Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Kemény üzenetet küldött a magyar gazdaságnak Brüsszel: baj lehet ebből 2026-ban
Az Európai Bizottság gazdasági biztosa, Valdis Dombrovskis figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt, ami a túlzottdeficit-eljárás szigorítását vonhatja maga után - írja a Telex.
Valdis Dombrovskis pénteki nyilatkozata szerint Magyarország és Málta esetében fennáll a veszélye annak, hogy eltérnek a korábban elfogadott költségvetési hiánycsökkentési pályáktól. A biztos jelezte, hogy emiatt a túlzottdeficit-eljárás következő, szigorúbb szintjére léptethetik a két országot.
Az uniós szabályozás értelmében a tagállamok költségvetési hiánya nem haladhatja meg a GDP három százalékát. A Covid-járvány miatti felfüggesztés után 2024-ben újraindították a szabályok betartatását célzó eljárásokat, többek között Magyarországgal szemben is. A folyamat akár pénzügyi szankciókhoz is vezethet azon kormányok esetében, amelyek nem tartják be a meghatározott kiadási pályát.
A magyar kormány korábban alaptalannak minősítette azt a felvetést, hogy nem megfelelő hiánycsökkentési tervvel állt elő. A dokumentumot végül csak halasztás és módosítás után, 2025 januárjában fogadták el, ami az eljárás ideiglenes felfüggesztését eredményezte, de nem szüntette meg azt.
A terv szerint Magyarországnak 2026-ra kellene a hiányt a megengedett három százalék alá csökkentenie. Bár a kormány részleges mentességet kapott a védelmi kiadásokra, ami legfeljebb másfél százalékos mozgásteret biztosít, Nagy Márton gazdasági miniszter novemberben mégis öt százalékos hiányt jelentett be 2025-re és 2026-ra is. Ugyanakkor jelezte, hogy szeretnék elkerülni az eljárás szigorítását.
Figyelemre méltó, hogy Nagy Márton bejelentése előtt nem sokkal a kormány még alacsonyabb 2026-os hiányszámokkal nyújtott be jelentést az Európai Bizottságnak, bár elismerte, hogy ezek a számok is magasabbak a vállaltnál. Az uniós testület már november közepén jelezte, hogy 2026-ra fennáll a követelményektől való eltérés veszélye.
Új értékelés a 2026 tavaszán kiadandó csomaghoz készül majd, amelyhez a 2025-ös adatokat és a kormányok által 2026 április végéig benyújtandó éves haladási jelentéseket használják fel. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon valószínűleg a 2026 áprilisában várható választások győztesének kell majd szembenéznie az esetleges következményekkel.
Dombrovskis a pénteki miniszteri ülésen a helyreállítási alap felhasználásáról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy mivel az alap 2026-ban lejár, a kormányoknak koncentrálniuk kellene és egyszerűsíteniük a folyamatokat. Az ülésen tíz tagállam tervét módosították.
A magyar kormány szintén módosításra készül, ami lehetővé tenné a források egy részének határidőn túli felhasználását. Ehhez azonban őszre teljesítenie kellene a jogállamisági előfeltételeket, amelyek hiánya miatt eddig egyetlen rendes kifizetési kérelmet sem tudott benyújtani.
Magyarországon minden nyolcadik ember nem tudja kifűteni otthonát, és nő az élelmiszer-nélkülözés is. Mi áll a válság mögött? A CHART friss adása bemutatja.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
A műanyag-újrahasznosítás Európában soha nem látott válságba sodródott: üzemek zárnak be, beruházások tűnnek el, a kontinens pedig egyre kiszolgáltatottabbá válik.
Hihetetlen, de igaz: százezrek kaphatnak teljesen ingyen szigetelést – mutatjuk, kik járnak a legjobban
Az EKR-programban idén több mint 5,8 millió négyzetmétert szigeteltek ingyen, ami 80 millió köbméter földgáz-megtakarítást hozott.
A Nébih közölte, hogy nem érdemes a vágott fa helyett a gyökeres, élő fenyőt választani karácsonyfának.
Örülhetnek a húsimádó magyarok: jó hírek érkeztek a kedvencükről, ez a pénztárcának is jót fog tenni
A piaci árak alakulására egyaránt hatnak a globális kereskedelmi bizonytalanságok és az uniós kínálat szezonális változásai.
Az egyéni vállalkozóknak érdemes előre tervezniük a 2026-os SZJA-, IPA- és szochó-fizetésekkel.
Fontos bejelentés tett Karácsony Gergely: ekkora fizetésemelésre számíthatnak a budapesti közalkalmazottak
Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán közölte, hogy megszületett a bérmegállapodás a Budapest-család dolgozóit képviselő szakszervezetekkel.
Az elmúlt hónapok ellenőrzései során országosan 194 csomagot emeltek ki a pénzügyőrök a forgalomból.
Az egy évvel korábbinál 9,7%-kal nagyobb, az előző hónaphoz képest 1,9%-kal kisebb volt az építőipari termelés volumene.
A BÉT részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 382,79 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,41 forint után.
A kormány 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást adhat a háztartási energiatárolókhoz, a pályázat 2026 februárjától indul.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 642,48 pontos, 0,59 százalékos emelkedéssel, 109 213,64 ponton zárt csütörtökön.
Csütörtökön rendkívül széles sávban mozgott a magyar fizetőeszköz a devizapiacon.
Már elkezdődött, rövid időn belül rengeteg magyar munkáját veheti el az AI: senki sincs biztonságban?
Százéves könyvelő, TikTokon felvirágzó parfüm és vámháború: mind olyan témák, amik szerepeltek idén a műsorban.
2026 elején indítják el a 100 milliárd forintos keretösszegű lakossági napelemes energiatárolós pályázatot, amelynek részleteit Orbán Viktor jelentette be közösségi oldalán.
Ezzel indokolta a hitelminősítő, hogy lerontotta Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings részletesen indokolta Magyarország kilátásrontó minősítését, kiemelve a romló költségvetési pályát, a gyenge gazdasági növekedést és a rendezetlen EU-kapcsolatokat.
