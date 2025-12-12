Kemény üzenetet küldött a magyar gazdaságnak Brüsszel: baj lehet ebből 2026-ban

Az Európai Bizottság gazdasági biztosa, Valdis Dombrovskis figyelmeztetést adott ki Magyarország és Málta számára a költségvetési hiánycélok be nem tartásának kockázata miatt, ami a túlzottdeficit-eljárás szigorítását vonhatja maga után - írja a Telex.

Valdis Dombrovskis pénteki nyilatkozata szerint Magyarország és Málta esetében fennáll a veszélye annak, hogy eltérnek a korábban elfogadott költségvetési hiánycsökkentési pályáktól. A biztos jelezte, hogy emiatt a túlzottdeficit-eljárás következő, szigorúbb szintjére léptethetik a két országot.

Az uniós szabályozás értelmében a tagállamok költségvetési hiánya nem haladhatja meg a GDP három százalékát. A Covid-járvány miatti felfüggesztés után 2024-ben újraindították a szabályok betartatását célzó eljárásokat, többek között Magyarországgal szemben is. A folyamat akár pénzügyi szankciókhoz is vezethet azon kormányok esetében, amelyek nem tartják be a meghatározott kiadási pályát.

A magyar kormány korábban alaptalannak minősítette azt a felvetést, hogy nem megfelelő hiánycsökkentési tervvel állt elő. A dokumentumot végül csak halasztás és módosítás után, 2025 januárjában fogadták el, ami az eljárás ideiglenes felfüggesztését eredményezte, de nem szüntette meg azt.

A terv szerint Magyarországnak 2026-ra kellene a hiányt a megengedett három százalék alá csökkentenie. Bár a kormány részleges mentességet kapott a védelmi kiadásokra, ami legfeljebb másfél százalékos mozgásteret biztosít, Nagy Márton gazdasági miniszter novemberben mégis öt százalékos hiányt jelentett be 2025-re és 2026-ra is. Ugyanakkor jelezte, hogy szeretnék elkerülni az eljárás szigorítását.

Figyelemre méltó, hogy Nagy Márton bejelentése előtt nem sokkal a kormány még alacsonyabb 2026-os hiányszámokkal nyújtott be jelentést az Európai Bizottságnak, bár elismerte, hogy ezek a számok is magasabbak a vállaltnál. Az uniós testület már november közepén jelezte, hogy 2026-ra fennáll a követelményektől való eltérés veszélye.

Új értékelés a 2026 tavaszán kiadandó csomaghoz készül majd, amelyhez a 2025-ös adatokat és a kormányok által 2026 április végéig benyújtandó éves haladási jelentéseket használják fel. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon valószínűleg a 2026 áprilisában várható választások győztesének kell majd szembenéznie az esetleges következményekkel.

Dombrovskis a pénteki miniszteri ülésen a helyreállítási alap felhasználásáról is beszélt. Hangsúlyozta, hogy mivel az alap 2026-ban lejár, a kormányoknak koncentrálniuk kellene és egyszerűsíteniük a folyamatokat. Az ülésen tíz tagállam tervét módosították.

A magyar kormány szintén módosításra készül, ami lehetővé tenné a források egy részének határidőn túli felhasználását. Ehhez azonban őszre teljesítenie kellene a jogállamisági előfeltételeket, amelyek hiánya miatt eddig egyetlen rendes kifizetési kérelmet sem tudott benyújtani.