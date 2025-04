7-10 milliós négyzetméterárak: Los Angeles-i áron mennek Budapest legdrágább luxuslakásai

A luxusingatlan-piacokon 1 millió dollár egyre kevesebbet ér, ahogy az árak világszerte emelkednek. Monacóban mindössze 19 négyzetmétert lehet venni ennyi pénzből, míg Budapesten akár 185 négyzetmétert is. Dubajban és Miamiban az árak meredeken nőttek, de egyes piacokon, például Hongkongban vagy Párizsban, a drágulás lassult. A vásárlóerő változása jól tükrözi a gazdasági trendeket, különösen a devizaárfolyamok és a kamatok hatásait. Budapesten a legdrágább lakások négyzetméterára elérheti a 10,6 millió forintot is.

A globális luxusingatlan-piacokon 1 millió dollár ma már közel sem ér annyit, mint korábban. Bár Dubajban például egy 2020-ban 1 millió dollárt érő ingatlan ma 2,7 millió dollárt ér, míg Miamiban 1,9 milliót. Ugyanakkor egyes piacokon a magasabb kamatok és a pandémia által fűtött túlértékeltség miatt már repedések mutatkoznak.

A Knight Frank adatai alapján Monacóban például 1 millió dollár (azaz kb. 371 millió forint) mindössze 19 négyzetméterre elég, miközben egy új építésű ingatlan átlagára 2024-ben elétei a 39 millió dollárt, azaz kb. 14,4 milliárd forintot. A városállam vonzerejét az ultra-gazdagok számára főként adóparadicsomi státusza adja, mivel sem jövedelemadót, sem örökösödési adót, sem tőkenyereség-adót nem kell fizetni. Emellett a korlátozott területen elérhető ingatlanok iránti nagy kereslet is hozzájárul az árak magasan tartásához.

A gazdasági kihívások ellenére Hongkong továbbra is a második legdrágább luxusingatlan-piac, 1 millió dollárból 22 négyzetméternyi jön ki. Bár a kínai ingatlanmágnások több tulajdonát jelentős árengedménnyel adták el a China Evergrande összeomlása óta, a legexkluzívabb rezidenciák még mindig hatalmas összegekért cserélnek gazdát. Összességében a vásárlóerő mérsékelten csökkent a 2014-es szinthez képest.

A londoni ingatlanpiac sajátos tendenciát mutat: itt 1 millió dollárért 34 négyzetmétert lehet venni, de a vásárlóerő az elmúlt évtizedben 43%-kal nőtt. Az olyan városok, mint Berlin, Tokió és Madrid, közepes árszinten helyezkednek el, itt 1 millió dollárért körülbelül 69-87 négyzetmétert lehet vásárolni.

A táblázatból az is kiderül, hogy a legjobb ár-érték arányt Mumbai kínálja, ahol 1 millió dollárért közel 100 négyzetmétert lehet vásárolni. Az adatok azt tükrözik, hogy míg egyes piacokon az ingatlanárak stagnálnak vagy korrigálnak, addig más területeken a luxusingatlanok egyre kevésbé elérhetőek, mivel a vásárlóerő csökken és az ingatlanpiac továbbra is felfelé ível.

Az a fránya vásárlóerő

A vásárlóerő változása jól tükrözi a globális ingatlanpiaci trendeket és a gazdasági folyamatokat. Az adatok szerint szerint London az egyetlen nagyobb piac, ahol a vásárlóerő jelentősen nőtt (+43%) az elmúlt évtizedben, elsősorban a font gyengülése és a piac korrekciója miatt. Ezzel szemben a legtöbb városban – különösen Dubajban (-59%), Miamiban (-54%) és Lisszabonban (-51%) – drasztikus visszaesés tapasztalható. Ez arra utal, hogy ezekben a városokban az ingatlanárak gyorsabban emelkedtek, mint a vásárlók pénzügyi lehetőségei, amit a növekvő kereslet és a pandémia utáni fellendülés is felerősített.

A vásárlóerő csökkenése különösen érezhető azokban a városokban, ahol a luxusingatlanok iránti kereslet erősen függ a külföldi befektetőktől. Dubaj és Miami például a vagyonos külföldiek egyik kedvelt célpontja, ami az árak meredek emelkedését eredményezte. Ezzel szemben olyan piacokon, mint Hongkong vagy Párizs, a csökkenés mérsékeltebb (-4% és -18%), ami azt mutatja, hogy ezekben a városokban az ingatlanpiac stabilabb. A vásárlóerő alakulása tehát nemcsak az ingatlanpiaci trendeket, hanem a devizaárfolyamok mozgását, a kamatkörnyezetet és a globális gazdasági folyamatokat is tükrözi.

Mire elég 1 millió dollár Budapesten?

Budapest ingatlanpiaca az elmúlt években dinamikus növekedést mutatott, különösen a felsőkategóriás szegmensben, ahol a prémium lakások iránti kereslet jelentősen emelkedett - de amúgy a panellakások négyzetméterára is millió felett van. A főváros belvárosi részeiben – például a II., az V., vagy az I. kerületben – az ingatlanok átlagára már 2023-ban is bőven 2 millió forint volt per négyzetméter. Sőt, a legdrágább pesti közterületen, a Kossuth téren akkoriban több mint 2,5 millió forintért ment egy négyzetméternyi lakás.

Azaz 1 millió dollár kicsit több mint 146 négyzetméternyi lakásra lenne elég a legdrágább pesti utcában. Az ország legdrágább utcája pedig a balatonfüredi Aranyhíd sétány volt, ahol 2 639 000 forintot kértek átlagosan egy négyzetméterért. Azaz majdnem 141 négyzetméternyi lakás jönne ki 371 millió forintból.

Ha pedig azt nézzük, hogy a főváros legkeresettebb részein manapság is legalább 2 millió forintért adnak egy négyzetmétert, akkor kiderül, hogy 1 millió dollárból 185 négyzetméter jönne ki. Fontos megjegyezni, hogy az ingatlanárak kerületenként eltérőek lehetnek, és a prémium szegmensben az árak még magasabbak is lehetnek bizonyos kiváló elhelyezkedésű területeken. Mindazonáltal ez az egyszerű számítás jól érzékelteti, hogy a 371 millió forintos keret milyen mértékű vásárlóerőt képvisel a budapesti luxusingatlan-piacon.

Ezek most a legdrágább pesti lakások

A legnagyobb hazai ingatlanhierdetési portálon kiváncsiságból rákerestünk, hogy melyek most a legdrágább eladó lakások a fővárosban. Nos, az V. kerületben eladásra kínálnak egy újépítéű, 246 négyzatméteres, panorámás penthouse lakást, méghozzá 2 milliárd forintért, azaz egy négyzetméter 7,17 millióba kerül. Ide az 1 millió dollár még önerőnek is kevés! Mindössze 51 négyzetméternyit lehetne megvásárolni ilyen áron ebből a pénzből.

Ez most a legdrágább eladó budapesti lakás. Forrás: ingatlan.com

A második helyezett is egy luxus penthouse, amely 215 négyzetméteres, és az V. kerületi Március 15. téren található. Ez 1,66 milliárd forintba kerül, azaz majdnem 7,3 millió forintba négyzetméterenként. Azaz 1 millió dollárból 50 négyzetméternyi ingatlan vásárolható meg ilyen áron.

Ez most a második legdrágább eladó budapesti lakás. Forrás: ingatlan.com

A legmagasabb, 10,6 millió forintos(!) négyzetméterárat egy Szervita téri lakásnál találtuk. A tetőtéri luxusingatlan amúgy 126 négyzetméteres, azaz 1,49 milliárd forintba kerül. 1 millió dollárból kb. 35 négyzetméternyi jönne ki ebben az esetben, ez már vetekszik Párizs, Los Angeles vagy Sanghai áraival!

10,6 millió forint egyetlen négyzetmétere. Forrás: ingatlan.com

Egyébként a 350 és 371 millió forint közötti árkategóriában jelenleg 144 lakást hirdetnek a portálon.