IPA- és szociális hozzájárulási adó fizetési határidőket és a bevallások leadási időpontjait a Számlázz.hu gyűjtötte össze.

Az összegzés az alanyi adómentes átalányadózókra vonatkozik, akiknek nincsenek külföldi ügyleteik vagy munkavállalóik, és 2026-ban sem lépik túl a 20 millió forintos alanyi adómentes bevételi keretet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2026-os évre vonatkozó legfontosabb adózási és bevallási határidők az alábbiak:

  • 2026. január 12. – 2025 IV. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, társadalombiztosítási járulék (TBJ), szocho befizetése, valamint a negyedéves 2558-as bevallás leadása.
  • 2026. március 16. – Iparűzési adó (IPA) előleg befizetése normál adózóknak (március 15. munkaszüneti nap miatt halasztva).
  • 2026. március 31. – Kamarai hozzájárulási díj befizetése a 2026 előtt indult vállalkozóknak (5 000 Ft).
  • 2026. április 13. – 2026 I. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, TBJ, szocho befizetése és 2658-as bevallás leadása (április 12. vasárnap miatt halasztva).
  • 2026. május 20. – 2025-ös SZJA bevallás leadása átalányadózóknak.
  • 2026. május 31. – IPA-bevallás (25HIPAK) és előleg fizetése az egyszerűsített sávos adózóknak.
  • 2026. július 13. – 2026 II. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, TBJ, szocho befizetése és 2658-as bevallás leadása (július 12. vasárnap miatt halasztva).
  • 2026. szeptember 15. – IPA-előleg fizetési határidő nem sávos adózóknak.
  • 2026. október 12. – 2026 III. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, TBJ, szocho befizetése és 2658-as bevallás leadása.
  • 2027. január 12. – 2026 IV. negyedévre vonatkozó SZJA-előleg, TBJ, szocho befizetése és 2658-as bevallás leadása.
Címlapkép: Getty Images
