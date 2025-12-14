Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most

A magyar könyvpiac 2025-ben sem unatkozott: miközben a romantasy továbbra is tarol, a magyar Nobel-díj felrázta a szépirodalmi eladásokat. Frei Tamás pedig ismét képes volt egyetlen kötettel megmozgatni a teljes piacot. A két legnagyobb hazai könyvkereskedő szerint az év végi forgalom idén is döntő jelentőségű, a Libri és a Líra egyaránt a karácsonyi szezonra építi éves bevételének nagy részét. Ugyanakkor 2026-ra már óvatosabb várakozásokkal tekintenek előre az emelkedő költségek és a bizonytalan gazdasági környezet miatt.

A karácsonyi könyvvásárlási szezon finisében megkérdeztük Magyarország két legnagyobb könyvkereskedőjét, a Librit és a Lírát arról, hogyan értékelik a 2025-ös évet, melyek voltak az idei legkeresettebb kötetek, és mire számítanak 2026-ban.

Cikkünkben bemutatjuk, hogyan alakultak az olvasói trendek, mely műfajok teljesítettek kiemelkedően, és miként reagáltak a vásárlók az új jogszabályi környezetre. Megnéztük azt is, milyen értékesítési mintázatok rajzolódtak ki az ünnepi szezon előtt, és mire számítanak a kereskedők a következő évben.

Mit hozott 2025 a magyar könyvpiac számára?

A hazai könyvpiac szereplői szerint 2025 ismét mozgalmas, ugyanakkor kihívásokkal teli év volt. A Libri azt emelte ki lapunknak, hogy idén rengeteg izgalmas kötet jelent meg, gyakorlatilag minden népszerű műfajban akadtak nagy sikercímek. Ugyanakkor továbbra is éles a verseny az olvasók figyelméért: a könyveknek ma már nemcsak egymással, hanem a streaming platformokkal és más digitális szabadidős formákkal is meg kell küzdeniük.

A gazdasági nehézségek ezt a szektort sem kerülték el, és a piacot különösen az foglalkoztatta, milyen hatást gyakorol majd egy év távlatából a 2024 októberében életbe lépett könyvárkötési szabályozás. Bár a hatás számszerűsítése még nehéz, a Libri tapasztalatai szerint a nagy, várt megjelenéseknél (például népszerű fantasy-köteteknél vagy ismert szerzők új könyveinél) a vásárlók nem várnak a kedvezményekre. Más műfajoknál viszont továbbra is érzékelhető a kivárás.

A Líra ezzel szemben arra hívta fel a figyelmet, hogy egy könyvkereskedő számára december elején még nem állapítható meg pontosan az éves teljesítmény, hiszen a karácsonyi időszak döntő. Előzetes adataik azonban kedvező tendenciát jeleznek: úgy látják, folytatódhat az elmúlt évek kétszámjegyű növekedése. A végső számok ugyan csak az ünnepi hetek lezárultával lesznek láthatók, de a várakozások szerint 2025 összességében pozitív évet hozhat a szektornak.

Mit olvasnak legszívesebben a magyarok 2025-ben?

Az ünnepi könyvvásárlási szezonban idén is jól kirajzolódnak a slágerek: a Libri és a Líra szerint a karácsony előtti hetekben egyszerre tarolnak a sztárszerzők új kötetei, a nagy nemzetközi díjakhoz kapcsolódó címek és a hazai sajátosságnak számító bestsellerek.

A Libri szerint Frei Tamás legújabb regénye, a Kobalt (ahogy korábban minden új Frei-könyv) óriási érdeklődést generál, és a karácsonyi forgalom egyik meghatározó tétele. Hasonlóan erős Náray Tamás új könyve, a Szerintem, amely azonnal a sikerlisták élére került. A Krasznahorkai László által kiváltott Nobel-díj-hatás szintén érezhető: a szerző kötetei napok alatt elfogytak, majd az újranyomások is rendületlenül fogynak; új regénye, A magyar nemzet biztonsága azonnal listaelső lett, és még most is szép helyen áll.

A Libri emellett kiemelte: az év végén hagyományosan megnő a kereslet hobbikönyvek, életrajzok, sportkönyvek, szakácskönyvek és látványos, ajándéknak szánt kiadványok iránt. A nagy érdeklődés további jele Eli Sharabi Túsz című könyve, Ken Follett Stonehenge-e, a Szoboszlai-sztori, Kajdi Csaba Cyla-terápiája vagy a Vegán disznótor. A kiadó újdonságai közül a Viking vér - Vazul fiai és a Hunyadi-album is kiemelkedően szerepel.

A Líra visszajelzései alapján 2025 meghatározó műfaja a romantikus fantasy, azaz a „romantasy”, amely nálunk is ugyanúgy tarol, mint a nyugati piacokon. A hazai sajátosságok közül Frei Tamás könyveinek népszerűségét emelték ki: a jelenlegi politikai-gazdasági háttérre épülő krimik ritkábban kerülnek nemzetközi bestsellerlisták élére, Magyarországon azonban a szerző neve önmagában megmozgatja a piacot.

Ugyanez érezhető a „Magvető-hatásban”: Krasznahorkai Nobel-díja nemcsak az ő műveit húzta fel a listákra, hanem a kiadó más nagy neveit, így Grecsó Krisztián és Spiró György friss köteteit is. A Líra szerint ez azt mutatja, hogy a szépirodalom továbbra is jól teljesít, és komoly olvasóigény áll mögötte Magyarországon.

Indulhat a karácsonyi nagy roham a könyvesboltokba

A könyvpiacon a december minden évben sorsdöntő hónap, és ez 2025-ben sincs másként. A Libri szerint az év utolsó két hónapja hagyományosan a legerősebb időszak: november közepétől keletkezik az éves forgalom mintegy harmada. A vállalatnál már hetek óta érezhető a karácsonyi nyomás, mind a fogyási adatokban, mind a könyvesboltok leterheltségén. A vállalat hangsúlyozta: a könyv továbbra is az egyik legnépszerűbb, legszemélyesebb ajándék, és a vásárlók minden évben visszatérnek hozzá. Idén a cég úgy döntött, december 24-én zárva tartja boltjait, hogy munkatársai pihenhessenek az ünnep estéjén.

A Líra szintén megerősítette, hogy a karácsonyi roham minden évben extrém terhelést jelent: a vásárlók túlnyomó többsége a karácsony előtti négy hétben szerzi be az ajándék könyveket. A legnagyobb nyomás ilyenkor a webáruház teljesítményét érinti, hiszen egyszerre kell kezelni a megugró rendelésvolument és a futárszolgálatok vállalható határidőit. A Líra jelezte: minden évben eljön a pont, amikor már nem tudják garantálni az ünnepig való kiszállítást - éppen ezért arra kérnek mindenkit, hogy ne hagyják a rendelést az utolsó napokra. A bolthálózat jellemzően december 23-áig, egyes helyeken 24-éig fogadja a vásárlókat.

Hogyan alakultak a könyvek árai 2025-ben?

A könyvek ára 2025-ben érezhetően tovább emelkedett, és a piaci szereplők szerint ez a tendencia 2026-ban is folytatódhat. A Libri lapunkkal közölte: az árak átlagosan 3-4 százalékkal nőttek az előző évhez képest, bizonyos műfajokban azonban jelentősen nagyobb volt a drágulás.

A szórakoztató irodalom, a krimik, a mangák és több újonnan megjelenő gyerekkönyv esetében akár 15-20 százalékos áremelkedést tapasztaltak.

A vállalat szerint a könyvek előállítási költségei továbbra is nőnek, így 2026-ban is újabb drágulás jöhet. A kérdés az, hogy a vásárlók milyen mértékű áremelést képesek még elviselni.

A Líra válaszában ugyancsak hangsúlyozta, hogy a könyvárak alakulása szorosan követi a gyártási költségek változását. Bár jelenleg kedvezőbb a nemzetközi környezet (például nincs papírválság, mint néhány éve), a hazai munkaerőköltségek emelkedése és a forint árfolyamának ingadozása tovább növeli a kiadók terheit.

A cég szerint 2026-ot különösen bizonytalanná teszi, hogy választási év lesz: csak ősszel derül majd ki, mennyi pénz marad ténylegesen a háztartásoknál, ami alapvetően határozhatja meg a könyvpiac teljesítményét.

Óvatos bizakodással várjuk a jövő évet, de felkészülünk egy kellemetlenebb gazdasági környezetre is

- tették hozzá.

Milyen könyves évre számíthatunk 2026-ban?

A könyvkereskedők szerint 2026-ban nem várható radikális irányváltás, inkább a már látható trendek erősödése. A Libri lapunkkal közölte: továbbra is a Booktok által felkapott műfajok uralhatják a piacot: az élfestett fantasy, a romantikus kötetek, valamint a pszichológiai és önsegítő könyvek iránti kereslet jövőre sem fog csökkeni.

A trauma-irodalom népszerűsége szintén tartósnak tűnik - tették hozzá. A cég abban bízik, hogy a forgalom nem esik vissza, ugyanakkor kiemeli: a 2024-ben bevezetett könyvtörvény hosszabb távú hatása 2026-ban válhat igazán kézzelfoghatóvá, különösen az árkötöttségből kikerülő könyvek kedvezményszintjei miatt.

A Líra szerint a nemzetközi trendek tovább erősítik az „eszképizmus” jelenségét: az olvasók egyre inkább menekülnek a valóságtól, ami a fantasy-műfajnak és a távoli világokat bemutató ismeretterjesztő köteteknek kedvez. A kiadó abban is bízik, hogy a friss nemzetközi elismerések, Krasznahorkai Nobel-díja és David Szalay Booker-díja, érzékelhetően növelik majd a magyar szerzők külföld iránti érdeklődést, ami segítheti a hazai irodalom nemzetközi láthatóságát és értékesíthetőségét.

És akkor jöjjenek a legek

2025 legnépszerűbb felnőtt könyvei, Libri:

Hatalmas népszerűségnek örvend Frei Tamás újdonsága, a Kobalt című thriller, mely ismét a közkedvelt főhőst, André Calvit állítja a történet középpontjába. Mélissa Da Costa rendkívül népszerű a szórakoztató műfajban: Az ég minden kékje című regénye hosszú ideje ostromolja a listákat, ahogy a tízes listáról épp hogy csak lecsúszó Manon virágai című kötete is. Náray Tamás idén is új könyvvel jelentkezett: az Anyám szerint és az Apám szerint után most a Szerintem című írása ostromolta a sikerlistákat. A top 10-be bekerült még Diana Hunt Ragadozók háza című regénye. A történet előzménye, a Prédák háza is előkelő helyen szerepel a top 20-ban. A bél-agy kapcsolat még mindig nagyon érdekli a hazai olvasókat, Emeran Mayer Libri Irodalmi Díjas kötete abszolút befutó a top 10-ben.

A fantasy kategóriában és a fiatal olvasók körében nagy kedvenc volt az Onyx Storm – Ónixvihar című Rebecca Yarros-könyv. Megjelenését elképesztő érdeklődés kísérte a boltokban, már a napján özönlöttek az olvasók a kasszákhoz. Ken Follett várva várt friss regénye, a Stonehenge nem meglepő módon szintén nagy sikert aratott. Az önfejlesztő könyvek továbbra is rendkívül népszerűek: Soltész Ian Szuperszemélyiség című könyve és James Clear Atomi szokások című műve idén is letaszíthatatlanok voltak a sikerlista top10-ről. Ahogy Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című pszichológiai írása hosszú évekig szerepelt a top10-ben, úgy Bibók Bea Ellopott gyermekkor című művét is két éve ott találjuk már az éves listákon. (Az Örökölt sors egyébként még mindig benne van az első húszban.)

2025 legnépszerúbb felnőtt könyvei, Líra:

Kobalt – A pekingi játszma – Frei Tamás – Libri Könyvkiadó Sátántangó – Krasznahorkai László – Magvető Kiadó Az ég minden kékje – Da Costa, Mélissa – Európa Könyvkiadó Szerintem (élfestett kiadás) – Náray Tamás – Sárközy és Társai Kiadó Onyx Storm – Ónixvihar – Yarros, Rebecca – Rainy Days Stonehenge – Az idő katedrálisa – Follett, Ken – Gabo Kiadó Ragadozók háza – Hunt, Diana – Mystery Kiadó Elítéltek – Belle, B. E. – Maraton Kiadó Iron Flame – Vasláng (fűzött) – Yarros, Rebecca – Rainy Days A bél–agy kapcsolat – Mayer, Emeran dr. – Kulcslyuk Kiadó Fourth Wing – Negyedik szárny – Yarros, Rebecca – Rainy Days Padmaly – Spiró György – Magvető Kiadó A magyar nemzet biztonsága – Krasznahorkai László – Magvető Kiadó Szülői generációk harca – Hogyan értsük meg magunkat? – Steigervald Krisztián – Partvonal Kiadó Apám üzent – Grecsó Krisztián – Magvető Kiadó Közösségi irányelvek megsértése – Pottyondy Edina – PETAverzum 500 gramm zöldség mindennap, változatosan – A mikrobiombarát életmód alapjai – dr. Schwab Richárd – Petri Nóra – Corvina Kiadó Generációk harca a figyelemért – Hogyan tanuljunk egymástól, egymásért? – Steigervald Krisztián –Partvonal Kiadó Prédák háza – Hunt, Diana – Agave Kiadó

Generációk harca – Hogyan értsük meg egymást? – Steigervald Krisztián – Partvonal Kiadó

2025 legnépszerűbb gyerek könyvei, Libri:

Bartos Erika Bogyó és Babóca – érzelmek meséje című kötetével rengeteg olvasót megszólított idén a gyermekirodalmi kínálatból, sőt az írónő Bogyó és Babóca ugrál című könyve is szorosan követi ezt a művet. A listán Bartos további két kötete is megtalálható. Bosnyák Viktória A sirály a király? című könyve szintén többéves kedvenc már a gyerekek körében, idén is előkelő helyet szerzett meg a top10-ben. A kamaszoknak szól Kollár Betti Esküdt ellenségek című regénye, aminek fényét csak emelte a korosztály szemében, hogy különleges, éldekorált kiadásban jelent meg.

Ez a generáció ugyanis különösen fogékony az élfestett, kivitelezésében is szemet gyönyörködtető kiadványokra. Kollár mellett Leiner Laura az, aki hosszú évek óta sikerrel szólítja meg a kamaszokat a magyar szerzők közül: idén Tud rólunk VALAKI a Deákban című könyve került be az első tíz közé. Az amerikai Lauren Roberts szintén a young adult közönség szemében sikerszerző, méghozzá a booktok-on is rendkívül népszerű romantasy zsánerben. Két regénye, a Reckless – Vakmerő és a Powerless – Hatalom nélkül került be a top10-be. A fiúk Jeff Kinney Egy ropi naplója 19. – Katyvasz című kötetét juttatták be az első tízbe. A sorozat szintén hosszú évek óta töretlen sikernek örvend. Ezen kívül a Szimat naplója, Dav Pilkey sorozata is szép eredményeket ért el idén – bár ez a történet sem volt ismeretlen korábban a sikerlistákon. A Vuk Fekete Istvántól pedig örök klasszikus – minden évben letaszíthatatlan a listákról.

2025 legnépszerűbb gyerek könyvei, Líra: