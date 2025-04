Egyre nagyobb a baj a magyar munkahelyeken: százezrek élete a tét, erről kevesen mernek beszélni

Rengeteg magyar csak akkor találkozik orvossal, amikor az üzemorvosi vizsgálaton van évente egyszer, és ez óhatatlanul is azt okozza, hogy háziorvosnak tekintsék a foglalkozás-egészégügyi szakembereket - tudtuk meg Nógrádi Józseftől, a Trenkwalder igazgatójától. Dr. Nagy Marcell foglalkozás-egészségügyi szakértő pedig azt tisztázta lapunk kérdésére: súlyos tévedés, hogy eltörölték a kötelező üzemorvosi vizsgálatokat.

Annak ellenérehogy a jogszabályt valamekkora mértékben módosították, az üzemorvosi szolgáltatások sok munkahelyen most is kötelezőek. Ez azt jelenti, hogy azok a cégek, amelyek rosszul értelmezték a változásokat, komoly büntetésekre számíthatnak, hiszen nem törölték el az üzemorvosi rendszert.

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint ráadásul nem kizárólag a munkahelyi egészség szempontjából lenne lés van szükség az üzemorvosi rendszerre, sok helyen ugyanis - főleg persze a leszakadó hazai régiókban - ez az egyetlen hely, ahol a munkavállalók egyáltalán találkoznak orvossal. Az orvos pedig észlelheti, ha esetleg valami komolabb baj van a dolgozók egészségi állapotában, és sok esetben szólni is tud ezekről - így idejében felfedezhető a baj, és a kezelés is megkezdődhet.

Tévedés, hogy nem kötelezőek az üzemorvosi vizsgálatok

Dr. Nagy Marcell, foglalkozás-egészségügyi szakértő a Pénzcentrumnak azt mondta: eleve egy félreértés, hogy január elsejével megszűnt a kötelező üzemorvosi szolgálat. Arról van szó, hogy a munkahelytípusok adott minisztériumok hatáskörébe kerültek, rendeletben szabályozák ezeket, a törvény szövege azonban érdemben nem változott meg.

Óriási félreértés az, hogy a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nem lett kötelező, vagy az, hogy az alkalmassági vizsgálat nem lett kötelező, vagy eltörölték. A jogszabályváltozás továbbra is azt mondja ki, hogy mindenhol kötelező az alkalmassági vizsgálat, ahol azt jogszabály vagy a munkáltató előírja. És mivel semmilyen olyan jogszabály nem változott, amelyek korábban előírták a bizonyos gyakoriságú alkalmassági vizsgálatot, továbbra is előírják ezeket. Összességében azzal, hogy a törvény módosult, és kijöttek ezek a - egyébként ugyanolyan szövegezésű, 15-16 minisztérium, az illetékes miniszter által kiadott, saját területükre vonatkozó – rendeletek, a korábbiakat egyáltalán nem hatálytalanították, nem vontak ki belőle semmit. Vagyis: ahol eddig január 1. előtt kötelező volt, ott most is kötelező az alkalmassági vizsgálat és végzik is a cégek. Az alkalmassági vizsgálat az, amiben esetlegesen lehetett volna, vagy volt lehetőség valamiféle lazításra. De aztán ez a lazítás nem történt meg, hiszen a többi jogszabály nem változott

- mondta a szakértő arról, hogy mit értelmeznek sokan nagyon rosszul. Hozzátette, hogy szerinte az üzemorvosi rendszert teljesen eltörölni nem is lenne szabad, ugyanis sokaknak ez az egyetlen lehetőségük orvossal találkozni.

Én azt gondolom, hogy a munkavállalóknak egy jelentős része gyakorlatilag főleg annak révén, hogy a háziorvosi ellátás, illetve az állami egészségügyi ellátás is akadozik, sokkal kevesebbet találkozik nem foglalkozásügyi orvossal. Nagyon sok területen a szakellátást is ide sorolhatjuk. Ez egy óriási lehetőség arra minden munkavállalónak, hogy találkozzon orvossal, hogy legalább megnézze, hogy minden rendben van-e. Ez egy olyan szűrőrendszer, amiben a komolyabb figyelmet érdemlő dolgok felszínre kerülnek

- mondta Nagy Marcell. Ezután pontosabban is részletezte, hogy mire érdemes itt gondolni: a népbetegségnek számító keringési rendellenességgek, cukorbajok is ide sorolhatók - és a baj sokkal komolyabb is lehet egyes esetekben.

Ezt nem szabad elengedni, mert eleve a magyar munkavállalók tudhatóan nagyon sok dologtól szenvednek: keringési megbetegedések, pszichés betegségek, cukorbetegségek, elhízás is jelen van, hogy csak párat említsek. Rengeteg olyan népbetegség van, amiben Magyarország már gyakorlatilag vezető az európai uniós országok között, globális szinten is nagyon-nagyon rossz helyet foglalunk el a listákon. Ezeket a betegségeket fel kell ismerni időben, követni kell, mert ha nem foglalkozunk vele, akkor az illető is hamarabb kiesik a munka világából, neki is rosszabb lesz, mert nem fog tudni pénzt keresni. Emellett a költségvetésnek is óriási, százmilliárdos nagyságrendű kárt okoznak évente ezek a betegségek, amiket megfelelő odafigyeléssel meg lehetne előzni

- mondta a szakértő. Végezetül azt is elárulta, hogy bár sok országban valóban nincs alkalmassági vizsgálat, csakhogy ott mással heéyettesítik, így a munkavállalók egészségét má előzetes fekmérhetik. Elmondta azt is, hogy hazánkban szerinte meg kell tartani a sok évtizedes rendszert.

Vannak olyan országok, ahol nincs is alkalmassági vizsgálat, többfajta koncepció létezik: én azt gondolom, hogy a magyarországi jogszabályokban rögzített koncepció, ami évtizedes, vagy inkább évszázados hagyományokra tekint vissza, az egy nagyon jó és nagyon hatékony szűrőrendszer, ennek a fenntartása abszolút indokolt

- tette ehhez hozzá Nagy Marcell.

Máshol orvost sem látnak a dolgozók

Valóban előfordul, hogy az üzemorvoson kívül más orvossal nem találkozik a munkavállaló, csakhogy ebből több alkalommal is adódott feszültség - mondta a Pénzcentrum kérdésére Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója.

Leginkább az elmaradott régiókban, ahol az infrastrukturális problémák is jelen vannak, illetve konkrétan elszegényedett régiókról is szó van itt, szóval ilyen helyeken az utolsó olyan mentsvár, akihez a munkavállalók fordultak, sokszor az üzemorvos volt, nyilván valamilyen egészségügyi probléma esetén. Viszont gyakorta kaptunk arra visszajelzést, hogy gyakorlatilag háziorvosnak nézték őket, és ebből adódtak konfliktusok

- fogalmazott az igazgató. Azt is elmondta, hogy a feszültségek ellenére az üzemorovos természetesen sokat segít is a dolgozóknak: rengeteg tanácsot adhat a betegségek megelőzéséről, és ezt megtartandó intézménynek is gondolja.

A másik oldala ennek, hogy az orvos nyilván tud edukálni dolgozókat, egyfajta preventív jelleggel is tudott figyelmeztetni, hiszen ha kevésbé egészséges életmódot él valaki, akkor a későbbiek során ez visszacsaphat. Azt gondoljuk, hogy fontos az, hogy a munkavállaló-orvos kapcsolat folyamatos legyen annak érdekében, hogy valaki a produktivitását fenn tudja tartani, ehhez pedig egészséges állapotban kell lennie - nem csak akkor, amikor belép a munkahelyre, és egy szűrővizsgálaton átesik, hanem folyamatosan

- mondta Nógrádi József. Elmondta még ezzel kapcsolatban, hogy mivel átlagosan egyre hosszabban maradnak a magyarok a munkában, ezzel párhuzamosan muszáj, hogy az egészségükre is figyeljenek.

Egyre kevesebb a fiatal, egyre jobban kitoljuk a munkavállalók "idejét", például nyugdíjas foglalkoztatás által tovább maradnak egyesek a munkaerőpiacon. Éppen ezért, hogy az ő produktivitásukat meg tudjuk őrizni, elengedhetetlen az, hogy az egészségükre is jobban odafigyeljünk. Ne csak a konkrét egészségügyön, hanem például az üzemorvosi szolgáltatáson keresztül is kapjanak a munkavállalók visszajelzést az egészségügyi állapotukról, és ismereteket is szedjenek magukra arra vonatkozóan, hogy mit tehetnének azért, hogy ezt megőrizzék. Más esetben egyébként ugyanúgy az államra hullik vissza, hogyha valaki beteg, kiesik, foglalkozni kell vele. A cégek pedig szembesülnek a betegszabadság növekedésével, ami azért kihatással van a termelésre

- zárta gondolatait a szakértő.

Az üzemorvosi vizsgálatok tehát nem mennek sehová, és sok cégnek gyorsan meg kellene azt néznie, hogy pontosan mekkora hibát is követnek el azzal, hogy megszüntették a munkavállalóiknak. Emellett persze nem csökken az üzemorvosokra rakott teher sem, akiknek a jelenlegi helyzetben oigen komoly feladatuk van. A legfontosabb pedig most is az, hogy ha valóban oda akarunk figyelni az emberek egészségére, akkor azt a munkahelyeken is jobban megtegyük - sokaknak ugyanis ms lehetőségük nem is adódik erre.